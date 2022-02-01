9 حيل سهلة تمكنك من علاج الأرق

يعد الأرق من أكثر المشكلات الصحية التى تضعف المناعة وتضر سائر أعضاء الجسم وتضر وظائف المخ وتضعف الأعصاب، لذا لابد من علاجها بشكل سريع.

نعرض لكم مجموعة من الحيل المنزلية التى تساعد فى علاج الأرق “mayoclinic ”.

التزم بجدول نوم: حافظ على تناسق وقت نومك ووقت استيقاظك من يوم لآخر ، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.



ابق نشيطا: يساعد النشاط المنتظم في تعزيز النوم الجيد ليلاً وحدد موعدًا لممارسة الرياضة قبل ساعات قليلة على الأقل من موعد النوم وتجنب الأنشطة المحفزة قبل النوم.



راجع أدويتك: إذا كنت تتناول الأدوية بانتظام فاستشر طبيبك لمعرفة ما إذا كانت تساهم في الأرق واقرأ ملصقات المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على مادة الكافيين أو المنبهات الأخرى مثل السودوإيفيدرين.



تجنب أو الحد من القيلولة: يمكن أن تجعل القيلولة من الصعب النوم في الليل، إذا لم تستطع الحصول على قيلولة بدون واحدة ، فحاول ألا تزيد قيلولة عن 30 دقيقة ولا تغفو بعد الساعة 3 مساءً

تجنب أو قلل من الكافيين والكحول ولا تستخدم النيكوتين وكل هذه الأشياء تزيد من معدل الإصابة بـ الأرق واضطرابات، ويمكن أن تستمر التأثيرات لعدة ساعات.



لا تتحمل الألم: إذا كانت هناك حالة مؤلمة تزعجك ستسبب لك الأرق لذلك تحدث إلى طبيبك حول خيارات مسكنات الألم الفعالة بما يكفي للسيطرة على الألم أثناء نومك.

تجنب الوجبات الكبيرة والمشروبات قبل النوم: لا بأس من تناول وجبة خفيفة وقد تساعد في تجنب الحموضة المعوية واشرب كمية أقل من السوائل قبل النوم حتى لا تضطر إلى التبول كثيرًا.



في وقت النوم: اجعل غرفة نومك مريحة للنوم واجعلها مظلمة وهادئة ، في درجة حرارة مريحة و قم بإخفاء جميع الساعات في غرفة نومك بما في ذلك ساعة اليد والهاتف المحمول حتى لا تقلق بشأن الوقت.

ابحث عن طرق للاسترخاء: حاول أن تضع مخاوفك وتخطيطك جانبًا عندما تدخل الفراش ويمكن أن يساعدك الحمام الدافئ أو التدليك قبل النوم في تجهيزك للنوم.

ابتكر طقسًا مريحًا لوقت النوم ، مثل الاستحمام بماء ساخن أو القراءة أو الموسيقى الهادئة أو تمارين التنفس أو اليوجا أو الصلاة.



تجنب محاولة النوم بجهد كبير: كلما حاولت أكثر ، كلما أصبحت مستيقظًا، اقرأ في غرفة أخرى حتى تشعر بالنعاس الشديد ، ثم اذهب للنوم، لا تذهب إلى الفراش مبكرًا قبل أن تشعر بالنعاس.



انهض من السرير عندما لا تكون نائمًا: نم بقدر ما تحتاجه لتشعر بالراحة ثم انهض من السرير ولا تبق في السرير إذا كنت لا تنام.