حدث ليلا.. زمردة تعترف بممارسة الرذيلة في السيارات.. مليون جنيه تثير الخلاف بين محمود علاء والزمالك.. اشتعال أزمة تيك توك

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، منح مالك شركة تيك توك الصينية، مهلة لمدة 45 يوما من أجل التفاوض على بيع الشركة.

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شن غارات على أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق قذائف.



