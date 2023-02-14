نشرة اخبار العالم| إطلاق نار وحادث دهس في الولايات المتحدة .. إسرائيل تقتل عضوا بحماس .. سوريا تفتح معبرين لإنفاذ المساعدات من تركيا

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:
السعودية .. حريق ضخم بأحد المستودعات ولا إصابات
نجحت فرق الدفاع المدني في جدة بالسعودية في السيطرة علي حريق نشب في أحد المستودعات بالمحافظة...
المكسيك تسعى للحد من إساءة استخدام نظام اللجوء لمهاجرين لا يخططون للبقاء
قال مسؤول كبير للجوء في المكسيك يوم الاثنين إن وكالة اللجوء المكثفة في المكسيك تعزز جهودها لاستبعاد أعداد كبيرة من المتقدمين الذين 'يسيئون استخدام' النظام أثناء مرورهم عبر المكسيك للوصول إلى الولايات المتحدة.
زلزال بقوة 3.6 ريختر يضرب أوزبكستان
أفاد مركز الرصد التنبؤي الزلزالي التابع لوزارة الطوارئ بجمهورية أوزبكستان بوقوع هزة أرضية بقوة 3,6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء
استطلاع: 70% من البيروفيين يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية خلال 2023
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إبسوس ، الإثنين ، أن غالبية سكان بيرو ، أو 70٪ ، يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة هذا العام وسط احتجاجات مستمرة على مستوى البلاد.
السيناتور الجمهوري تيم سكوت يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية
يستعد السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، للترشح للرئاسة مما يزيد من استقرار الجمهوريين الذين يتطلعون لانتزاع العباءة من الرئيس السابق دونالد ترامب.
بايدن يقيل كبير مديري الكابيتول هيل بعد اعتراف مثير واتهام خطير
أقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، المهندس الذي عينه سابقه دونالد ترامب لـ مبنى الكابيتول بعد مكالمة من رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بزعم إساءة استخدام
الصين: بالونات أمريكية عالية الارتفاع تحلق فوقنا دون إذن منذ بداية 2022
قالت الصين ، الإثنين ، إن بالونات أمريكية عالية الارتفاع حلقت فوق مجالها الجوي دون إذن أكثر من 10 مرات منذ بداية عام 2022 ، ما أدى إلى نفي سريع من واشنطن.
بايدن يعين لايل برينارد نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بدرجة مستشار اقتصادي كبير
قال مصدر مطلع يوم الإثنين ، إنه من المتوقع أن يعين الرئيس الأمريكي جو بايدن نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في أعلى منصب للسياسة الاقتصادية في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.
خبراء الأمم المتحدة يحثون المجتمع الدولي على وقف الهدم الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين
دعا خبراء مستقلون في الامم المتحدة المجتمع الدولي الى اتخاذ اجراءات ضد التدمير الاسرائيلي المنهجي للمباني الفلسطينية في الضفة الغربية ، بحسب ما افاد مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم ...
القبض على سائق شاحنة تعمد دهس 8 أشخاص في نيويورك
ألقت الشرطة في مدينة نيويورك القبض على سائق شاحنة U-Haul بتهمة تعمد دهس المارة يوم الاثنين ، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل قبل أن يطارده الضباط ويوقفون السيارة ، حسبما ذكرت السلطات.
انخفاض أسعار النفط بفعل إصدار الإفراج عن احتياطي الخام الأمريكي
تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إنها ستفرج عن مزيد من الخام من احتياطيها البترولي الاستراتيجي وفقًا لتكليف المشرعين ، متحدية بذلك توقعات بعض المتداولين بإلغاء أو تأجيل
واشنطن تكثف جهودها لحل لغز الأجسام الطائرة مع تنامي الاحتكاك بالصين
قالت الولايات المتحدة ، الإثنين ، إنها ما زالت لا تعرف أصل أو الغرض من ثلاثة أجسام جوية أسقطها جيشها خلال عطلة نهاية الأسبوع ، فيما تبادلت واشنطن وبكين الاتهامات بشأن بالونات على ارتفاعات عالية.
مسلح يفتح النار في جامعة ولاية ميتشيغان ويقتل أحد الأشخاص
قُتل شخص واحد على الأقل بالرصاص وأصيب عدة آخرون بعد أن فتح مسلح النار في جامعة ولاية ميتشيغان ليلة الاثنين.
إصابة ثمانية أشخاص بجروح في حادث دهس بمدينة نيويورك
أصيب ثمانية أشخاص على الأقلّ بجروح في أنحاء متفرّقة من مدينة نيويورك جراء حادث دهس نفذه سائق شاحنة صغيرة، وفقا لما أعلنته شرطة نيويورك التي نفت استبعاد شبهة الإرهاب وراء الحادث.
نشوب حريق ضخم في موسكو قرب المعهد العلمي والبحثي للأجهزة الدقيقة
افادت فضائية سكاي نيوز عربية بنشوب حريق ضخم في العاصمة الروسية موسكو قرب المعهد العلمي والبحثي للأجهزة الدقيقة
سلطات كوريا الشمالية تمنع الفتيات والنساء من حمل نفس اسم ابنة الزعيم كيم يونج أون
أفادت إذاعة آسيا الحرة بأن السلطات في كوريا الشمالية تجبر الفتيات والنساء على تغيير أسمائهن إذا تم تسميتهن “جو آي” - وهو اسم ابنة كيم يونج أون زعيم الدولة
السعودية والصين والولايات المتحدة بالاجتماع الأول للمائدة المستديرة للديون الجديدة 17 فبراير
قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن مسؤولين من الصين والهند والمملكة العربية السعودية ومجموعة الدول السبع سيشاركون في أول اجتماع افتراضي لمائدة مستديرة جديدة للديون السيادية يوم الجمعة
قتل 9 أشخاص.. الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس ماربورغ المميت في غينيا الاستوائية
قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن غينيا الاستوائية أكدت أول ظهور لفيروس ماربورغ ، وهو مرض شديد العدوى ومميت يشبه الإيبولا، بعد وفاة تسعة أشخاص على الأقل.
نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ للمرة الثالثة بسبب إعصار جابرييل
أعلنت نيوزيلندا حالة الطوارئ الوطنية للمرة الثالثة فقط في تاريخها يوم الثلاثاء حيث تسبب إعصار غابرييل في حدوث فيضانات واسعة النطاق وانهيارات أرضية وتضخم المحيطات
مصرع شخص في حادث خروج قطار عن مساره بولاية تكساس
افادت وسائل الاعلام الامريكية بأن قطارا خرج عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية، الاثنين، ما أدى إلى انحراف عدد من عربات السكك الحديدية عن مسارها ما تسبب في مقتل شخص.
قوات الاحتلال تقتل عضوا من حركة حماس خلال مداهمة في الضفة الغربية
وقتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا خلال مداهمة اعتقال في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى اندلاع اشتباكات مع مسلحين يوم الاثنين ، كما قتل شرطي من حرس الحدود الإسرائيلي ...
رئيسة بيرو تتعهد بسحق عصابات المخدرات بعد كمين قاتل للشرطة
تعهدت رئيسة بيرو دينا بولوارت بشن حملة على 'إرهاب المخدرات' يوم الإثنين ، متحدثة في جنازة سبعة من ضباط الشرطة قتلوا بالرصاص في منطقة يعمل فيها تجار المخدرات بالتحالف مع فلول مسلحي 'الدرب المضيء
السعودية ترسل شحنات إغاثية إلى مدينة حلب السورية للمتضررين من الزلزال
انطلقت من مطار الرياض، شحنات مساعدة وإغاثة، متوحهة إلى مدينة حلب السورية، للمتضررين ومنكوبي الزلزال المدمر الذي وقع في أجزاء من سوريا وتركيا.
أردوغان يستقبل وزير خارجية إسرائيل بأنقرة في زيارة تضامنية عقب الزلزال المدمر
ذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في العاصمة التركية أنقرة، في زيارة تضامنية في اعقاب كارثة زلزال 6 فبراير المدمر وأفادت الصحيفة العبرية بأن وزير الخارجية الاسرائيلي من المتوقع أن "يصل إلى أنقرة في غضون
الأمم المتحدة: الرئيس السوري يوافق على توسيع وصول المساعدات عبر تركيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين إن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على السماح للأمم المتحدة بتسليم مساعدات إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة عبر معبرين حدوديين ...
الشركات الأمريكية تواجه مزيدا من الركود في النصف الأول بالعام الجاري
تمتد مشاكل أرباح الشركات الأمريكية إلى ما بعد الربع الأخير الضعيف ، حيث يبدو أن سوق العمل المزدهر الذي يلقي بثقله على الهوامش سيضر بالنتائج في النصف الأول من هذا العام.
سلطات دمشق تفتح معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال
فتحت السلطات في العاصمة السورية دمشق، الاثنين، معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال في الأراضي الخارجة عن سيطرة الحكومة.
كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والصينيين يخططون لبدء أول محادثات مباشرة بعد أزمة التجسس
يدرس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لقاء الدبلوماسي الصيني الكبير وانج يي في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يبدأ الأسبوع الجاري، في أول محادثات مباشرة