حدث ليلًا.. إسرائيل تعاقب غزة وتعلن تغليظ الحصار.. وفاة شقيق ترامب.. انهيار منزل من 3 طوابق بالمنوفية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، نستعرضها على النحو التالي:





إسرائيل تعاقب غزة وتعلن تغليظ الحصار على القطاع غلظت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد الحصار على قطاع غزة عقب التصعيد الأخير في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلنت إسرائيل إغلاق سواحل قطاع غزة بشكل كامل أمام حركة الصيادين، وذلك ردا على إطلاق إطلاق قذيفتين من القطاع تجاه "غلاف غزة".





رانيا علواني: المرأة المصرية صانعة قرار وصورة مشرفة أمام العالم.. فيديو قالت رانيا علواني، عضو مجلس النواب، إن هناك جروبات خاصة على الواتس اب لنائبات المجلس، ولكنها تفضل العلاقات السطحية والتحدث وجها لوجه.





الدعاء الذي إذا قاله المريض يشفى بإذن الله.. فيديو قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن هناك دعاء للحالات الصعبة التي لاعلاج لها وهو أن يلجأ المسلم لرب الداء والدواء ويقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين " .





استغاثت.. اعتداء أب على طفلته بوحشية يفجر غضب الشارع العراقي| فيديو أثار مقطع فيديو أليم لطفلة عراقية صغيرة ظهرت عليها آثار اعتداء مروع، الرأي العام العراقي، بعدما صرخت الطفلة في الفيديو تقول "والله ييجي يقتلني، والله يموتني".





وفاة شقيق ترامب.. كان يدير كازينوهاته والوحيد الذي يناديه الرئيس الأمريكي بـ حبيبي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان عن وفاة شقيقه الأصغر روبرت ترامب عن عمر ناهو 72 عاما، في أحد مستشفيات نيويورك.





الجميع يتساءل.. لماذا لم يكشف ترامب عن سبب وفاة شقيقه الأصغر روبرت؟ ألقت سلطت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الأحد، الضوء على وفاة الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روبرت، وعدم الإعلان عن سبب الوفاة.





ترامب ناعيا شقيقه الأصغر: كان أفضل أصدقائي وسنلتقي مجددا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان وفاة شقيقه الأصغر روبرت ترامب عن عمر ناهز 72 عاما، في أحد مستشفيات نيويورك.





رواد السوشيال يهاجمون «الأطباء»: نعي عصام العريان وصمة عار على جبينكم هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، وعضو مجلس النقابة الدكتور إيهاب طاهر، بسبب نشرهما نعي للقيادي الإخواني عصام العريان، على خلفية وفاته داخل السجن منذ أيام.





انهيار منزل من 3 طوابق بالمنوفية والحماية المدنية تبحث عن ضحايا تحت الانقاض شهدت قرية شنوان التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق وتم تحرير محضر بالواقعة.















