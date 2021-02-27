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توك شو

أسر ياسين: مراتي أول واحدة أعاكسها.. واللي يحب الستات ميتجوزش

السبت 27/فبراير/2021 - 05:00 ص
آسر ياسين
آسر ياسين
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محمد القاضي
حل الفنان آسر ياسين، ضيفا على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، تحدث خلال اللقاء عن العديد من الأمور.

اختتمت الإعلامية "وفاء الكيلاني"، البرنامج قائلة: "تحية مني.. تصبحوا على خير"، مع غمزة لطيفة، ليرد الفنان آسر ياسين، قائلا: "حلوة الغمزة الأخيرة دي".

رد الفنان آسر ياسين، على سؤال هل أنت معقد؟، قائلا: "أنا معقد جدا طبعا"، مضيفا: "عندي مشاكل جامدة جدا، وكان فيه حاجات اتغلبت عليها زي القلق".

قال الفنان آسر ياسين، إنه هو الذي فكر في الزواج أولا، من زوجته كنزي عبدالله، قائلا: "بداية التعارف، كان على مرحلتين".


قال الفنان آسر ياسين، إن الرجال جديرون بالثقة، معقبا: "أنا بشوف الرجالة من منطلق معرفتي بنفسي وأصدقائي".


قال الفنان آسر ياسين، إنه كان يتمنى أن ينجب ابنة، معقبا: "كنت فاكر ابني الأخير هيكون بنت".

قال الفنان آسر ياسين، إنه لم يتعجل في الزواج، مؤكدا أنه مر بتجارب غير ناجحة في حياته الزوجية. 

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