نشرة اخبار العالم| إطلاق نار وحادث دهس في الولايات المتحدة .. إسرائيل تقتل عضوا بحماس .. سوريا تفتح معبرين لإنفاذ المساعدات من تركيا

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

نجحت فرق الدفاع المدني في جدة بالسعودية في السيطرة علي حريق نشب في أحد المستودعات بالمحافظة...

قال مسؤول كبير للجوء في المكسيك يوم الاثنين إن وكالة اللجوء المكثفة في المكسيك تعزز جهودها لاستبعاد أعداد كبيرة من المتقدمين الذين 'يسيئون استخدام' النظام أثناء مرورهم عبر المكسيك للوصول إلى الولايات المتحدة.

أفاد مركز الرصد التنبؤي الزلزالي التابع لوزارة الطوارئ بجمهورية أوزبكستان بوقوع هزة أرضية بقوة 3,6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إبسوس ، الإثنين ، أن غالبية سكان بيرو ، أو 70٪ ، يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة هذا العام وسط احتجاجات مستمرة على مستوى البلاد.

يستعد السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، للترشح للرئاسة مما يزيد من استقرار الجمهوريين الذين يتطلعون لانتزاع العباءة من الرئيس السابق دونالد ترامب.

أقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، المهندس الذي عينه سابقه دونالد ترامب لـ مبنى الكابيتول بعد مكالمة من رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بزعم إساءة استخدام

قالت الصين ، الإثنين ، إن بالونات أمريكية عالية الارتفاع حلقت فوق مجالها الجوي دون إذن أكثر من 10 مرات منذ بداية عام 2022 ، ما أدى إلى نفي سريع من واشنطن.

قال مصدر مطلع يوم الإثنين ، إنه من المتوقع أن يعين الرئيس الأمريكي جو بايدن نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في أعلى منصب للسياسة الاقتصادية في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

دعا خبراء مستقلون في الامم المتحدة المجتمع الدولي الى اتخاذ اجراءات ضد التدمير الاسرائيلي المنهجي للمباني الفلسطينية في الضفة الغربية ، بحسب ما افاد مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم ...

ألقت الشرطة في مدينة نيويورك القبض على سائق شاحنة U-Haul بتهمة تعمد دهس المارة يوم الاثنين ، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل قبل أن يطارده الضباط ويوقفون السيارة ، حسبما ذكرت السلطات.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إنها ستفرج عن مزيد من الخام من احتياطيها البترولي الاستراتيجي وفقًا لتكليف المشرعين ، متحدية بذلك توقعات بعض المتداولين بإلغاء أو تأجيل

قالت الولايات المتحدة ، الإثنين ، إنها ما زالت لا تعرف أصل أو الغرض من ثلاثة أجسام جوية أسقطها جيشها خلال عطلة نهاية الأسبوع ، فيما تبادلت واشنطن وبكين الاتهامات بشأن بالونات على ارتفاعات عالية.

قُتل شخص واحد على الأقل بالرصاص وأصيب عدة آخرون بعد أن فتح مسلح النار في جامعة ولاية ميتشيغان ليلة الاثنين.

أصيب ثمانية أشخاص على الأقلّ بجروح في أنحاء متفرّقة من مدينة نيويورك جراء حادث دهس نفذه سائق شاحنة صغيرة، وفقا لما أعلنته شرطة نيويورك التي نفت استبعاد شبهة الإرهاب وراء الحادث.

افادت فضائية سكاي نيوز عربية بنشوب حريق ضخم في العاصمة الروسية موسكو قرب المعهد العلمي والبحثي للأجهزة الدقيقة

أفادت إذاعة آسيا الحرة بأن السلطات في كوريا الشمالية تجبر الفتيات والنساء على تغيير أسمائهن إذا تم تسميتهن “جو آي” - وهو اسم ابنة كيم يونج أون زعيم الدولة

قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن مسؤولين من الصين والهند والمملكة العربية السعودية ومجموعة الدول السبع سيشاركون في أول اجتماع افتراضي لمائدة مستديرة جديدة للديون السيادية يوم الجمعة

قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن غينيا الاستوائية أكدت أول ظهور لفيروس ماربورغ ، وهو مرض شديد العدوى ومميت يشبه الإيبولا، بعد وفاة تسعة أشخاص على الأقل.

أعلنت نيوزيلندا حالة الطوارئ الوطنية للمرة الثالثة فقط في تاريخها يوم الثلاثاء حيث تسبب إعصار غابرييل في حدوث فيضانات واسعة النطاق وانهيارات أرضية وتضخم المحيطات

افادت وسائل الاعلام الامريكية بأن قطارا خرج عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية، الاثنين، ما أدى إلى انحراف عدد من عربات السكك الحديدية عن مسارها ما تسبب في مقتل شخص.

وقتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا خلال مداهمة اعتقال في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى اندلاع اشتباكات مع مسلحين يوم الاثنين ، كما قتل شرطي من حرس الحدود الإسرائيلي ...

تعهدت رئيسة بيرو دينا بولوارت بشن حملة على 'إرهاب المخدرات' يوم الإثنين ، متحدثة في جنازة سبعة من ضباط الشرطة قتلوا بالرصاص في منطقة يعمل فيها تجار المخدرات بالتحالف مع فلول مسلحي 'الدرب المضيء

انطلقت من مطار الرياض، شحنات مساعدة وإغاثة، متوحهة إلى مدينة حلب السورية، للمتضررين ومنكوبي الزلزال المدمر الذي وقع في أجزاء من سوريا وتركيا.

ذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في العاصمة التركية أنقرة، في زيارة تضامنية في اعقاب كارثة زلزال 6 فبراير المدمر وأفادت الصحيفة العبرية بأن وزير الخارجية الاسرائيلي من المتوقع أن "يصل إلى أنقرة في غضون

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين إن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على السماح للأمم المتحدة بتسليم مساعدات إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة عبر معبرين حدوديين ...

تمتد مشاكل أرباح الشركات الأمريكية إلى ما بعد الربع الأخير الضعيف ، حيث يبدو أن سوق العمل المزدهر الذي يلقي بثقله على الهوامش سيضر بالنتائج في النصف الأول من هذا العام.

فتحت السلطات في العاصمة السورية دمشق، الاثنين، معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال في الأراضي الخارجة عن سيطرة الحكومة.

يدرس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لقاء الدبلوماسي الصيني الكبير وانج يي في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يبدأ الأسبوع الجاري، في أول محادثات مباشرة