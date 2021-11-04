موجز السوشيال ميديا: سوسن بدر تنفي امتلاكها حسابا موثقا على فيسبوك.. هاشتاج الهمة يا أهلي القمة في الأكثر تداولا

رصد موقع «صدى البلد»، عددا من أبرز الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
وفاء عامر تهنئ ابنها بعيد ميلاده.. شاهد
من باريس.. أحدث ظهور للفنانة لطيفة على إنستجرام
فلتت منا.. حسن أبو الروس يشارك فيديو جديدا مع دينا الشربيني.. شاهد
سوسن بدر تنفي امتلاكها صفحة على فيسبوك موثقة باسمها
ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور على انستجرام.. شاهد
عمر كمال يشارك كواليس كليب ضيعنا مع عبد الباسط حمودة
هاشتاج الهمة يا أهلي القمة في الأكثر تداولا.. ومغردون: هنفرح
جماهير القلعة البيضاء تشعل تويتر بهاشتاج الدوري يا زمالك
هتعمل عملية في المخ.. شريف مدكور يطلب من جمهوره الدعاء لصديقته