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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة .. 7 أنواع من البذور يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى وفوائد مغلى الشعير لصحتك تعرفى عليها

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه برجك

برج العذراء  قلقون باستمرار فهم يهتمون بأدق التفاصيل  و يتمتعون بحس متطور للكلام والكتابة  ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج العذراء ، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 26 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

7 أنواع من البذور يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى


7 أنواع من البذور يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى فهى الأكثر عنى بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية وتساعد فى الوقت نفسه على تعزيز صحة القلب ومحاربة الكوليسترول إليك أبرز أنواع البذور لصحتك وفقا لموقع webmd

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 26 -8 -2021 اكتشف ما يخبئه كل برج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس  26/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد

فوائد مغلى الشعير لصحتك تعرفى عليها 

فوائد مغلى الشعير لصحتك عديدة فهو يمكن  أن يصنع العجائب لصحتك ويمكن شرب ماء الشعير ساخنًا أو باردًا  وتأتي العديد من الفوائد الصحية للشعير من كونها مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية والتى تعد ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، والمساهمة في حركات الأمعاء الصحية إليك أبرز فوائد ماء الشعير الأخرى 

للوقاية من سرطان الثدي .. أطعمة تعزز صحتك ضد المرض

يعد سرطان الثدي مصدر قلق صحي خطير معروف بأنه يصيب عددًا كبيرًا من النساء وأحيانًا الرجال. 

وفقًا لمستشفيات Cytecare  ، تتعرض واحدة من كل 28 امرأة  لخطر سرطان الثدي وبالتالي ، يصبح من الضروري الانتباه إلى صحة ثدييك .إليك أطعمة تعزز صحتك
 

موقع “صدى البلد مجالي المرأة والصحة أوميجا 3 الدهنية ماء الشعير سرطان الثدي

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