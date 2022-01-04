نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والحديد والذهب والدولار

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عددا من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 4 يناير

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022 ، 1 جمادى الآخر 1443 هجرية هجرية.

مائل للبرودة نهارا.. الطقس وحالة الجو اليوم الثلاثاء 4 يناير

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء 4 يناير

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر؛ خصوصا أسعار الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير عام 2022.

وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة يستعرض موقع «صدى البلد»، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

سجل سعر حديد المصريين 15300 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 15600 جنيه للطن، وحديد العتال 15500 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 15400 جنيه للطن.

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 4 يناير

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4 يناير في الأسواق

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4 يناير، داخل المزارع وفي الأسواق.

وتباينت أسعار الدواجن اليوم في المزارع، وسجلت الدواجن البيضاء 26 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 31 و32 للكيلو على حسب المنطقة.

وسجلت أسعار الدواجن الحمراء اليوم 36 جنيها داخل المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ 41 جنيها للكيلو، ووصلت الدواجن البيضاء الأمهات إلى 19 جنيها للكيلو داخل المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ 25 للكيلو.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 4 يناير

يستعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

وتشهد الأسواق، ثبات أسعار السلع الاستراتيجية من طماطم وبصل وبطاطس، وارتفاع طفيف ملحوظ في أسعار بعض الخضروات "فلفل ، شطة ، باذنجان رومي ، كوسة ، خيار"، وذلك بسبب قلة المعروض من المنتجات متأثرة بسوء الأحوال الجوية وبرودة الطقس.

سعر الدولار في البنوك اليوم 4- 1- 2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4-1-2022؛علي مستوي البنوك العاملة بمصر، علي مدار الشهرين السابقين علي التوالي.

وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن متوسط سعر الدولار سجل 15.66 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 4- 1- 2022

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا في مستهل اليوم الثلاثاء الموافق 4- 1- 2022؛ بعد انخفاضه أمس بمقدار 7 جنيهات على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة أمس.

وذكر موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد وصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 792 جنيها .



أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

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