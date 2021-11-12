السوشيال ميديا.. نادين نسيب نجيم تتصدر تريند تويتر.. والسفير الفرنسي بالسعودية يشيد بحفل تامر حسني

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. نستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
شاهد.. تركي آل الشيخ بصحبة عائلة أم كلثوم في البوليفارد
أمنية حياتي.. إبراهيم سعيد يتمني مقابلة الكابتن ميمي الشربيني
تركي آل الشيخ ينشر فيديو طريفا للزعيم عادل إمام.. شاهد
نادين نسيب نجيم تتصدر تريند تويتر.. ومغردون: نجمة بكل المقاييس
ابتسامتك سعادتي.. كندة علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف
السفير الفرنسي بالمملكة السعودية يشيد بحفل تامر حسني.. والأخير يعلق: شرف كبير ليا
الفنان الراقي.. أشرف زكي بصحبة وائل كافوري
ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد مايا دياب
رامي عياش يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: دمه خفيف
من داخل الجيم.. أحمد زاهر في أحدث ظهور له.. شاهد