أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 10.. واتساب ويب يحصل على دعم للمكالمات الصوتية والمرئية

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
أعلنت شركة ريلمي Realme، رسميا عن هاتفها الرائد Realme GT، ويأتي الهاتف الذكي كما وعدت العلامة التجارية الصينية مزودا بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 888، وذلك إلى جانب إمكانيات متقدمة منها تقنية شحن سريعة ومعدل تحديث عال للشاشة.
أصدرت شركة جوجل Google، الإصدار الثاني من معاينة المطورين لنظام التشغيل التابع لها أندرويد 12، بعد أن تم إطلاق الإصدار الأول منها خلال الشهر الماضي، وذلك لمعالجة بعض الأخطاء والمشكلات المبكرة التي اكتشفها مطورو التطبيقات.
أعلنت شركة "واتسآب" (WhatsApp) اﻷمريكية، عملاق منصات الدردشة عبر اﻷجهزة المحمولة، دعم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر تطبيقها المخصص ﻷجهزة الحاسبات الشخصية المكتبية وحاسبات "ماك".
كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن النسخة العالمية من سلسلة هواتفها الرائدة Redmi Note 10، التي تتضمن أربعة طرازات يدعم أحدهما تقنية الجيل الخامس 5G، ويسمى Note 10 5G، إلى جنب ثلاثة إصدارات أخرى هي Note 10 Pro، وNote 10S، والإصدار العادي Note 10.
طرحت خدمة المراسلة الفورية الشهير واتساب WhatsApp، دعما للمكالمات الصوتية والمرئية لتطبيق سطح المكتب الخاص بها، مما يوفر الراحة للعديد من مستخدمي إصدار الويب الجالسين أمام أجهزة الكمبيوتر معظم الوقت.
تسبب عيب تقني في مضايقة عدد كبير من مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بشركة جوجل GMAIL "جيميل"، لدرجة أن هذا العيب وصف المستخدمون بالمزعج.
يبدو أن شبكة ترفيه Netflix نتفليكس قررت خوض حرب المنافسة على كلًا من تيك توك وإنستجرام، عبر خاصية Fast Laughs الجديدة التى أطلقتها لهواتف آيفون، تدعي Fast Laughs، وهى مشابهة بقدر كبير لنظيرتها فى TikTok، و نفس الأمر فى Reels الموجودة على إنستجرام.
نجحت هواتف آيفون الفاخرة خاصةً فئة الـ X في جذب ملايين المستخدمين حول العالم لشرائها، للتمتع بتجربة الشاشة الكاملة بدون زر الرئيسية الشهير، و بالطبع مع التصميم المبهر والأداء المحسن بشكل ملحوظ فى الكاميرا و البطارية، و من بين هذه الإصدارات المميزة هاتف آيفون XS، بينما يعيبه سعره المرتفع، مع هذا العرض يمكنك الحصول عليه بنصف السعر تقريبًا.