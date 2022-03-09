حدث ليلا | الصحة: انخفاض اصابات ووفيات كورونا.. الاهلي يجدد عقد موسيماني .. بيان عاجل للسعودية عن مواطنها المحتجز بأوكرانيا .. قفزة في أسعار النفط بأمريكا ..عطل يصيب الإنترنت حول العالم

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 9 مارس 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...
السيدة انتصار السيسي: سعدت بحضور احتفالية"أيقونة المرأة المصرية"..وكل عام وعظيمات مصر بخير
أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بحضور احتفالية"أيقونة المرأة المصرية"
الصحة: تسجيل 882 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و22 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 912 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة....
زاهي حواس : الإعلان عن اكتشافات أثرية في سقارة وأماكن أخرى قريبا..فيديو
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إنه سيتم الاعلان عن اكتشافات اثرية مهمة قريبا
تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد
تشهد الساعات المقبلة، تقلبات في حالة الطقس، نتيجة منخفض جوي تتعرض له البلاد، مع تنبؤات بسقوط امطار بعدة محافظات.
رسميًا.. تجديد عقد موسيماني مع الأهلي لمدة عامين قادمين
أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تمديد تعاقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على رأس الإدارة الفنية لمدة عامين.
بعثة الأهلي تطير إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال
توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى جنوب إفريقيا؛ تمهيدا لمواجهة فريق صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
شبانة: السنغالي أليو بادجي لا يمانع في العودة للنادي الأهلي.. بشروط
أكد الإعلامي م حمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" أن مصدرًا مسئولاً داخل الأهلي كشف النقاب حول موقف السنغالي أليو بادجي من العودة لصفوف النادي الأهلي بعد انتهاء إعارته لنادي أميان الفرنسي..
محمد صلاح بعد الخسارة أمام الإنتر: «كانت مباراة صعبة والأهم أننا تأهلنا»
تأهل فريق ليفربول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام إنتر الإيطالي بهدف دون مقابل، في إياب دور الـ 16.
السعودية : نتواصل مع أوكرانيا لضمان سلامة مواطننا المحتجز
أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أوكرانيا، أنها مستمرة بالعمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين السعوديين من أوكرانيا، وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الخارجية.
من الصعب الوثوق بالمحتل.. أوكرانيا تعلق على إعلان روسيا وقف إطلاق النار
قالت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، في رد مقتضب على إعلان موسكو، إن “الجانب الروسي يعلن فتح ممرات إنسانية ...
بعد اقتراحها إرسال مقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا.. سيارة تصطدم بسفارة بولندا في واشنطن
اصطدمت سيارة بمبنى السفارة البولندية في واشنطن، بعد ساعات من اقتراح بولندا إرسال مقاتلات من طراز "ميج-2
إدارة بايدن: لم نطلب من الأوروبيين حظر استيراد النفط والغاز من روسيا
قالت الولايات المتحدة، إنها لم تنتظر ولم تطلب من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها بشأن حظر واردات النفط والغاز من روسيا.
وكالة الطاقة الذرية تفقد الاتصال بأجهزة مراقبة محطة تشيرنوبل النووية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقدان الاتصال بأنظمة مراقبة المواد النووية في محطة تشيرنوبل النووية، وذلك بعد سيطرة روسيا على المنشأة الواقعة في شمال أوكرانيا.
الأمم المتحدة : 1335 مدنيًا حصيلة ضحايا الحرب في أوكرانيا
كشفت الأمم المتحدة عن سقوط 1335 ضحية في صفوف المدنيين في أوكرانيا، هم 474 قتيلا و861 مصابا منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير.. وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الحصيلة ليست كاملة، وذلك في انتظار تأكيد تقارير أخرى، حسب وكالة "رويترز".
رغم الحظر الأمريكي.. تركيا: لن نتوقف عن شراء النفط الروسي
أعلنت تركيا أنها لن تتوقف عن شراء النفط الروسي، معربة عن أملها في رفع العقوبات عن إيران، ما يجلب إمدادات إضافية لتلبية الطلب العالمي، وذلك بعد حظر الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز من روسيا.
قفزة في أسعار النفط بأمريكا بعد حظر الواردات من روسيا
ارتفعت أسعار النفط، ولامست أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مع إعلان الولايات المتحدة فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا.
أكبر شركتين للمشروبات الغازية في العالم توقفان أنشطتهما بروسيا
أعلنت شركة بيبسي وكوكا كولا وستاربكس وقف نشاطها التجاري بالكامل في روسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وول ستريت جورنال: قادة السعودية والإمارات رفضوا التحدث مع بايدن بشأن أوكرانيا
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن قادة السعودية والإمارات رفضوا التحدث مع بايدن بشأن أوكرانيا…
عطل يصيب مواقع الإنترنت حول العالم.. شلل مؤقت يضرب فيسبوك وتويتر
تعطلت العديد من مواقع الإنترنت في العالم مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من مارس، حيث أثر انقطاع هائل للإنترنت
للمرة الخامسة.. هجوم عنصري يستهدف أحد المراكز الإسلامية في واشنطن
تعرض أحد المراكز الإسلامية في مدينة بورين بولاية واشنطن الأمريكية لهجوم عنصري، حيث اصطدمت إحدى السيارات بمصلى المركز ليلوذ سائقها بالفرار عقب تنفيذ الهجوم.