أخبار التكنولوجيا.. تعرف على أنحف هاتف ذكي في العالم من شاومي.. 5 طرق لاكتشاف تطبيقات النصب المزودة ببرمجيات خبيثة

أتاحت شركة إنستجرام Instagram، ميزة جديدة تدعى Remix ضمن تبويب مقاطع الفيديو القصيرة المنافس لتيك توك ريلز Reels، لمستخدمي التطبيق على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين التي تشابه ميزة تيك توك الشهيرة Duets، لإنشاء لقطة خاصة بك على مقاطع ريلز صنعها الآخرون.







