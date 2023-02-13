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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ سميحة أيوب.. زينة وأحمد عز في المحاكم مجدداً

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة، على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي: 

 

رانيا يوسف من كواليس فيلم ورد ريحان.. شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صورًا جديدة من أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

اليوم .. علي الحجار يحيي حفل غنائي بدار الأوبرا

يستعد الفنان الكبير علي الحجار، لإحياء حفل غنائي اليوم الاثنين بدار الأوبرا المصرية وذلك احتفالاً بعيد الحب.

تامر عاشور يستعد لطرح أغنية "هيجيلي موجوع"

يستعد الفنان تامر عاشور، لطرح أغنية جديدة بعنوان "هيجيلي موجوع" وهي من كلمات محمود عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

الراقصة دينا تكشف تفاصيل مرض ابنها

حلت الفنانة دينا، ضيفه على الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية “أون إي”.

القصة الكاملة لأزمة زينة و أحمد عز

تصدر الفنان أحمد عز، مؤشرات البحث جوجل بعدما قررت المحكمة تأجيل دعوة الفنانة زينة ضده.

جينيفر لورانس بصحبة مولودها.. شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صوراً للنجمة جينيفر لورانس، بصحبة مولودها اثناء التنزه وفقًا لتقرير موقع الديلي.

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