أخبار التكنولوجيا.. 5 ميزات جديدة قادمة إلى واتساب خلال 2021.. 7 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل شراء لاب توب مستعمل

طرحت شركة إل جي LG، هواتفها الذكية W31 وW31+ في شهر نوفمبر الماضي، واليوم أشارت بعض التسريبات إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تعتزم تقديم جيل جديد من السلسلة الذي يتضمن هاتف LG W41، وLG W41 Plus، وLG W41 Pro.



