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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. بتعذب من غيرك رسالة مؤثرة من إيمى سمير غانم لـ والدتها.. مصدر أمني ينفي نشوب حريق بقسم شرطة الشرابية

صدى البلد

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصدا ابرزها فى التقرير التالى 

بتعذب من غيرك.. رسالة مؤثرة من إيمى سمير غانم لـ والدتها
وجهت الفنانة ايمى سمير غانم رسالة مؤثرة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من خلال حسابها بموقع انستجرام.
 

مش عارفة.. رنا سماحة ترد على خبر انفصالها عن زوجها.. فيديو
كشفت الفنانة رنا سماحة خلال لقائها ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، عن حقيقة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب.

 

شاهد.. تحطم مروحية تقل 20 شخصا بينهم مسؤول رفيع في المكسيك
تحطمت مروحية تقل 20 شخصا على الأقل في ولاية هيدالغو المكسيكية، في أثناء محاولتها الهبوط، وكان من بين الركاب إيريك سيسنيروس سكرتير الحكومة المكسيكية في ولاية فيراكروز.

 

على الهواء.. إمام عاشور يعتذر عن سب رموز الأهلي .. فيديو
اعتذر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك، على الهواء عن ما بدر منه خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما تعرض للإيقاف 12 مباراة بسبب سب رموز النادي الأهلي ، عقب التتويج بلقب دوري الناشئين، رفقة النادي الأبيض على حساب الأحمر.
 

مبلغ رهيب.. حسين لبيب يكشف ديون نادي الزمالك.. فيديو
قال حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بنادي الزمالك، إن فريقه جاهز للتتويج بكأس مصر، لكن في النهاية هناك دعم لأي قرار متعلق بالصالح العام.
 

مصدر أمنى ينفى نشوب حريق بقسم شرطة الشرابية
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وأحد المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق داخل قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.
 

الصحة: تسجيل 203 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 311 من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 236539 حتى اليوم.
 

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد
انتهى بيرسي تاو صفقة النادي الاهلي المنتظرة من فيديو تقديمه بشكل رسمي، بعد تسريب فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يُلاعب الكرة داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة مرتديا الطاقم الرسمي لفريق الكرة بالقلعة الحمراء.
 

دعاء لفك السحر والحسد .. ردده ينجيك الله من كل سوء
دعاء لفك السحر والحسد .. يُعدّ السّحرُ من الكبائر والموبِقات السّبع؛ وذلك لِما فيه من ضرَر وأذيّة على الناس، وهو من أعظم ما يُعصى به الله - تعالى-؛ كان النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يعوذُ الحسنَ والحسينَ، ويقولُ: «إنَّ أباكما كان يعوذُ بها إسماعيلَ وإسحاقَ: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ»، كما ان الحسد مذكور فى القرآن، وهناك أناس لا يريدون الخير لغيرهم، ولا شك أن الحسد والعين حق، بحسب ما ورد في نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الْعَيْنُ حَقٌّ، ولو كانَ شيءٌ سابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيْنُ، وإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فاغْسِلُوا» رواه مسلم، كما أخبر الله تعالى عن السحر في أكثر من موضع في القرآن الكريم، كما ورد ذكره في السُنَّة المطهَّرة؛ فيقول الله –تعالى- فى سورة البقرة: « وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ» إلى قوله: «وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ»، ( الآية 102)
 

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