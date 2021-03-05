أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 10.. واتساب ويب يحصل على دعم للمكالمات الصوتية والمرئية

، لدرجة أن هذا العيب وصف المستخدمون بالمزعج.

يبدو أن شبكة ترفيه Netflix نتفليكس قررت خوض حرب المنافسة على كلًا من تيك توك وإنستجرام، عبر خاصية Fast Laughs ال جديدة التى أطلقتها لهواتف آيفون، تدعي Fast Laughs، وهى مشابهة بقدر كبير لنظيرتها فى TikTok، و نفس الأمر فى Reels الموجودة على إنستجرام.







