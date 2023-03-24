حدث ليلا.. وزير الري يحذر من خطر يهدد مصر.. مصرع وإصابة 15 بالمنيا وحريق بالقليوبية.. زلزالان يضربان إيران وتركيا وانفجار بسوريا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:
وزير الري: مصر تؤمن بالتعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إيمان مصر الراسخ بأن التعاون الفعال في إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه، لا سيما أن ما يقرب من 40 في المائة من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة، وتعتمد مصر بشكل حصري تقريبا على المياه المشتركة
وزير الري: سد النهضة بني في غياب دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "الحوار التفاعلى .. المياه والتعاون" ، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك. وخلال الجلسة أكد الدكتور سويلم إيمان مصر الراسخ بأن التعاون الفعال فى إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه
بالأسماء..مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ربع نقل بملوي جنوب المنيا
لقي شخص مصرعه وأصيب 14 شخص اخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوي بجنوب المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي الإيسر
شاهد.. مصرع رئيس التعليم الابتدائي بالغربية بحادث سير
شهد الطريق الفرعي طنطا - المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم وفاة رئيس التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بشكل مفاجئ قبيل صلاة المغرب أمام كارفور وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية ..
محافظ القليوبية يتفقد موقع الحريق بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، موقع الحريق الذي نشب أمس الخميس، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور.
فيتوريا عن لاعبي منتخب مصر: الخبرات القليلة لا تقلقني
أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مباراة مالاوي صعبة، ولكنني متفائل بتحقيق الفوز فيها بسبب التزام اللاعبين وأدائهم في التدريبات، مشيرا إلى أن مالاوي ليس خصما صعاب ولكنه ليس منافسا سهلا أيضا
نداء لجميع جهات الدولة..عمرو عابدين: شيرين الطحان تحتاج لعلاج غال وبشكل سريع
كشف المخرج عمرو عابدين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة والإعلامية شيرين الطحان.
يسرا: كنت هموت وأبقى أم بس مش هعاند ربنا I فيديو
حلت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج أنا والقناع ، والذى يتم عرضه على مجموعة قنوات CBC ، وتقوم بتقديمه الإعلامية مني عبد الوهاب . وقالت يسرا خلال اللقاء وجالي فترة كنت هموت وعايزة أبقى أم
كلمت دلال عبدالعزيز..يسرا ترد على حضورها حفل زفاف ليلة جنازة سمير غانم
ردت الفنانة يسرا على واقعة حضورها حفل زفاف ليلة وفاة الفنان القدير سمير غانم ، وذلك من خلال برنامج أنا والقناع الذى يتم عرضه على شاشة cbc .
مصطفى كامل يعيين مديرا لأمن نقابة المهن الموسيقية
وقع اختيار الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على العقيد متقاعد أحمد فخامة لتولى منصب مدير أمن النقابة بموافقة مجلس إدارة النقابة.
العاصفة تقترب.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة
عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة طقس اليوم الجمعة، محذرة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية.
زلزال عنيف بقوة 5 ريختر يضرب إيران
أفادت وسائل إعلام محلية في إيران في أنباء عاجلة منذ قليل، بوقوع زلزال عنيف شدته 5.4 درجات على مقياس ريختر شمال غرب إيران.
أمريكا تعلن شن ضربات جوية في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة، أن طائرات عسكرية أمريكية نفذت غارات جوية في سوريا ردًا على هجوم بطائرة دون طيار.
شاهد .. السعودية تستعد لأول جمعة في شهر رمضان
سخرت رئاسة الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية كافة إمكاناتها وطاقاتها البشرية والآلية والمنظومة الخدمية بالمسجد الحرام لاستقبال قاصدي وزوار المسجد الحرام لصلاة الجمعة بإشراف ميداني مباشر من الرئيس العام للمسجد الحرام
أسطوانة غاز.. انفجار هائل في سوريا
أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن عناصر الإطفاء في اللاذقية نجحوا في إخماد حريقاً نشب في منزل جراء انفجار أسطوانة غاز في حي الغراف في مدينة اللاذقية اليوم.
تركيا.. زلزال جديد يهز كهرمان مرعش
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الجمعة، أن زلزالا جديدا ضرب منطقة جوكسون في محافظة كهرمان مرعش التركية.
تصعيد خطير .. مسئول روسي يطالب بوتين بمحو بريطانيا من على وجه الأرض
دعا أندري جوروليوف، نائب مجلس الدوما الروسي، مؤخرًا إلى محو بريطانيا من على وجه الأرض، بحجة أن بريطانيا هي المحرض الرئيسي في الحرب الروسية الأوكرانية.
فرنسا.. متظاهرون يشعلون النار في مبنى بلدية مدينة بوردو |فيديو
قالت وسائل إعلام فرنسية، أن المتظاهرين ضد إصلاح نظام التقاعد، أضرموا النار في مبنى بلدية مدينة بوردو جنوب غربي البلاد.