حدث ليلاً|التفاصيل الكاملة لحادث محور 26 يوليو.. رئيس الزمالك: لن نلعب باستاد القاهرة.. الاحتلال يقتحم مخيم جنين.. تدهور صحة بوتين

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 18 مايو 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

أصيب شخص في حادث تصادم مروري وقع على محور ٢٦ يوليو بين أتوبيس نقل و٧ سيارات ملاكي.

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف عن ستة عشرة مقرأة جديدة بالجيزة عبر حسابه بموقع تويتر.. وكتب: اعتماد ستة عشرة مقرأة جديدة بالجيزة يتم الإعلان عن أعضائها اليوم الأربعاء بإذن الله تعالى كمجموعة ثانية بالمحافظة

حصل صدى البلد على نص تحريات الأمن الوطني، في قضية حمزة زوبع و16 آخرين، المتهمين على ذمة القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أمواهم .

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة.

شنَّ خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، هجوماً حاداً على لاعبي الزمالك عقب الخسارة بهدف من طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بينهما، على ستاد القاهرة، في إطار الجولة الـ19 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية السابق، أن طارق حامد رفض 60 مليون جنيه مقابل الإنضمام لبيراميدز، رغم أنه كان يتقاضى 4 ملايين في نادي الزمالك. وقال احمد حسن في تصريحات عبر الإستوديو التحليلي

تحدَّث فرج عامر رئيس سموحة السابق، حول مباراة الأهلي والوداد المغربي، بنهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ملعب "محمد الخامس".

احتفل فلسطينيون ومسؤولون بمدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بإطلاق اسم "فلسطين" على أحد الشوارع الرئيسية هناك.

بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور وحاصر المخيم وسط انتشار للقناصة على أسطح المنازل.

استحوذ فلاديمير بوتين على مانشتات الصحف والمواقع الإخبارية ليس فقط للحرب في أوكرانيا ولكن لحالته الصحية التي شهدت تدهورًا كبيرًا وفق التسريبات والتصريحات التي تحاوط الرئيس الروسي قبل أسابيع قليلة.

أعلنت بريطانيا القبض على نائب في البرلمان من حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، للاشتباه بارتكابه جرائم عدة من بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

ذكرت مصادر أمريكية أن كوريا الشمالية تعتزم إجراء تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات، تزامنا مع زيارة الرئيس جو بايدن لكوريا الجنوبية.