أسر ياسين: مراتي أول واحدة أعاكسها.. واللي يحب الستات ميتجوزش

حل الفنان آسر ياسين، ضيفا على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، تحدث خلال اللقاء عن العديد من الأمور.





اختتمت الإعلامية "وفاء الكيلاني"، البرنامج قائلة: "تحية مني.. تصبحوا على خير"، مع غمزة لطيفة، ليرد الفنان آسر ياسين، قائلا: "حلوة الغمزة الأخيرة دي".





عندي مشاكل جامدة .. آسر ياسين: أنا مُعقد جدا.. فيديو رد الفنان آسر ياسين، على سؤال هل أنت معقد؟، قائلا: "أنا معقد جدا طبعا"، مضيفا: "عندي مشاكل جامدة جدا، وكان فيه حاجات اتغلبت عليها زي القلق".





اتعصبت من الموقف.. آسر ياسين عن زواجه من كنزي عبدالله: كانت أول مرة أعاكس.. فيديو قال الفنان آسر ياسين، إنه هو الذي فكر في الزواج أولا، من زوجته كنزي عبدالله، قائلا: "بداية التعارف، كان على مرحلتين".







آسر ياسين: مش حاجة وحشة أن الراجل يكون بيحب الستات.. فيديو قال الفنان آسر ياسين، إن الرجال جديرون بالثقة، معقبا: "أنا بشوف الرجالة من منطلق معرفتي بنفسي وأصدقائي".







الولاد عزوة.. آسر ياسين: كان نفسي في بنت.. فيديو قال الفنان آسر ياسين، إنه كان يتمنى أن ينجب ابنة، معقبا: "كنت فاكر ابني الأخير هيكون بنت".





آسر ياسين: مريت بتجارب فاشلة في حياتي الزوجية.. فيديو قال الفنان آسر ياسين، إنه لم يتعجل في الزواج، مؤكدا أنه مر بتجارب غير ناجحة في حياته الزوجية.



