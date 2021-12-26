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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. الشناوي يكشف حقيقة توقيعه للأهلي وجلسة الخطيب .. أبو جبل يشعل صراع حراسة مرمي المنتخب .. رد خاص من شيكابالا على هتافات جماهير الزمالك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:


قبل إعلان القائمة النهائية.. تألق أبو جبل يشعل صراع حراسة المرمى في منتخب مصر
تألق محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك خلال مباراة فريقه مساء أمس السبت أمام غزل المحلة والتي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

أحمد الشناوي: لم أوقع للأهلي من قبل.. ومباريات بيراميدز مع الزمالك صعبة
أكد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز أنه لم يوقع للأهلي من قبل، مشددا على أن الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة أفضل من محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش من وجهة نظره.

أسباب رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك
كشف المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك كواليس رحيل التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

اتحاد الكرة التركي: جالاتا سراي قرر تفعيل عقد شراء مصطفى محمد
أكد محسن أورتجال المدير الفني  للاتحاد التركي لكرة القدم أن جالاتا سراي التركي قرر تفعيل بند الشراء النهائي في عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق.

مدرب سموحة: استبعاد حسين فيصل من قائمة كأس الأمم لغز كبير
قال هاني العجيزي، المدرب العام لفريق سموحة، إن الفريق السكندري كان في حاجة ماسة لتحقيق الفوز على طلائع الجيش باللقاء الذي جرى مساء اليوم بالدوري.

هشام يكن : أرفض تجديد بن شرقي للزمالك ..وسأخوض الانتخابات بقائمة أحمد سليمان
قال هشام يكن، قائد الزمالك السابق، إن تذبذب مستوى المحلة ساعد الزمالك في تحقيق الفوز الكبير بالمباراة التي جرت مساء اليوم بالدوري.

جمال علام: تواجد حازم إمام ومحمد بركات في قائمتي الانتخابية "مكسب كبير" للجبلاية
أكد جمال علام المرشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري أن تواجد الثنائي حازم إمام نجم الزمالك الأسبق ومحمد بركات نجم الأهلي الأسبق في قائمته الانتخابية مكسب كبير لاتحاد الكرة المصري.

الشناوي يكشف تفاصيل مكالمته مع الحضري بعد الإصابة واسباب تميز حارس الأهلي
كشف أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز تفاصيل مكالمة عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر معه عقب الإصابة التي تعرض لها مع بيراميدز بقطع في الرباط الصليبي.

جمال علام : تعرضت للظلم أثناء رئاستي لاتحاد الكرة.. ونجحنا في إعادة الكرة المصرية للحياة عام 2012
تحدث جمال علام المرشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري، عن فترة توليه رئاسة الجبلاية من قبل تحديدا عام 2012، مشددا على أنه تولى الرئاسة في فترة صعبة وتعرض للظلم كثيرا في تلك الفترة خاصة أنها شهدت نجاحات كثيرة رغم صعوبة تلك الفترة.

استبعاده أمر خاطئ.. سيد معوض: طارق حامد «بيزعل» من عدم اللعب أساسيا
أكد سيد معوض، مدرب منتخب مصر السابق، إن طارق حامد من العناصر الهامة في منتخب مصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن من أفضل اللاعبين بمركزه في مصر.

الشناوي: محمد صلاح دعمني بعد الإصابة.. ومفاوضات تشيلسي جاءت عبر "وكيل لاعبين"
أكد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز أن هناك وكيل أعمال تحدث معه في فترة من الفترات بشأن إمكانية الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.

الإعلان عن موعد قرعة النسخة الأولى لـ "كأس الرابطة"
وجهت رابطة الأندية المحترفة دعوة رسمية للأندية الأعضاء لحضور مراسم قرعة النسخة الأولى من مسابقة "كأس الرابطة"، والتي ستقام يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022.

سيد معوض: محمد شريف سيُظلم مع كارلوس كيروش
قال سيد معوض، مدرب منتخب مصر السابق، إن كارلوس كيروش مدرب المنتخب الحالي يريد نوعية معينة من المهاجمين، وإن مروان حمدي يلعب معه بشكل أساسي لهذا السبب.

اول رد من شيكابالا على هتافات جماهير الزمالك في مباراة المحلة
علق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، على هتافات جماهير القلعة البيضاء له في مباراة غزل المحلة.

محسن أورتجال: أليو ديانج وارد أن ينضم لجالطة سراي التركي
أكد محسن أورتجال المدير التقني للاتحاد التركي لكرة القدم أن المالي أليو ديانج لاعب فريق الأهلي وارد أن ينضم لصفوف جالطة سراي في الفترة المقبلة.

جمال علام: استقلالية رابطة الأندية الخطوة المقبلة لتطوير الكرة المصرية
أكد جمال علام المرشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري أن استقلالية رابطة أندية الدوري خلال الفترة المقبلة هدف أساسي بالنسبة له من أجل تطوير الكرة المصرية.

‏جمال حمزة: مش فاهمين حاجة من كيروش .. فيديو
‫وجه جمال حمزة نجم الزمالك السابق انتقادات لاذعة الي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بسبب اختياراته لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الافريقية المقبلة بالكاميرون.‬

أحمد الشناوي لجماهير الزمالك: مشوفتش الخطيب نهائي.. والأزمة المالية سبب رحيلي
نفى أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز الأنباء التي ترددت حول عقده جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، للانتقال إلى الفريق الأحمر خلال فترة وجود الحارس مع الزمالك.

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