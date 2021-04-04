أخبار التكنولوجيا.. تسريب بيانات أكثر من 500 مليون مستخدم على فيسبوك.. تيليجرام يقتبس ميزة جديدة من Clubhouse

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشفت تقارير، أن شركة Apple آبل الأمريكية، باعت- عن عمد- أجهزة لاب توب MacBook Pro والتى تحتوى على عدد من العيوب فى الشاشة، وذلك بعد قرار قاضٍ أمريكى بتأييد صحة دعاوى بعض المستخدمين.
يبدو أن شركة Google جوجل الأمريكية ستسير على خطة شركة Apple آبل، وستتجه إلى تصنيع المعالجات وأشباه الموصلات الخاصة بها بنفسها بدلا من الاعتماد عليها من أى شركة أخرى.
تتجه عدد من تطبيقات الدردشة إلى منافسة تطبيق الددشة الصوتى Clubhouse ، والذى ازداد شهرته فى الفترة الماضية بعد تشجيع رجل الأعمال إيلون ماسك على استخدامه، حيث أن Clubhouse يختلف تماما عن كل تطبيقات الدردشة فى أنه تطبيق للتواصل الاجتماعى عن طريق الدردشات الصوتية، وهو ما يحاول تطبيق تيليجرام التحول إليه.
كشفت تقارير أنه قد تم تسريب ونشر بيانات شخصية لأكثر من 500 مليون مستخدم على موقع Facebook فيسبوك عبر الإنترنت، حيث تم نشر البيانات في منتدى اختراق، وشمل مستخدمون فى أكثر من 106 دول.
مع اقتراب تطبيق WhatsApp واتسآب من تفعيل سياسة الخصوصية التى سببت غضبا كبيرا لمستخدميه حول العالم، بدأ عدد كبير من مستخدمى تطبيقات الدردشة فى استخدام تطبيقات بديلة منها تيليجرام وسيجنال، ووصل تيليجرام إلى أكثر التطبيقات فى العالم تحميلا منذ بداية العام.
أصبح تطبيق تيليجرام Telegram، التطبيق الأكثر تنزيلًا في جميع أنحاء العالم مع بداية العام الجاري، مُستفيدًا من المشاكل التي يواجها منافسه الشهير واتسآب ، عندما تم الإعلان عن سياسة الخصوصية المحدثة التي ينوي تطبيقها بشكل إجباري بدءا من شهر مايو المقبل، وأحدث العام الحالى عدد كبير من التطبيقات التى أصبحت أكثر تحميلا وأكثر شهرة حتى بالإضافة إلى كون بعضها يظهر للمرة الأولى.
تتجهز شركة جوجل Google، إلى أن تصبح في القريب العاجل أكثر انتقائية بشأن التطبيقات الموجودة عبر منصة متجرها الإلكتروني "بلاي"،من أجل تلك التطبيقات التي يمكنها الأداء أكثر من وظيفة في نفس الوقت من بينها تلك التي يمكنها رؤية جميع التطبيقات الأخرى التي قمت بتثبيتها على جهازك.
بالرغم من أن الوقت لا يزال مبكرا حتي تبدأ شركة سامسونج في إنتاج سلسلسة هواتفها الرائدة الجديدة Galaxy S22، إلا أن بعض التسريبات أشارت إلى الترقيات التي يمكن أن نراها في مجموعة الهواتف المتميزة القادمة، يتضمن ذلك إمكانية وجود كاميرا تحت الشاشة وتصميم أنحف وتسجيل فيديو أفضل بدقة 8K.