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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 5 ميزات جديدة قادمة إلى واتساب خلال 2021.. 7 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل شراء لاب توب مستعمل

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:01 م
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


ترتبط شبكة Wi-Fi  الواى الفاى المنزلية بعدد من الأمور الحيوية بالنسبة للكثيرين، أبرزها العمل من المنزل وأداء الامتحانات فى الوقت الحالى للكثيرين ، والتى عند تأثرها تسبب أزمة كبيرة. 


تستعد شركة سامسونج Samsung، للإعلان عن أحدث هواتفها ضمن سلسلة (F) والمسمى Galaxy F62، والذي سينطلق في السوق الهندية يوم 15 فبراير بسعر منافس وإمكانيات رائدة.


يعد شراء لاب توب مستعمل أمرا صعبا بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين لا يعرفون شيئا عن كيفية شراء الأجهزة الإلكترونية، لاسيما المستعملة، حيث إن كل ما يحتاجه المستخدم لشراء لاب توب مستعمل هو اتباع بعض التعليمات الأساسية للتأكد من خلو الجهاز الذي تنوي شرائه من المشاكل قبل إنفاق أموالك فيه.


طرحت شركة إل جي LG، هواتفها الذكية W31 وW31+ في شهر نوفمبر الماضي، واليوم أشارت بعض التسريبات إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تعتزم تقديم جيل جديد من السلسلة الذي يتضمن هاتف LG W41، وLG W41 Plus، وLG W41 Pro.


ظهرت العديد من التسريبات حول هاتف Galaxy A72 خلال العام الماضي، ولم تقدم الكثير من المعلومات عنه، واليوم كشفت المدونة الألمانية "WinFuture"، المواصفات الكاملة حول إصدار الفئة المتوسطة القادم من شركة سامسونج.


قدمت شركة لينوفو Lenovo، الإصدار المتميز من تابلت P11 Pro، في الهند في شهر سبتمبر الماضي، إلى جانب جهاز Tab M10 HD Gen 2 المناسب للأطفال.


يستخدم تطبيق واتساب WhatsApp، ملايين المستخدمين حول العالم، وتصدر خدمة المراسلة المملوكة لشركة "فيسبوك" ميزات جديدة كل شهرين لتحسين تجربة المستخدم الإجمالية، وخلال العام الماضي، أطلقت شركة واتساب العديد من الميزات لمكافحة انتشار المعلومات المزيفة، ووسعت نطاق المشاركين ضمن ميزة المكالمات الجماعية لتنافس مع منصات مؤتمرات الفيديو الأخرى مثل زووم Zoom و سكايب Skype.


تتوفر العديد من الهواتف الذكية المميزة في عام 2021، التي تقدم  أداءا قويا مقابل أسعار معقولة، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص يعد اختيار هاتف جيدا يناسب إمكانياتهم المادية أمرا صعبا للغاية، لذا نقدم إليك فيما يلي أفضل الهواتف الذكية المتاحة للشراء حاليا، وفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني. 
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