أخبار الفن: مخرج شهير يستغيث لسرعة إنقاذ شيرين الطحان.. ناهد السباعي ورد ناري على تصريحات محمد رمضان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

أكدت الفنانة ناهد السباعي، أنها تؤمن بالحسد، ولكنها تُحافظ على وِرد يومي من الأذكار والصلاة وهو ما يحفظها من الحسد، مُضيفة أنها تتحدث إلى الله بطريقتها الخاصة.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها VIP، المذاع عبر قناة هي: أنا طبعًا مؤمنة بالحسد، وطالما بنعمل حاجات مُعنية إن شاء الله مفيش حاجة ومفيش حد يقدر يضر حد غير بإذن ربنا، والناس لو حاولت يكون عندها عادات الصبح وأول الليل بتعملها إن شاء الله ميكونش في حاجة.

حلت الفنانة ناهد السباعي ضيفة على برنامج vip والمذع على قناة هي الفضائية ، وتقوم بتقديمه الإعلامية أميرة بدر .

وردت الفنانة ناهد السباعي على تصريحات الفنانة محمد رمضان التى أطلقها منذ عدة أشهر بشان أفلام جدها الفنان الراحل فريد شوقي .

كشف الفنان احسان الترك عن توابع تصريحاته الأخيرة بتعرضه الى أزمة مالية شديدة ، وذلك فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج المنسي .

وقال احسان الترك ان نجله الكبير قاطعة بعد الادلاء بتلك التصريحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، مؤكداً ان القي بالوم عليه ، وحين عاود الاتصال به لم يقوم بالرد على هاتفه خاصة وانه يعيش فى الممكلة العربية السعودية .

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن العوامل التى دفعتها لخوض الماراثون الرمضاني من خلل مسلسل وعود سخية .

وقالت حنان مطاوع فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لعل أختلاف دور الذى أقدمة فى مسلسل وعود سخية ، هو ما حسمني لتقديم العمل ، فالشخصية التى العبها جديد علي، فقد أحببتها للغاية ، خاصة وان بها تحولات عديدة ، بالإضافة الى انها شخصية “ شرسة ”.

كشف المخرج عمرو عابدين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة والإعلامية شيرين الطحان.

وعلق عمرو عابدين قائلاً شيرين الطحان واحدة من اهم المذيعات المتميزات والمجتهدات جدا في شغلها ومشهود لها بالكفاءة وحسن الخلق شيرين تحتاج لدعواتكم الصادقة لانها ترقد حاليا في العناية المركزة وتصارع منذ سنوات المرض الخبيث.

أكدت الفنانة نهال عنبر سعادتها بالمشاركة فى مسلسل “ الكتيبة 101” ، والذى يعرض خلال شهر رمضان الكريم عبر مجموعة قنوات ON ، وقناة المحور .

وقالت نهال عنبر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سعيدة وفخورة بمشاركتي فى مسلسل الكتيبة 101 ، حيث أجسد داخل الاحداث شخصية رئيس قطاع الاخبار بالتليفزيون المصري ، وتتميز بقوة الشخصية والقدرة الفائقة فى الادارة داخل عملها ، ولكنها فى الوقت ذاته أم حنونة للغاية وتعشق نجلها.

عرب الفنان كريم فهمي عن سعادته بالظهور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 ، والذى يتم عرضه حاليا.

وعلق كريم فهمي عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” قائلاً : شرف كبير مشاركتي في مسلسل الكتيبه ١٠١ و شرف ما بعده شرف تجسيد شخصيه عظيمه.

حلت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج أنا والقناع ، والذى يتم عرضه على مجموعة قنوات CBC ، وتقوم بتقديمه الإعلامية مني عبد الوهاب .

وقالت يسرا خلال اللقاء وجالي فترة كنت هموت وعايزة أبقى أم والنهارده بقول أنا راضية الحمد لله على اللى ربنا كتبه لي، فيه حاجات لازم نرضى بيها وفيه حاجات ممكن نحارب علشانها وفيه حاجات مش لازم نعاند ربنا ولا الحقيقة".

ردت الفنانة يسرا على واقعة حضورها حفل زفاف ليلة وفاة الفنان القدير سمير غانم ، وذلك من خلال برنامج أنا والقناع الذى يتم عرضه على شاشة cbc .

وقالت يسرا خلال حديثها فى البرنامج : ان حضرت حفل الزفاف لأن العروسين بمثابة أولادها ، مؤكدة انها اجرت اتصال هاتفي مع دلال عبد العزيز عقب الخروج من الجنازة وقالت لها سوف تذهب الى حفل زفاف ليلاً ، ولكن الراحلة فى ذلك التوقيت كانت فى المستشفي ولا تعم خبر وفاة زوجها .

وتابعت يسرا : مش يمكن روحت الفرح علشان أخرج من حالة الحزن ، ثم ان هذة طبيعية الحياة فدائماً ما تكون حالة وافة صباحاً وحالة زواج مساء .