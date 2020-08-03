حدث ليلا.. زمردة تعترف بممارسة الرذيلة في السيارات.. مليون جنيه تثير الخلاف بين محمود علاء والزمالك.. اشتعال أزمة تيك توك

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين نستعرضها على النحو التالي:
حررت الإعلامية ريهام سعيد محضرا، ضد مجموعة من الشباب لمحاولة تصويرها هي وأسرتها بملابس البحر ومضايقتها.
كشفت التحقيقات واعترافات المتهمتين شيريفة رفعت وشهرتها شيري هانم وابنتها زمردة بتهمة ممارسة الدعارة والاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
كشفت تقارير صحفية عن محاولات من مسئولي نادي الزمالك لتجديد وتعديل بعد عقود اللاعبين داخل القلعة البيضاء قبل بدء منافسات الدوري المصري.
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البر الرئيسي، في انخفاض عن اليوم السابق.
اتهمت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك، اليوم الإثنين، شركة فيسبوك بتشويه سمعة التطبيق في الولايات المتحدة.
اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، منح مالك شركة تيك توك الصينية، مهلة لمدة 45 يوما من أجل التفاوض على بيع الشركة.
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شن غارات على أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق قذائف.
ضرب زلزال، مساء اليوم الأحد، منطقة تورتوم بمدينة أرضروم شرق تركيا.