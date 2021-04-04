أخبار التكنولوجيا.. تسريب بيانات أكثر من 500 مليون مستخدم على فيسبوك.. تيليجرام يقتبس ميزة جديدة من Clubhouse

بالرغم من أن الوقت لا يزال مبكرا حتي تبدأ شركة سامسونج في إنتاج سلسلسة هواتفها الرائدة الجديدة Galaxy S22، إلا أن بعض التسريبات أشارت إلى الترقيات التي يمكن أن نراها في مجموعة الهواتف المتميزة القادمة، يتضمن ذلك إمكانية وجود كاميرا تحت الشاشة وتصميم أنحف وتسجيل فيديو أفضل بدقة 8K.