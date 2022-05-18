حدث ليلاً|التفاصيل الكاملة لحادث محور 26 يوليو.. رئيس الزمالك: لن نلعب باستاد القاهرة.. الاحتلال يقتحم مخيم جنين.. تدهور صحة بوتين

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 18 مايو 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...
التفاصيل الكاملة لتصادم أتوبيس و7 سيارات ملاكي على محور 26 يوليو|صور وفيديو
أصيب شخص في حادث تصادم مروري وقع على محور ٢٦ يوليو بين أتوبيس نقل و٧ سيارات ملاكي.
وزير الأوقاف: اعتماد 16 مَقرأة جديدة بالجيزة.. والإعلان عن أعضائها اليوم
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف عن ستة عشرة مقرأة جديدة بالجيزة عبر حسابه بموقع تويتر.. وكتب: اعتماد ستة عشرة مقرأة جديدة بالجيزة يتم الإعلان عن أعضائها اليوم الأربعاء بإذن الله تعالى كمجموعة ثانية بالمحافظة
مخطط تنظيم الإخوان.. تحريات الأمن الوطني في قضية حمزة زوبع | خاص
حصل صدى البلد على نص تحريات الأمن الوطني، في قضية حمزة زوبع و16 آخرين، المتهمين على ذمة القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس
نصاب يدعي عمله بشركة تابعة لجهة سيادية للنصب على المواطنين بأسوان
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أمواهم .
وقف مستحقات اللاعبين.. مرتضى منصور: عدم خوض مباريات الزمالك على استاد القاهرة
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة.
خالد الغندور يهاجم لاعبي الزمالك: بتطلبوا ملايين على إيه.. كتر خير الجمهور|فيديو
شنَّ خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، هجوماً حاداً على لاعبي الزمالك عقب الخسارة بهدف من طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بينهما، على ستاد القاهرة، في إطار الجولة الـ19 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
أحمد حسن: طارق حامد رفض 60 مليوناً من بيراميدز |فيديو
أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية السابق، أن طارق حامد رفض 60 مليون جنيه مقابل الإنضمام لبيراميدز، رغم أنه كان يتقاضى 4 ملايين في نادي الزمالك. وقال احمد حسن في تصريحات عبر الإستوديو التحليلي
فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا
تحدَّث فرج عامر رئيس سموحة السابق، حول مباراة الأهلي والوداد المغربي، بنهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ملعب "محمد الخامس".
إطلاق اسم فلسطين على شارع رئيسي بأمريكا .. فيديو وصور
احتفل فلسطينيون ومسؤولون بمدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بإطلاق اسم "فلسطين" على أحد الشوارع الرئيسية هناك.
شاهد.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين واندلاع اشتباكات عنيفة
بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور وحاصر المخيم وسط انتشار للقناصة على أسطح المنازل.
عملية جراحية وأمراض متعددة.. تدهور الحالة الصحية لـ فلاديمير بوتين
استحوذ فلاديمير بوتين على مانشتات الصحف والمواقع الإخبارية ليس فقط للحرب في أوكرانيا ولكن لحالته الصحية التي شهدت تدهورًا كبيرًا وفق التسريبات والتصريحات التي تحاوط الرئيس الروسي قبل أسابيع قليلة.
القبض على نائب بريطاني بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي
أعلنت بريطانيا القبض على نائب في البرلمان من حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، للاشتباه بارتكابه جرائم عدة من بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
CNN: كوريا الشمالية تعتزم إطلاق صاروخ عابر للقارات أثناء زيارة بايدن لسيول
ذكرت مصادر أمريكية أن كوريا الشمالية تعتزم إجراء تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات، تزامنا مع زيارة الرئيس جو بايدن لكوريا الجنوبية.