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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز الترشيحات وتفاصيل الحفل.. كل ما تريد معرفته عن أوسكار 2023

جيمي كيميل مع جوائز
جيمي كيميل مع جوائز الأوسكار

ينطلق الليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، وسط حالة من الترقب الشديد، لعدم تكرار أو وقوع أية أخطاء سابقة، تسببت في تعكير صفو نجوم هوليوود في ليلتهم الأبرز سنويا. 

ينتظر محبو السينما والفن في العالم، مرور نجوم هوليوود على السجادة الشامبين هذا العام، بعد تغيير لونها من الأحمر، لإضفاء مزيد من الرقي والهدوء على الأجواء. 

ترشح لنيل جوائز الأوسكار العديد من الأعمال والفنانين والنجمات هذا العام، على رأسهم كيت بلانشيت، ميشيل يوه، أنجيلا باسيت، جيمي لي كرتيس، كولين فاريل، أوستن بتلر، بريندا فريزر، وغيرهم. 

 

سجادة الأوسكار

وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن ترشيحات الأوسكار، وتفاصيل حفل الليلة كما نشرناها من قبل عبر موقع صدى البلد. 

 

ينطلق الليلة.. شاهد حفل الأوسكار السنوي عبر هذا الرابط

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، العد التنازلي الرسمي للحفل السنوي المقرر إقامته الليلة، في نسخته الـ 95، ونشرت الرابط الخاص بالسجادة الشامبين الذي سيمر عليه النجوم خلال ساعات. 

 

جون ترافولتا يعود للأضواء في حفل الأوسكار .. قائمة نجوم جديدة

يعود الممثل العالمي جون ترافولتا إلى الأضواء مجددا، بحضوره حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، بعد فترة من الاختفاء والحزن على زوجته الراحلة. 

 

احجز مقعدك.. أفلام يمكنك مشاهدتها قبل عرضها في "الأوسكار" وهذه قصتها| صور

بدأ العد التنازلي لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، المقرر إقامته صباح 13 مارس الجاري، في مسرح دولبي، بلوس أنجلوس، لذا عليكم بالإسراع في مشاهدة الأفلام إذا كنتم مهتمين بالسينما العالمية، وأبرز حدث فني يقام كل عام. 

 

كيت بلانشيت وميشيل يوه الأقرب للفوز.. نجمات مرشحات لنيل جائزة الأوسكار| صور

تستعد هوليوود لختام موسم الجوائز هذا العام، بحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، المقرر إقامته صباح 13 مارس الجاري، في مسرح دولبي، بلوس أنجلوس. 

 

Naatu Naatu.. الهند تعزو حفل الأوسكار بعرض غنائي راقص لأول مرة

تغزو الهند مسرح الأوسكار بعرض غنائي راقص لأول مرة، يقدمه أبطال  Naatu Naatu المرشحة ضمن قائمة أفضل أغنية أصلية هذا العام، عن الفيلم الشهير RRR.

 

Everything Everywhere يتصدر وتوم كروز حاضر بفيلمه.. التفاصيل الكاملة لقائمة ترشيحات الأوسكار لعام 2023

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قوائم ترشيحات النسخة 95، اليوم، قبل إقامة حفلها السنوي يوم 12 مارس المقبل، في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، ويذاع على الهواء مباشرة عبر قناة ABC الأمريكية.

 

القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2023

وتولى الممثل البريطاني المسلم ريز أحمد مهمة الإعلان عن ترشيحات الأوسكار، برفقة زميلته الأمريكية أليسون ويليامز، في بث مباشر عبر منصات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب. 

 

للمرة الثالثة.. جيمي كيميل يقدم حفل الأوسكار لعام 2023

اختير مقدم البرامج جيمي كيميل لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٣ في نسخته ال٩٥ المقرر إقامته في مارس المقبل.

 

منها  Top Gun وAvatar.. أفلام على رادار الأوسكار

يعد الموسم الحالي من أصعب السنوات التي يمكن فيها توقع الأفلام التي سترشح ضمن قوائم الأوسكار النهائية وخاصة قائمة أفضل فيلم لمنافسة العديد من الأعمال القوية على الساحة. 

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