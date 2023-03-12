أبرز الترشيحات وتفاصيل الحفل.. كل ما تريد معرفته عن أوسكار 2023

ينطلق الليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، وسط حالة من الترقب الشديد، لعدم تكرار أو وقوع أية أخطاء سابقة، تسببت في تعكير صفو نجوم هوليوود في ليلتهم الأبرز سنويا.

ينتظر محبو السينما والفن في العالم، مرور نجوم هوليوود على السجادة الشامبين هذا العام، بعد تغيير لونها من الأحمر، لإضفاء مزيد من الرقي والهدوء على الأجواء.

ترشح لنيل جوائز الأوسكار العديد من الأعمال والفنانين والنجمات هذا العام، على رأسهم كيت بلانشيت، ميشيل يوه، أنجيلا باسيت، جيمي لي كرتيس، كولين فاريل، أوستن بتلر، بريندا فريزر، وغيرهم.

سجادة الأوسكار

وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن ترشيحات الأوسكار، وتفاصيل حفل الليلة كما نشرناها من قبل عبر موقع صدى البلد.

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، العد التنازلي الرسمي للحفل السنوي المقرر إقامته الليلة، في نسخته الـ 95، ونشرت الرابط الخاص بالسجادة الشامبين الذي سيمر عليه النجوم خلال ساعات.

يعود الممثل العالمي جون ترافولتا إلى الأضواء مجددا، بحضوره حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، بعد فترة من الاختفاء والحزن على زوجته الراحلة.

بدأ العد التنازلي لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، المقرر إقامته صباح 13 مارس الجاري، في مسرح دولبي، بلوس أنجلوس، لذا عليكم بالإسراع في مشاهدة الأفلام إذا كنتم مهتمين بالسينما العالمية، وأبرز حدث فني يقام كل عام.

تستعد هوليوود لختام موسم الجوائز هذا العام، بحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، المقرر إقامته صباح 13 مارس الجاري، في مسرح دولبي، بلوس أنجلوس.

تغزو الهند مسرح الأوسكار بعرض غنائي راقص لأول مرة، يقدمه أبطال Naatu Naatu المرشحة ضمن قائمة أفضل أغنية أصلية هذا العام، عن الفيلم الشهير RRR.

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قوائم ترشيحات النسخة 95، اليوم، قبل إقامة حفلها السنوي يوم 12 مارس المقبل، في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، ويذاع على الهواء مباشرة عبر قناة ABC الأمريكية.

وتولى الممثل البريطاني المسلم ريز أحمد مهمة الإعلان عن ترشيحات الأوسكار، برفقة زميلته الأمريكية أليسون ويليامز، في بث مباشر عبر منصات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب.

اختير مقدم البرامج جيمي كيميل لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٣ في نسخته ال٩٥ المقرر إقامته في مارس المقبل.

يعد الموسم الحالي من أصعب السنوات التي يمكن فيها توقع الأفلام التي سترشح ضمن قوائم الأوسكار النهائية وخاصة قائمة أفضل فيلم لمنافسة العديد من الأعمال القوية على الساحة.