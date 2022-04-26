عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى من أرض الفيروز.. على مسئوليتي أول برنامج يزور رفح والشيخ زويد.. وشيوخ سيناء: القوات المسلحة لم تهجر الأهالي

صدى البلد

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من شمال سيناء عن مشروعات التنمية التي شهدتها بعد نجاح القوات المسلحة في دحر الإرهاب، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في الحلقة:

أحد مشايخ رفح: الأهالي يواجهون الفكر المتطرف بأنفسهم خلال الفترة الحالية
ومن جانبه قال الشيخ جمال أبو شوشة، شيخ مشايخ قبيلة الترابين، خلال حواره ببرنامج “علي مسؤوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن الإرهاب أثار الرعب في قلوب المواطنين بعد 2011 بالقيام بعمليات ذبح، فضلا عن تحطيم التلفزيونات والهواتف الخاصة بأهالي القرى التي يسيطرون عليها.

أحمد موسى: أهالي نجع شبانة برفح سعداء بعودتهم لمنازلهم بعد دحر الإرهاب.. فيديو
وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه  برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأهالي رفعوا علم مصر على البيوت، وهي البيوت التي تركوها بسبب الإرهاب، ورجعوا بعدما قامت القوات المسلحة بتطهير هذه المناطق".


أحمد موسى: على مسئوليتي أول برنامج يزور رفح والشيخ زويد بعد تطهيرهما من الإرهاب
وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه  برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأسر تفرقت بسبب الإرهاب وذهبوا لمحافظات مختلفة في الجمهورية"، لافتا الى ان: "الشعب المصري دفع هذا الثمن".

أحمد موسى: أبناء سيناء موجودون اليوم في وظائف بالنيابة والشرطة والقوات المسلحة
وأضاف «الدولة لم تكتف بمواجهة الإرهاب فقط، ونفذت مشروعات تنمية في الوقت ذاته»، موجها التحية إلى أهالي سيناء لحرصهم الدائم على دعم بلدهم.

لدينا دولة عظيمة.. أحمد موسى: لا أحد توقع ظهوري بالشيخ زويد.. فيديو
وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه  برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لا أحد يتوقع أن ظهوري من مدينة الشيخ زويد.. وهذا معناه أن لدينا دولة عظيمة تستحق كل الخير".

أحد أهالي سيناء: إرهابي ذبح والده.. والتكفيريون لصوص وتجار مخدرات
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي نجع شبانة بمدينة رفح عادوا إلى منازلهم بعد نجاح القوات المسلحة في تطهيرها من الإرهاب.

أحمد موسى: رفح الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رفح الجديدة مدينة من مدن الجيل الرابع، لافتا إلى أنها تضم وحدات سكنية للشباب على أحدث طراز.

المسؤول عن مشروع مدينة رفح الجديدة: تسليم المرحلة الأولى خلال أبريل الجاري
قال المهندس رضا الأباصيري، الاستشاري المسؤول عن مدينة رفح الجديدة، إن المرحلة الأولى تضم 41 عمارة، مشيرا إلى أن العمارة تضم 16 شقة.

شيخ مشايخ قبيلة السواركة بـ سيناء: القوات المسلحة لم تُهجِّر الأهالي
وأكد أن الإرهاب تسبب في خراب ودمر البنية التحتية بالمحافظة، مضيفا أنه لا يوجد تنمية في وجود الإرهاب.

شيخ مشايخ قبيلة السواركة: الإرهابيين فجروا بيتي عشان واقف مع جيشي وبلدي
وأشار الشيخ عبد المجيد، إلي أن الإرهابيين فجروا منزله بسبب وقوفه مع القوات المسلحة ضد الأعمال الإرهابية.

أحد أبناء قبيلة الرميلات: لا صحة لما تردد بشأن قيام القوات المسلحة "بتهجير" أهالي شمال سيناء.. فيديو
وأشار: "تركنا بيوتنا من 2013 وذهبنا إلى الإسماعيلية خوفا من التنظيمات الإرهابية"، مؤكدا: "القوات المسلحة ساعدتنا في العودة إلى منازلنا وأرضنا مرة أخرى في سيناء".

 

الشرطة القوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

بالصور.. ننشر أسماء الـ 5 طلاب ضحايا حادث الساحل الدولي بكفر الشيخ

القاهرة 30 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 أبريل

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

إغراء رئيس الوزراء..سيقان برلمانية تثير أزمة حول السياسة و"الغريزة" في بريطانيا |فيديو

هشام طلعت مصطفى: فاعل خير صديقي يتبرع بـ50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. أسماء الـ 5 طلاب ضحايا حادث الساحل الدولي.. هشام طلعت يتبرع بـ 50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل.. الأوقاف: لا يوجد عاقل يستطيع منع الصلاة.. فرح الديباني عن تقبيل ماكرون يدها: شيء يدعو للفخر

رضا البلتاجي: راتب الحكم المصري الأعلى في المنطقة العربية

دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان.. 5 كلمات تفتح لك أبواب الجنة

سعر الدولار في البنوك اليوم 26-4-2022

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يعلن أول قرارات يتم تطبيقها في تويتر.. وسياسيون يحذرون من عودة ترامب

29 رمضان .. كسوف جزئي للشمس لا يرى في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق بريطاني يصاب بالذعر بعد ظهور ثعبان أمامه على زجاج سيارته| فيديو

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

سعرها يزيد عن 60 ألفا.. شاهد أغلى مانجو في العالم

ماذا قالت نضال الأحمدية عن إعجاب طوني خليفة بها وسر مقلبها فيه؟

فيديو

بعدما قبل الرئيس الفرنسي يدها.. من هي فرح الديباني .. فيديو جراف

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ