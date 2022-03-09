حدث ليلا | الصحة: انخفاض اصابات ووفيات كورونا.. الاهلي يجدد عقد موسيماني .. بيان عاجل للسعودية عن مواطنها المحتجز بأوكرانيا .. قفزة في أسعار النفط بأمريكا ..عطل يصيب الإنترنت حول العالم

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 9 مارس 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بحضور احتفالية"أيقونة المرأة المصرية"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 912 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة....

زاهي حواس : الإعلان عن اكتشافات أثرية في سقارة وأماكن أخرى قريبا..فيديو

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إنه سيتم الاعلان عن اكتشافات اثرية مهمة قريبا

تشهد الساعات المقبلة، تقلبات في حالة الطقس، نتيجة منخفض جوي تتعرض له البلاد، مع تنبؤات بسقوط امطار بعدة محافظات.

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تمديد تعاقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على رأس الإدارة الفنية لمدة عامين.

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى جنوب إفريقيا؛ تمهيدا لمواجهة فريق صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أكد الإعلامي م حمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" أن مصدرًا مسئولاً داخل الأهلي كشف النقاب حول موقف السنغالي أليو بادجي من العودة لصفوف النادي الأهلي بعد انتهاء إعارته لنادي أميان الفرنسي..

تأهل فريق ليفربول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام إنتر الإيطالي بهدف دون مقابل، في إياب دور الـ 16.

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أوكرانيا، أنها مستمرة بالعمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين السعوديين من أوكرانيا، وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الخارجية.

قالت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، في رد مقتضب على إعلان موسكو، إن “الجانب الروسي يعلن فتح ممرات إنسانية ...

بعد اقتراحها إرسال مقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا.. سيارة تصطدم بسفارة بولندا في واشنطن

اصطدمت سيارة بمبنى السفارة البولندية في واشنطن، بعد ساعات من اقتراح بولندا إرسال مقاتلات من طراز "ميج-2

قالت الولايات المتحدة، إنها لم تنتظر ولم تطلب من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها بشأن حظر واردات النفط والغاز من روسيا.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقدان الاتصال بأنظمة مراقبة المواد النووية في محطة تشيرنوبل النووية، وذلك بعد سيطرة روسيا على المنشأة الواقعة في شمال أوكرانيا.

كشفت الأمم المتحدة عن سقوط 1335 ضحية في صفوف المدنيين في أوكرانيا، هم 474 قتيلا و861 مصابا منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير.. وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الحصيلة ليست كاملة، وذلك في انتظار تأكيد تقارير أخرى، حسب وكالة "رويترز".

أعلنت تركيا أنها لن تتوقف عن شراء النفط الروسي، معربة عن أملها في رفع العقوبات عن إيران، ما يجلب إمدادات إضافية لتلبية الطلب العالمي، وذلك بعد حظر الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز من روسيا.

ارتفعت ​أسعار​ النفط، ولامست أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مع إعلان ​الولايات المتحدة​ فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا.

أعلنت شركة بيبسي وكوكا كولا وستاربكس وقف نشاطها التجاري بالكامل في روسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن قادة السعودية والإمارات رفضوا التحدث مع بايدن بشأن أوكرانيا…

تعطلت العديد من مواقع الإنترنت في العالم مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من مارس، حيث أثر انقطاع هائل للإنترنت

تعرض أحد المراكز الإسلامية في مدينة بورين بولاية واشنطن الأمريكية لهجوم عنصري، حيث اصطدمت إحدى السيارات بمصلى المركز ليلوذ سائقها بالفرار عقب تنفيذ الهجوم.