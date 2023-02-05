نشرة الرياضة.. تفاصيل جديدة حول أزمة قيد ثلاثي الزمالك.. وتعاون مشترك بين الأهلي وريال مدريد قبل مواجهة كأس العالم

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد 5-2-2023 تفاصيل كثيرة عن مواجهة الأهلي وريال مدريد المرتقبة في كأس العالم وأزمة قيد ثلاثي نادي الزمالك.

انفراجة في أزمة قيد لاعبي الزمالك.. واتحاد الكرة مهدد

دخل نادي الزمالك في أزمة جديدة بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن منعه من قيد صفقات جديدة التي أجراها خلال فترة الانتقالات الشتوية لحين سداد مديونياته المتأخرة.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد.. وتحرك عاجل من وزارة الرياضة لإذاعة اللقاء

يلتقي النادي الأهلي بمنافسه ريال مدريد الإسباني، علي ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها الغرب .

ريال مدريد عن مواجهة الأهلي بكأس العالم للأندية: كرة القدم أصبحت متكافئة

أعرب إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد عن سعادة الملكي في المنافسة علي بطولة كأس العالم بعد تحديد المنافسة في نصف النهائي أمام النادي الأهلي .

الأهلي يعلن عن تعاون مشترك مع ريال مدريد خلال كأس العالم.. تفاصيل

كشف إسلام الشاطر، الإعلامي بقناة النادي الأهلي عن الوصول لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني لنقل كافة الكواليس المتعلقة بعملاق أوروبا عبر شاشة المارد الأحمر خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب.

أحمد موسى يكشف مفاجآت جديدة في أزمة قيد ثلاثي الزمالك.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تواصل مع اتحاد الكرة، لمعرفة تفاصيل أزمة قيد الصفقات الجديدة للنادي الزمالك، موضحا أن اتحاد الكرة أكد أنه لم يظلم الزمالك في أي قرار.

رضا عبد العال: سافيو صفقة فاشلـة بكل المقاييس

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على الأنباء التي تتردد بشأن تجميد البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي ، و رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد استبعاده من قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب .



نادر السيد: سافيو لاعب أقل من العادي.. والشناوي يعطي الطمأنينة لمدافعي الأهلي

أكد نادر السيد حارس مرمى الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني الأسبق أن البرازيلي برونو سافيو لاعب القلعة الحمراء ، لاعب أقل من العادي ، ولا يليق بالنادي الأهلي .

جدو: كولر كسب الرهان ضد سياتل.. والمدرب ناجح بنسبة 100%

أكد محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق أن مارسيل كولر مدرب الأهلي، كسب رهانه خلال مواجهة سياتل في كأس العالم للأندية.

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن إذاعة مباراة الأهلي وريال مدريد عبر البث الأرضي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية .

ميتلاند الدنماركي يكشف سبب التعاقد مع إمام عاشور ويعلن موعد انضمامه للفريق

أكد هافيد جاكوبسن المتحدث الرسمي لنادي ميتلاند الدنماركي أن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الجديد سيمثل إضافة فنية كبيرة.

عدلي القيعي يكشف السبب الحقيقي وراء فشل صفقة سوزا

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، إن وكلاء اللاعبين حول العالم يفسدون بعض الصفقات بسبب العمولات التي يطلبوها وهى مبالغ فيها للغاية.

أول تعليق لـ سياتل الأمريكي على الهزيمة من الأهلي بمونديال الأندية

علق نادي سياتل ساوندرز الأمريكي علي خسارته من النادي الأهلي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب.