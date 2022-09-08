حدث ليلا.. عليا الطلاق أبوظ الجوازة.. انفصال المطربة بوسي بعد 100 يوم من زفافها.. الخطيب يتدخل من جديد ويأمر بحل أزمة كهربا

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية، نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، إن خريطة تحركات إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

ظهور صديقة نيرة أشرف (قتيلة جامعة المنصورة).. حالة كبيرة من الجدل حول الفنان الشاب محمد شبانة، بعد ظهوره المفاجئ بعد نحو 3 أشهر من مقتل صديقته.

حار أو بارد.. حالة الطقس تزيد من الكراهية والعدوانية على الإنترنت

يشهد العالم تقلبات مناخية كبيرة وتنعكس على حالة الطقس، حيث سجلت العديد من الدول خلال هذا الصيف درجات حرارة عالية للغاية عكس طبيعتها، وكذلك شهدت بعض البلاد موجة صقيع هي الاولى من نوعها، وفي كلا الحالتين يتأثر الأشخاص بشدة حتى إنه يتسم بـ العدوانية في منشوراته على الانترنت.



خرابة بيوت.. نجمة شهيرة تفتح النار على رضوى الشربيني .. ماذا حدث؟

اعتادت الإعلامية رضوى الشربيني على توجيه النصائح النساء والفتيات من خلال برنامجها هي وبس ،لتحدث حالة ضجة واسعة منذ سنوات قليلة بعد انطلاقتها مجددا على قناة سي بي سي، لتصبح نصيرة المرأة و يلقبها البعض بعدوة الرجال .

عليا الطلاق أبوظ الجوازة.. انفصال المطربة بوسي بعد 100 يوم من زفافها

عليا الطلاق أبوظ الجوازة مجرد جملة قالتها بوسي يوم زفافها بعد تعرضها لمضايقات بسبب الإزدحام الشديد فى حفل زفافها، وهو الأمر الذي أخذه الجميع بضحكات بما فيهم زوجها هشام ربيع الذي حاول تهدئتها واستكمال الحفل، ويبدو أن بوسي نفذت كلامها بعد ١٠٠ يوم جواز فقط، حيث ترددت أنباء على صفحات السوشيال ميديا بإنفصالها عن هشام ربيع بسبب الغيرة.

أزمة أوكرانيا تعصف بأسعار النفط ومخاوف كبيرة من الركود

أغلقت العقود الآجلة للنفط على انخفاض حاد، أمس الأربعاء، متراجعة عن مستويات شهدتها قبل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بفعل بيانات تجارية ضعيفة من الصين غذت مخاوف المستثمرين حيال مخاطر الركود.



دور زوجته الأولى .. حقيقة صدام بوسي وضرتها قبل ضجة الطلاق

لا يزال خبر طلاق بوسي يهز السوشيال ميديا وخاصة بعد انتشار صورة لزوج بوسي مع زوجته الأولى التي لاتتابع بوسي على مواقع التواصل الإجتماعي مما جعل الجمهور يتساءل هل حدث صدام بين زوجة هشام ربيع الاولى وبوسي ام لا وهل هي سبب في طلاقهما ام ليس لها علاقة بالأمر، وهل عاد زوج بوسي لطليقته الأولى ام لا؟، وحتى الآن لا يوجد رد من الطرفين على انباء الطلاق المنتشرة بشكل رسمي او اى من هذه التساؤلات.

فتحت نفوخي .. المتهمة بهتك عرض طفلة المرج: دافعت عن شقيقي

أحال المستشار أحمد بكر المحامي العام الأول لشمال القاهرة الكلية شقيقين متهمين بهتك عرض طفلة المرج و التعدي على قوة شرطة المرج للجنايات

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

حذفت المطربة بوسي صورها مع زوجها بعد انباء طلاقهما باستثناء صورة وحيدة فقط، وحذفت منها التاج الخاص به على صورتها الوحيدة معه.



بعد رغبتها بالزواج من رجل خام.. تعليق ناري من طليقة أحمد الفيشاوي

علقت ندى الكامل - طليقة أحمد الفيشاوي - على الأخبار التي نقلت تصريحاتها السابقة، بشأن رغبتها في الزواج برجل دون خبرات سابقة، بقولها: «عاوزة راجل خام».



الخطيب يتدخل من جديد ويأمر بحل أزمة كهربا.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أعطى الإذن بالتحرك لحل أزمة لاعب الفريق، محمود عبد المنعم كهربا، منذ 48 ساعة فقط.