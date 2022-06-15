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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أفضل وجبة غذائية لصحة القلب.. أعراض نقص البوتاسيوم في الدم.. وهذه طرق الوقاية من سرطان الرئة

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

بعد تضمنيه في مبادرة 100 مليون صحة.. طرق الوقاية من سرطان الرئة
 يعتبر سرطان الرئة  نوع من السرطانات يبدأ في الرئتين؛ وهما عضو إسفنجي موجود في منطقة الصدر، يعمل الرئة على سحب الأكسجين عند الشهيق وإطلاق ثاني أكسيد الكربون عند الزفير، لذا فالوقاية منه أمر ضروري، وهو ما دفع مبادرات 100 مليون صحة لإدخال تخصصات الكشف وعلاج سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم ضمن مبادرتها.

أبرزها الفاصوليا والأسماك.. أطعمة تساعد على تحسين صحة القلب
 قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الأطعمة التي تساعد على تحسين صحة القلب.
 مشروبات صيفية منعشة تساعد في حرق الدهون
 نحتاج في فصل الصيف إلى استهلاك مشروبات صيفية منعشة، والتي غالبًا ما تكون المكونات الموجودة في هذه المشروبات هي الفواكه أو الخضروات طبيعية ، لذا فإن إحدى الفوائد الكبيرة لتناول المشروبات الباردة هي أننا لا نرطب الجسم فقط ، بل إننا نغذي أنفسنا أيضًا في نفس الوقت.

جمال شعبان يحذر من تلوث الهواء: عامل الخطورة المسكوت عنه
 قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق، ان تلوث الهواء عامل الخطورة المسكوت عنه يمكن ان يتسبب في العديد من المشاكل الصحية للقلب وصحته.

بعد إصابة طفل في الفم.. تعرف على مخاطر تقبيل الأبناء الصغار
 انتشرت مجموعة صور عبر الفيسبوك، لحالة طفل مصاب بنوع من البكتيريا على منطقة الفم، وكتبت والدة الطفل على الصور، أن طفلها مصاب بهذه البكتيريا نتيجة لتقبيل بعض الأشخاص له، وحذرت من هذه العادة القاتلة.

يزيد من القدرة الجنسية.. تعرف على فوائد تناول التمر المسلوق
 قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد فوائد التمر مسلوق .
 أفضل وجبة غذائية لصحة القلب
 كشفت الخبيرة الطبية لورين ماناكير، أن أفضل بروتين لصحة القلب هو “الفاصوليا”.

اضطراب الجهاز الهضمي.. أعراض نقص البوتاسيوم في الدم
 هنالك العديد من الأسباب وراء نقص البوتاسيوم في الدم، ويتمثل السبب الأكثر شيوعاً وراء فرط نقص البوتاسيوم التقيؤ أو الإسهال أو كلاهما. وفي الحالات النادرة فقط يرجع سبب نقص البوتاسيوم إلى عدم تناول الطعام الذي يحتوي على ما يكفي من البوتاسيوم.

أسباب النقرس في القدم  وكيفية الوقاية منه
 يحدث النقرس عند تراكم بلورات اليورات في المفاصل، ما يؤدي إلى الالتهاب والألم الشديد المصاحبين لنوبات النقرس.
 أعراض الإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم
 يعتبر الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم؛ حيث يحتاج الجسم إلى مادة الكوليسترول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.
علاج حبوب الحرارة في الشفايف والجسم للأطفال والكبار

علاج حبوب الحرارة ، يعاني الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الهربس في البداية من وخز أو حكة أو حرقة ، ثم يلاحظون ظهور تقرحات أو بثور حول الفم أو الأعضاء التناسلية وهى ما تسمى بحبوب الحرارة ، لذلك نكشف علاج حبوب الحرارة.
طرق فعالة لتجنب التعرض لضربة الشمس

قد يتسبب التعرض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة إلى الإصابة بضربة الشمس، وهو أمر خطير قد يتسبب في إرتفاع درجة حرارة الجسم الحمى، والشعور بالإجهاد البدني والدوخة والإغماء في بعض الحالات الشديدة.

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