أخبار العالم | استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال.. انخفاض أسعار النفط.. بايدن يحذر من الإضرابات.. إيلون ماسك: آبل هددت بحذف تويتر

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:



قررت الشرطة الصينية في بكين وشنغهاي اليوم الثلاثاء منع المزيد من الاحتجاجات ضد قيود كوفيد 19 التي عرقلت حياة الملايين وألحقت أضرارًا بالاقتصاد

انتقدت الحكومة البريطانية الأنباء الواردة عن تعرض صحفي من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للضرب على يد الشرطة في الصين، ووصفت التصرف بأنه "صادم وغير مقبول".

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قمرًا صناعيًا تابعًا لوزارة الدفاع الروسية، أُطلق من ميناء بليسيتسك الفضائي.



ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء حيث عززت أحدث خطوة من جانب بكين لدعم المطورين قطاع العقارات ، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما الضرر الجديد.



رجّح مسؤول فرنسي، أن يناقش الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مسألة الأزمة الروسية الأوكرانية، من بين ملفات أخرى، وذلك خلال زيارته الرسمية المقبلة للولايات المتحدة. وقالت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.



عبّرت هيئة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الوضع في مدينتي ميكولايف وخيرسون بجنوب أوكرانيا واصفة إياه فيهما بأنه "لا يزال رهيبا وحرجا".

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، متأثرة بمخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام، وسط قيود صارمة على انتشار فيروس كورونا.



ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن الدولة سجلت انخفاضًا في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد -19 في 28 نوفمبر، حيث سجلت 38645 حالة، منها 3624 كانت أعراضًا و 35021 بدون أعراض.



دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس، الاثنين، إلى التدخل لتجنب هجوم محتمل للسكك الحديدية يمكن أن يحدث في وقت مبكر من 9 ديسمبر ، محذرًا من تأثير اقتصادي كارثي إذا توقفت خدمة السكك الحديدية.



اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الرأس، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.



قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيعلن يوم الثلاثاء عن مساعدة جديدة للمساعدة في استعادة قدرة نقل الطاقة في أوكرانيا.



قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الصين لا تتحمل المسؤولية فحسب ، بل القدرة على التأثير على سلوك كوريا الشمالية، ودعا بكين إلى إقناع بيونج يانج.



دافعت الحكومة الألمانية ، الإثنين ، عن خطة تسهل على الناس التقدم بطلب للحصول على الجنسية ، في مواجهة شكاوى من داخل الائتلاف الحاكم والمعارضة من أنها قد تشجع الهجرة غير الشرعية.



اشترت الهند حوالي 40٪ من جميع أحجام صادرات الأورال المحمولة بحراً التي يتم تحميلها في نوفمبر ، متفوقةً بذلك على الولايات الأخرى كمشترين، حسبما أظهرت حسابات لرويترز.



قال دبلوماسي أمريكي كبير، في تصريحات له، نُشِرَت أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ما زالت تتحدث مع روسيا؛ بشأن صفقة لإطلاق سراح الأمريكيين المسجونين: بريتني جرينر، وبول ويلان..



أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن العظام التي تم العثور عليها في مكب نفايات في جورجيا هي عظام الطفلة الصغيرة كوينتون سيمون والتي تم الابلاغ عن تغيبها منذ أكتوبر الماضي.



اتهم الملياردير ايلون ماسك، شركة آبل Apple Inc (AAPL.O) بالتهديد بمنع تويتر Twitter Inc من متجر التطبيقات الخاص بها دون أن يوضح السبب في سلسلة تغريدات عبر حسابه، الاثنين…



أكد السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر، حرص بلاده على دفع كل الجهود التي تدعم تحقيق الاستقرار في السودان.



قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الولايات المتحدة تدعم حق الناس في الاحتجاج السلمي في الصين، لكنه لم ينتقد بكين؛ حيث خرج المتظاهرون في عدة مدن صينية ضد الإجراءات الشديدة لـ كوفيد -19.



طالب وزير خارجية إستونيا الاثنين الدول الأوروبية بمضاعفة نفقاتها الدفاعية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا