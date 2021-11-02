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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي:

 

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر
يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر، 27 ربيع الأول 1443 هجرية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

 

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر اليوم الثلاثاء 2-11-2021
ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

 

الدينار الأعلى.. أسعار العملات العربية فى بنك مصر اليوم الثلاثاء
ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية فى بنك مصر مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر  2021 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر.

 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-11-2021
ننشر أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل  تعاملات اليوم الثلاثاء الثاني من نوفمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

 

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر بالأسواق
تسجل أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق، استقرارا نسبيا حيث وصل سعر الدواجن البيضاء: بين 25  و 27 جنيهًا للكيلو في المزرعة والدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر 2021، استقرارا نسبيا وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر
يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد والأسمنت،  اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر  2021،  بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

 

 

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