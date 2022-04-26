أحمد موسى من أرض الفيروز.. على مسئوليتي أول برنامج يزور رفح والشيخ زويد.. وشيوخ سيناء: القوات المسلحة لم تهجر الأهالي

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من شمال سيناء عن مشروعات التنمية التي شهدتها بعد نجاح القوات المسلحة في دحر الإرهاب، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في الحلقة:

أحد مشايخ رفح: الأهالي يواجهون الفكر المتطرف بأنفسهم خلال الفترة الحالية

ومن جانبه قال الشيخ جمال أبو شوشة، شيخ مشايخ قبيلة الترابين، خلال حواره ببرنامج “علي مسؤوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن الإرهاب أثار الرعب في قلوب المواطنين بعد 2011 بالقيام بعمليات ذبح، فضلا عن تحطيم التلفزيونات والهواتف الخاصة بأهالي القرى التي يسيطرون عليها.

أحمد موسى: أهالي نجع شبانة برفح سعداء بعودتهم لمنازلهم بعد دحر الإرهاب.. فيديو

وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأهالي رفعوا علم مصر على البيوت، وهي البيوت التي تركوها بسبب الإرهاب، ورجعوا بعدما قامت القوات المسلحة بتطهير هذه المناطق".



أحمد موسى: على مسئوليتي أول برنامج يزور رفح والشيخ زويد بعد تطهيرهما من الإرهاب

وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأسر تفرقت بسبب الإرهاب وذهبوا لمحافظات مختلفة في الجمهورية"، لافتا الى ان: "الشعب المصري دفع هذا الثمن".

أحمد موسى: أبناء سيناء موجودون اليوم في وظائف بالنيابة والشرطة والقوات المسلحة

وأضاف «الدولة لم تكتف بمواجهة الإرهاب فقط، ونفذت مشروعات تنمية في الوقت ذاته»، موجها التحية إلى أهالي سيناء لحرصهم الدائم على دعم بلدهم.

لدينا دولة عظيمة.. أحمد موسى: لا أحد توقع ظهوري بالشيخ زويد.. فيديو

وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لا أحد يتوقع أن ظهوري من مدينة الشيخ زويد.. وهذا معناه أن لدينا دولة عظيمة تستحق كل الخير".

أحد أهالي سيناء: إرهابي ذبح والده.. والتكفيريون لصوص وتجار مخدرات

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي نجع شبانة بمدينة رفح عادوا إلى منازلهم بعد نجاح القوات المسلحة في تطهيرها من الإرهاب.

أحمد موسى: رفح الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رفح الجديدة مدينة من مدن الجيل الرابع، لافتا إلى أنها تضم وحدات سكنية للشباب على أحدث طراز.

المسؤول عن مشروع مدينة رفح الجديدة: تسليم المرحلة الأولى خلال أبريل الجاري

قال المهندس رضا الأباصيري، الاستشاري المسؤول عن مدينة رفح الجديدة، إن المرحلة الأولى تضم 41 عمارة، مشيرا إلى أن العمارة تضم 16 شقة.

شيخ مشايخ قبيلة السواركة بـ سيناء: القوات المسلحة لم تُهجِّر الأهالي

وأكد أن الإرهاب تسبب في خراب ودمر البنية التحتية بالمحافظة، مضيفا أنه لا يوجد تنمية في وجود الإرهاب.

شيخ مشايخ قبيلة السواركة: الإرهابيين فجروا بيتي عشان واقف مع جيشي وبلدي

وأشار الشيخ عبد المجيد، إلي أن الإرهابيين فجروا منزله بسبب وقوفه مع القوات المسلحة ضد الأعمال الإرهابية.

أحد أبناء قبيلة الرميلات: لا صحة لما تردد بشأن قيام القوات المسلحة "بتهجير" أهالي شمال سيناء.. فيديو

وأشار: "تركنا بيوتنا من 2013 وذهبنا إلى الإسماعيلية خوفا من التنظيمات الإرهابية"، مؤكدا: "القوات المسلحة ساعدتنا في العودة إلى منازلنا وأرضنا مرة أخرى في سيناء".