أخبار التكنولوجيا.. تعرف على أنحف هاتف ذكي في العالم من شاومي.. 5 طرق لاكتشاف تطبيقات النصب المزودة ببرمجيات خبيثة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
أصدرت عملاقة تصنيع الهواتف الذكية الصينية شاومي Xiaomi، مؤخرا عددًا كبيرًا من الأجهزة من بينها أول هاتف ذكي قابل للطي يسمى Mi MIX Fold، إلى جانب هواتف أخرى رائدة مثل Mi 11 Pro وMi 11 Ultra و Mi 11، وتوفر شاومي حاليا معظم هذه الأجهزة للحجز المسبق، على أن تبدأ المبيعات الرسمية الأولى في الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري.
تعتزم شركة Krafton الكورية الجنوبية، إغلاق لعبة ببجي PUBG Lite نهائيا يوم 29 أبريل الجاري، وهي النسخة المجانية من اللعبة القتالية الشهيرة والمخصصة للأجهزة ذات المواصفات الضعيفة، مثل أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت.
تستعد شركة سامسونج Samsung، لتوسيع محفظتها من الهواتف الذكية متوسطة الميزانية من سلسلة A، حيث كشفت العديد من التسريبات عن هاتف جديد يسمى Galaxy A82.
بعد سنوات طويلة من اكتساحها أسواق الهواتف المحمولة فى العالم، وإحداثها ثورة كبيرة فى مجال تكنولوجيا الهواتف وتحقيقها مبيعات كبيرة للغاية، تعود شركة بلاك بيرى Blackberry مرة أخرى للمنافسة ولكن هذه المرة تأتى مع تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G.
كشفت شركة ريلمي Realme، النقاب رسميا عن إصدار إكستريم Extreme Edition، من هاتف الذكي Realme X7 Pro، والذي أعلنت الشركة الصينية عن نسختيه الصينية والعالمية في شهر سبتمبر الماضي.
تتميز هواتف الفئة المتوسطة عن أى فئة أخرى من الهواتف بأنها تجمع ما بين السعر المناسب الذى يبحث عنه الجميع مع المواصفات الجيدة والإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها الهواتف الرائدة عالية الثمن، وعلى الرغم من ذلك فإن الهواتف المتوسطة أقل من الرائدة فى عدد من الإمكانات الأخرى إلا أنها تقترب من كفاءتها لحد كبير.
وسط ضجة كبيرة بشأن سياسة خصوصية واتساب WhatsApp المحدثة والمثيرة للجدل والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 مايو المقبل، أصبح تطبيق المراسلة الذي يركز على الخصوصية سيجنال Signal التطبيق الأسرع نموًا على مستوى العالم، بما في ذلك في الهند، سواء بالنسبة لتنزيلات التطبيق من المتاجر الرسمية أو بالنسبة للمستخدمون النشطون شهريًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد.
أتاحت شركة إنستجرام Instagram، ميزة جديدة تدعى Remix ضمن تبويب مقاطع الفيديو القصيرة المنافس لتيك توك ريلز Reels، لمستخدمي التطبيق على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين التي تشابه ميزة تيك توك الشهيرة Duets، لإنشاء لقطة خاصة بك على مقاطع ريلز صنعها الآخرون.
يستخدم المطورون بعض الطرق الملتوية لتحصيل الايرادات من مستخدمو الهواتف الذكية، والتي تمثل تهديدا كبيرا لمستخدميها حيث يقوموا بإخفاء برنامجا خبيثا يسمى "تطبيقات النصب أو Fleeceware"، والتي تغرى ضحاياها بفترة تجريبية مجانية لتجربة جميع ميزات التطبيق.