نشرة المرأة: اليوسفي مضر للصحة في هذه الحالة.. طريقة الحصول على مناعة دائمة من كورونا

في أواخر عام 2019 ظهر فيروس كورونا في الصين ثم انتشر الى مختلف دول العالم وشهدت جميعها هجوما من هذا الفيروس الفتاك الذى راح ضحيته الملايين وبعد أن تأقلم الناس على كيفية الوقاية من هذا الفيروس والإجراءات الاحترازية التى تقلل فرص الإصابة به المطبقة في مختلف الأماكن العامة والدخول في مرحلة السيطرة النسبية على المرض يفاجأ العالم بكارثة جديدة في أواخر عام 2020.





يواجه العالم حاليا في أواخر 2020 تحد جديد في حرب الحياة مع فيروس كورونا حيث بدأ الفيروس في تغيير طبيعته وظهرت سلالات جديدة وكل فترة وجيزة يعلن الأطباء وكبار المسئولين في الدول الغربية أو الأفريقية أو الاسيوية عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا لدرجة أن البعض يقول علي هذه الظاهرة مجازا" كل يوم بظهور سلالة جديدة ".. واحدث هذه الطفرات هي السلالة الرابعة لفيروس كورونا فما أبرز صفاتها؟







