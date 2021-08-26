نشرة المرأة والصحة .. 7 أنواع من البذور يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى وفوائد مغلى الشعير لصحتك تعرفى عليها

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

برج العذراء قلقون باستمرار فهم يهتمون بأدق التفاصيل و يتمتعون بحس متطور للكلام والكتابة ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج العذراء ، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 26 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.



7 أنواع من البذور يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى فهى الأكثر عنى بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية وتساعد فى الوقت نفسه على تعزيز صحة القلب ومحاربة الكوليسترول إليك أبرز أنواع البذور لصحتك وفقا لموقع webmd

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 26 -8 -2021 اكتشف ما يخبئه كل برج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 26/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد

فوائد مغلى الشعير لصحتك عديدة فهو يمكن أن يصنع العجائب لصحتك ويمكن شرب ماء الشعير ساخنًا أو باردًا وتأتي العديد من الفوائد الصحية للشعير من كونها مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية والتى تعد ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، والمساهمة في حركات الأمعاء الصحية إليك أبرز فوائد ماء الشعير الأخرى

يعد سرطان الثدي مصدر قلق صحي خطير معروف بأنه يصيب عددًا كبيرًا من النساء وأحيانًا الرجال.

وفقًا لمستشفيات Cytecare ، تتعرض واحدة من كل 28 امرأة لخطر سرطان الثدي وبالتالي ، يصبح من الضروري الانتباه إلى صحة ثدييك .إليك أطعمة تعزز صحتك

