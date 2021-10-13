نشرة المرأة والصحة: علاج مناعي جديد يدمر الخلايا السرطانية.. مكمل غذائي يمنع شيخوخة العين.. الرئة تحتفظ بذاكرة طويلة لعدوى كورونا

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

7 علاجات سريعة لخفض الكوليسترول.. جربيها بنفسك

يتسبب الكوليسترول الزائد في الجسم فى العديد من المشاكل الصحية أبرزها ترسب على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم ويقيده ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

بدون أدوية.. خطوات بسيطة لخفض الدهون الثلاثية فى الدم



على الرغم من أن الإصابة بالدهون الثلاثية مشكلة شائعة، إلا أن الكثير منا لا يعرف شيء عن أسباب ارتفاعها فى الدم، ولذلك يحتاج أي شخص يزيد عمره عن 20 عامًا إلى إجراء اختبارات منتظمة لتتبع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.



دراسة : مركبات بالقرفة والتوت البري تقي وتعالج التهاب المسالك البولية



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن طرق علاج التهاب المسالك البولية من قبل باحثون في معهد ألفريد فورنييه في باريس، ان القرفة والتوت البري يمكن أن يكون وسيلة فعالة للوقاية من التهاب المسالك البولية والمثانة وعلاجها .

التخلص من الألم نهائيا .. طرق علاج التهاب المفاصل الوظيفي

يبحث كثيرون عن علاج التهاب المفاصل لانه من أكثر الأمراض التي تنتشر بين البشر في مختلف البلدان وبين جميع الأعمار، ويهدف علاج التهاب المفاصل الوظيفي إلى تعريف الانسان بأهم السلوكيات والعادات التي تجعل حالته تزداد سوءا لكى يتم تجنبها والعادات التي تجعل حالته تتحسن بسرعة.



عالجي بشرتك الدهنية باستخدام مقشر الوجه بالشاي الأخضر والطماطم

يعمل الشاي الأخضر كعامل تنظيف رائع يساعدك على تحقيق توهج صحي وحتى لون البشرة ، بينما تساعد الطماطم في تقليل الدهون على البشرة، يمكن مقشر الوجه المصنوع من مكونات طبيعية أن يقطع شوطًا طويلاً في منح بشرتك مظهرًا منتعشًا ومشرقًا. كل ما تحتاجيه في الواقع ، هو بعض المواد الغذائية المنزلية مثل الشاي الأخضر والطماطم للحفاظ على بشرتك صحية ، والابتعاد عن المشاكل الشائعة مثل الزيت.

اليوجا في مكان العمل.. 5 تمارين للتخلص من التوتر

حافظ على آلام الظهر والرقبة وتيبس العضلات ومشاكل المفاصل أثناء العمل لساعات طويلة، لذا جرب 5 أنواع من اليوجا التي تعمل على تقليل الألم الجسدي، والإجهاد في مكان العمل، وتقليل التغيب وزيادة الإنتاجية جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل.

دراسة: البروبيوتيك يعالج الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي لمرضى السرطان

كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا عن فوائد البروبيوتيك، موضحة أن البروبيوتيك الموجود في الزبادي او مخلل الملفوف يمكن أن يقضي على الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي الذي يستخدم لعلاج مرضى السرطان .



بعد ارتفاع أسعارها .... بدائل للدواجن بفائدة غذائية أكبر

قفزت أسعار الدواجن البيضاء والبيض خلال الفترة الماضية لمستويات غير مسبوقة، مع زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج، وارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بأكثر من 10 جنيهات خلال شهر، وزاد سعر طبق البيض بنحو 11 جنيها لـ يباع في بعض المناطق بقيمة 60 جنيهًا.



الوقت المناسب للاستحمام بعد الأكل .. وأيهما أفضل الماء البارد أم الساخن

يبحث كثيرون عن الوقت المناسب للاستحمام بعد الأكل حيث أن هناك بعض التقارير الطبية التى تشير إلى خطورة الاستحمام بعد الأكل مباشرة، ويتساءل البعض عن الوقت المناسب للاستحمام بعد الأكل وذلك لأن إجابة هذا السؤال تساعد فى تجنب الكثير من الأضرار الناتجة عنه فترك مسافة زمنية امنة بين تناول الطعام والاستحمام تحمى الانسان من مخاطر عديدة.

من العصر الفاطمي حتى الآن.. تطور حلاوة المولد.. وسر "العروسة"

تشتهر شراء حلاوة المولد منذ قديم الأزل ، وكانت مرتبطة لدينا بالعروسة الحلاوة، ومن قبلها الحصان الحلاوة ، ونجد أن الآباء يسارعون لشراء حلاوة المولد لأطفالهم للاحتفال بالمولد النبوي، ويبدأ بيع حلوى المولد في جميع الشوارع بنصب صوانات لبيع مختلف أنواع وأشكال حلوى المولد بأسعار متفاوتة تناسب الجميع.

كيف يقي تنظيف الأسنان من الإصابة بعدوى فيروس كورونا

أشارت العديد من الدراسات، أنه يمكن الوقاية من فيروس كورونا عبر الاهتمام بغسل الأسنان ونظافة الفم؛ حيث تنتمي فيروسات كورونا إلى فئة "الفيروسات المغلفة"، بمعنى أنها مغطاة بطبقة دهنية معرضة لمواد كيميائية معينة.

فوائد صحية لشرب حليب اللوز.. وطريقة تحضيره

يعتبر حليب اللوز أحد أشهر أنواع الحليب النباتي، ويعتبر بديلًا للحليب الحيواني ويناسب الكبار والأطفال الذين يعانون من حساسية الألبان، أو عدم تحمل اللاكتوز، عند مقارنة حليب اللوز بالحليب البقري.



اعرف الفرق بين التهاب اللوزتين وكوفيد 19

تتشابه أعراض التهاب اللوزتين مع بعض علامات الإصابة بـ كوفيد - 19 لذا سعى العلماء لرصد أهم الاختلافات بين المرضين حتى يتم التفرقة بينهما بسهولة وتلقي العلاج الصحيح.

علاج مناعي جديد يدمر الخلايا السرطانية

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن أحدث علاجات مرض السرطان من قبل باحثين في معهد أبحاث السرطان في لندن، إلى أن هناك علاج جديد يمكن أن يقضي على الأورام لدى المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السرطان.



مكمل غذائي يمنع شيخوخة العين ويعزز الشبكية .. تعرف عليه

هناك بعض الأعراض التي تشير بإصابتك بـ متلازمة العين الجافة، حرقان العين، حيث يشعر الإنسان بوخزات أو بوجود حبيبات أو شيء ما في العين، ما يسبب حالة من عدم الراحة والانزعاج المستمر، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية واحمرار أو تهيج العين.

الرئة تحتفظ بذاكرة طويلة لعدوى كورونا.. حقيقة أم شائعة؟

كشفت دراسة جديدة، أن ذاكرة الرئة تظل تحمل عدوى كورونا حتى بعد التعافي حيث تكون مخزنة بشكل أساسي في الخلايا التائية والبائية الرئوية بالاضافة الى العقد الليمفاوية المجاورة لها.

متى يهدد انخفاض ضغط الدم حياتك؟.. أخصائي تغذية علاجية يجيب

قد لا يسبب انخفاض ضغط الدم مشاكل لبعض الأشخاص. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يسبب الانخفاض غير الطبيعي في ضغط الدم الدوخة والإغماء. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم مهدد للحياة.