حدث ليلا.. وزير الري يحذر من خطر يهدد مصر.. مصرع وإصابة 15 بالمنيا وحريق بالقليوبية.. زلزالان يضربان إيران وتركيا وانفجار بسوريا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إيمان مصر الراسخ بأن التعاون الفعال في إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه، لا سيما أن ما يقرب من 40 في المائة من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة، وتعتمد مصر بشكل حصري تقريبا على المياه المشتركة

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "الحوار التفاعلى .. المياه والتعاون" ، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك. وخلال الجلسة أكد الدكتور سويلم إيمان مصر الراسخ بأن التعاون الفعال فى إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 شخص اخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوي بجنوب المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي الإيسر

شهد الطريق الفرعي طنطا - المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم وفاة رئيس التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بشكل مفاجئ قبيل صلاة المغرب أمام كارفور وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية ..

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، موقع الحريق الذي نشب أمس الخميس، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور.

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مباراة مالاوي صعبة، ولكنني متفائل بتحقيق الفوز فيها بسبب التزام اللاعبين وأدائهم في التدريبات، مشيرا إلى أن مالاوي ليس خصما صعاب ولكنه ليس منافسا سهلا أيضا

كشف المخرج عمرو عابدين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة والإعلامية شيرين الطحان.

حلت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج أنا والقناع ، والذى يتم عرضه على مجموعة قنوات CBC ، وتقوم بتقديمه الإعلامية مني عبد الوهاب . وقالت يسرا خلال اللقاء وجالي فترة كنت هموت وعايزة أبقى أم

ردت الفنانة يسرا على واقعة حضورها حفل زفاف ليلة وفاة الفنان القدير سمير غانم ، وذلك من خلال برنامج أنا والقناع الذى يتم عرضه على شاشة cbc .

وقع اختيار الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على العقيد متقاعد أحمد فخامة لتولى منصب مدير أمن النقابة بموافقة مجلس إدارة النقابة.

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة طقس اليوم الجمعة، محذرة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية.

أفادت وسائل إعلام محلية في إيران في أنباء عاجلة منذ قليل، بوقوع زلزال عنيف شدته 5.4 درجات على مقياس ريختر شمال غرب إيران.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة، أن طائرات عسكرية أمريكية نفذت غارات جوية في سوريا ردًا على هجوم بطائرة دون طيار.

سخرت رئاسة الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية كافة إمكاناتها وطاقاتها البشرية والآلية والمنظومة الخدمية بالمسجد الحرام لاستقبال قاصدي وزوار المسجد الحرام لصلاة الجمعة بإشراف ميداني مباشر من الرئيس العام للمسجد الحرام

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن عناصر الإطفاء في اللاذقية نجحوا في إخماد حريقاً نشب في منزل جراء انفجار أسطوانة غاز في حي الغراف في مدينة اللاذقية اليوم.

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الجمعة، أن زلزالا جديدا ضرب منطقة جوكسون في محافظة كهرمان مرعش التركية.

دعا أندري جوروليوف، نائب مجلس الدوما الروسي، مؤخرًا إلى محو بريطانيا من على وجه الأرض، بحجة أن بريطانيا هي المحرض الرئيسي في الحرب الروسية الأوكرانية.

قالت وسائل إعلام فرنسية، أن المتظاهرين ضد إصلاح نظام التقاعد، أضرموا النار في مبنى بلدية مدينة بوردو جنوب غربي البلاد.