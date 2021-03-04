أخبار التوك شو.. موعد انتهاء الشتاء.. أضرار الإفراط في المشروبات المنبهة.. حقيقة احتواء الكونجستال على مواد مخدرة.. فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:









قال محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة الطقس السيئ كانت أمس، معقبا: "الموجة كانت اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحري، بالإضافة إلى تساقط أمطار خفيفة على القاهرة".





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "اليوم ستنحسر فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، خاصة بورسعيد ورفح، كما ستقل فرص تساقط الأمطار على الإسكندرية والبحيرة".





وأوضح أن حالة الطقس فى القاهرة ستستقر إلى حد ما بداية من غد، وسيصاحب هذا الاستقرار ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة مئوية.









قالت الدكتورة ضحى عبده، أستاذ الكيمياء الحيوية ورئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث ، إن هناك أضرارا كبيرة تعود على الشخص الذى يفرط في تناول المنبهات ومن أخطرها ارتفاع الضغط٠









وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى إم سى، أن الإكثار من تناول المنبهات قد يؤدى إلى تكوين حصوات بالكلى.









وأشارت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إلى أن شرب المنبهات بكمية أعلى من المياه يعمل على جفاف الجسم، وبالتالي يصبح حملا وعبئا على الكلى ويساعدها على تكوين الحصوات.









قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى البكتيريا والمناعة، إن الأدوية التى تم إدراجها ضمن ادوية الجدول كالكونجيستال وغيرها تحتوى على مواد مهدئة لتهدئة الكحة وهناك بعض الأشخاص تتعاطى على الزجاجة كلها مرة واحدة مما يجعل تأثيرها كالمخدرات.









وأضافت استشارى البكتيريا والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن مدمن المخدرات كان يحرص على تناول هذا النوع من العقارات، موضحة أنه تم إدراج 14 عقارًا جديدًا ضمن جداول ثانية بمعنى أنه لا يتم صرفها إلا من خلال الدكتور.









قال اسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن تحور الفيروس شئ طبيعى خاصة أن كافة الفيروسات تتحور باستمرار .

وأوضح "عنان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الاولى، أن البرازيل سجلت حتى الآن 10 مليون إصابة بكورونا و250 ألف وفاة، حيث تمتاز بوجود كثافة سكانية كبيرة من السكان والعدوى ولكن تعانى من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التطعيم باللقاحات.









وأشار إلى أن السلالة المتحورة المكتشفة فى جنوب إفريقيا تقوم على أن التحور حدث فى أماكن عدة ومنها البروتين الشوكى الموجود على السطح والشريط الجينى للفيروس، لافتأ إلى أن عائلات الانفلونزا تحورها سريع للغاية والعلماء يصنعون كل عام لقاحا جديدا .









قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن الكثير من رؤساء الدول العربية، وجهوا رسالة دعم الى مستشار الدولة ووزير الخارجية الصينى، خلال مكافحة جائحة فيروس كورونا وقدمت الدول العربية اكثر من 10 ملايين من الكمامات والمواد الطبية للتصدى لفيروس كورونا.









وأشار السفير الصينى، خلال مؤتمر صحفى، أنه صور ابناء الشعب العربى الفيديوهات وسجلوا الاغانى للتشجيع الجانب الصينى على مكافحة كورونا مما اثر على نفوس الشعب الصينى ودعمه









قال الدكتور سعد عبد اللطيف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إن اليوم هو أول يوم لتلقى المواطنين جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، لافتًا غلى أن المواطنين حرصوا على الحضور منذ الساعة 9 صباحًا، ومستمر العمل حتى الساعة 5 مساؤًا فى مركز اللقاح.









وأضاف عبد اللطيف، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، ان الأطباء يحرصون على اجراءات التباعد الاجتماعى والاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وزراة الصحة أطلقت موقع اليكترونى للتسجيل، بالإضافة لوجود خط ساخن، تقديم الاستفسارات للمواطنين حول لقاح كورونا، والتعريف بآليات التسجيل على الموقع الإلكترونى للتسجيل.









عبر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بوجوده مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ، بمركز القطامية لحضور فعاليات أول يوم لإعطاء تطعيم فيروس كورونا للمواطنين .









وأضاف رئيس الوزراء ، خلال تصريحات مذاعة عبر فضائية "تن"، أن الدولة بالفعل قامت بـ بدء حملة تطعيم لكلا من الأطباء والأطقم الرعاية الصحية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، كاشفا أن اليوم تم البدء في إعطاء أول مجموعة من المواطنين لقاح كورونا، الذين يعتبروا من الفئات الأولوية الأولى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وسيتم البدء في إعطاء الجرعة الأولى لهذه الفئة من المواطنين على مستوى الجمهورية .













أعرب الرئيس عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، عن سعادته بحضوره إلي القاهرة في أول زيارة رسمية له إلي مصر منذ توليه الرئاسة.





قال عمر إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، إنه سعيد بلقاء اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون الوثيق مما يحقق المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية.









وأضاف إمبالو في مؤتمر مشترك مع الرئيس السيسي: "أنت أفريقي ونتذكر كفاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأنتم تسيرون على هذا الدرب".



