عاجل
أخبار السيارات|5 سيارات جديدة بـ 400 ألف جنيه.. اركبها أوتوماتيك سعر اسبرانزا A516 .. سر أرخص سيارة من بيجو 2023 أخبار التعليم|آخر موعد للتسجيل على المنصة الإلكترونية بزراعة عين شمس.. اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي نقاد: تدريس رواية “مهمة سرية” كفيل بتحسين مستوى اللغة العربية للطلاب أخبار الفن: مخرج شهير يستغيث لسرعة إنقاذ شيرين الطحان.. ناهد السباعي ورد ناري على تصريحات محمد رمضان إزعاج ورش الخردة كابوس يلاحق سكان صبحي حسين بمدينة بدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. وزير الري يحذر من خطر يهدد مصر.. مصرع وإصابة 15 بالمنيا وحريق بالقليوبية.. زلزالان يضربان إيران وتركيا وانفجار بسوريا

موجز اخبار صدى البلد
موجز اخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

وزير الري: مصر تؤمن بالتعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إيمان مصر الراسخ بأن التعاون الفعال في إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه، لا سيما أن ما يقرب من 40 في المائة من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة، وتعتمد مصر بشكل حصري تقريبا على المياه المشتركة

وزير الري: سد النهضة بني في غياب دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "الحوار التفاعلى .. المياه والتعاون" ، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك. وخلال الجلسة أكد الدكتور سويلم إيمان مصر الراسخ بأن التعاون الفعال فى إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه

بالأسماء..مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ربع نقل بملوي جنوب المنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 شخص اخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوي بجنوب المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي الإيسر

شاهد.. مصرع رئيس التعليم الابتدائي بالغربية بحادث سير

شهد الطريق الفرعي طنطا - المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم وفاة رئيس التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بشكل مفاجئ قبيل صلاة المغرب أمام كارفور وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية ..

محافظ القليوبية يتفقد موقع الحريق بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، موقع الحريق الذي نشب أمس الخميس، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور.

فيتوريا عن لاعبي منتخب مصر: الخبرات القليلة لا تقلقني

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مباراة مالاوي صعبة، ولكنني متفائل بتحقيق الفوز فيها بسبب التزام اللاعبين وأدائهم في التدريبات، مشيرا إلى أن مالاوي ليس خصما صعاب ولكنه ليس منافسا سهلا أيضا

نداء لجميع جهات الدولة..عمرو عابدين: شيرين الطحان تحتاج لعلاج غال وبشكل سريع

كشف المخرج عمرو عابدين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة والإعلامية شيرين الطحان.

يسرا: كنت هموت وأبقى أم بس مش هعاند ربنا I فيديو

حلت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج أنا والقناع ، والذى يتم عرضه على مجموعة قنوات CBC ، وتقوم بتقديمه الإعلامية مني عبد الوهاب . وقالت يسرا خلال اللقاء وجالي فترة كنت هموت وعايزة أبقى أم

كلمت دلال عبدالعزيز..يسرا ترد على حضورها حفل زفاف ليلة جنازة سمير غانم

ردت الفنانة يسرا على واقعة حضورها حفل زفاف ليلة وفاة الفنان القدير سمير غانم ، وذلك من خلال برنامج أنا والقناع الذى يتم عرضه على شاشة cbc .

مصطفى كامل يعيين مديرا لأمن نقابة المهن الموسيقية

وقع اختيار الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على العقيد متقاعد أحمد فخامة لتولى منصب مدير أمن النقابة بموافقة مجلس إدارة النقابة.

العاصفة تقترب.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة طقس اليوم الجمعة، محذرة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية.

زلزال عنيف بقوة 5 ريختر يضرب إيران

أفادت وسائل إعلام محلية في إيران في أنباء عاجلة منذ قليل، بوقوع زلزال عنيف شدته 5.4 درجات على مقياس ريختر شمال غرب إيران.

أمريكا تعلن شن ضربات جوية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة، أن طائرات عسكرية أمريكية نفذت غارات جوية في سوريا ردًا على هجوم بطائرة دون طيار.

شاهد .. السعودية تستعد لأول جمعة في شهر رمضان

سخرت رئاسة الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية كافة إمكاناتها وطاقاتها البشرية والآلية والمنظومة الخدمية بالمسجد الحرام لاستقبال قاصدي وزوار المسجد الحرام لصلاة الجمعة بإشراف ميداني مباشر من الرئيس العام للمسجد الحرام

أسطوانة غاز.. انفجار هائل في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن عناصر الإطفاء في اللاذقية نجحوا في إخماد حريقاً نشب في منزل جراء انفجار أسطوانة غاز في حي الغراف في مدينة اللاذقية اليوم.

تركيا.. زلزال جديد يهز كهرمان مرعش

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الجمعة، أن زلزالا جديدا ضرب منطقة جوكسون في محافظة كهرمان مرعش التركية.

تصعيد خطير .. مسئول روسي يطالب بوتين بمحو بريطانيا من على وجه الأرض

دعا أندري جوروليوف، نائب مجلس الدوما الروسي، مؤخرًا إلى محو بريطانيا من على وجه الأرض، بحجة أن بريطانيا هي المحرض الرئيسي في الحرب الروسية الأوكرانية.

فرنسا.. متظاهرون يشعلون النار في مبنى بلدية مدينة بوردو |فيديو

قالت وسائل إعلام فرنسية، أن المتظاهرين ضد إصلاح نظام التقاعد، أضرموا النار في مبنى بلدية مدينة بوردو جنوب غربي البلاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصر فرنسا البنتاجون انفجار محافظة الغربية البرتغال حادث سير سد النهضة ايران جنوب المنيا موقع صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

الفراخ نزلت 30 جنيهًا|أسعار الدواجن تتراجع بقوة ثاني أيام رمضان والبيض مفاجأة

أحمد حسن: لجنة جديدة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

جونياس مرفوض.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

موضوعات متعلقة

وزير الري يشارك بجلسة "توحيد الجهود من أجل إدارة المياه المشتركة بإفريقيا"

الري: تاريخ طويل من التعاون مع السودان بكافة المجالات خاصة الموارد المائية

كتف في كتف.. توزيع 55 ألف وجبة غذائية بالأسمرات والخيالة و3 أحياء

حدث ليلا| سعر البيض في المزرعة 95 جنيها.. الصحفيين تتخذ إجراءات تيسير عقد الجمعية العمومية.. ارتفاع في مكاسب بورصات أوروبا بعد رفع الفائدة

الصحفيين: اتخاذ كل الإجراءات لتيسير تعبير الجمعية العمومية عن إرادتها

أهم نتائج مشاركة القومي لحقوق الإنسان باجتماعات جنيف على طاولة مجلس الشيوخ

حدث ليلا | الأرصاد تحذر: تقلبات خلال 72 ساعة .. حريق وغرق مركب صيد بدمياط .. فضيحة بمعسكر صن داونز وكاف يوجه تحذيرا شديدا .. إصابة شيكابالا بكورونا

حدث ليلا .. تحذير عاجل بشأن الطقس.. طليق آيتن عامر يخطف أطفالها.. خبر صادم لـ كهربا في الأهلي.. 37 كيانا صينيا وروسيا على القائمة السوداء

ترشيحاتنا

موعد مباراة المنتخب ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

صلاة التراويح كم ركعة.. وأسباب اختلاف الفقهاء

تراجع كبير في أسهم بورصة أمريكا

أقوى اتصال 5G.. سعر جوال vivo Y76 5G في السعودية

ارتفاع غير مسبوق في سعر الذهب عالميا

أول حلقة بتقول عمل مهم.. رئيسة القومي للمرأة تشكر صناع رسالة الإمام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة..وصايا هانى الناظر لصيام رمضان بأمان..تناول هذا المشروب في السحور يمنع العطش

لقطات نادرة.. فيديو يوثق مشاجرة غريبة بين سنجاب وغراب في أمريكا

ضربت الضباط فحملوها.. فيديو صادم لمشاجرة على متن طائرة في أمريكا

هل تناول الشاي بعد السحور يمنع الشعور بالعطش؟

فيديو

في عيد ميلاد نادية الجندي.. سر خلافها الشهير مع نبيلة عبيد

فنان شهير: ابني قاطعني بعد تصريحي بتعرضي لأزمة مالية وتزوجت 6 مرات

الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

كلمت دلال عبدالعزيز..يسرا ترد على حضورها حفل زفاف ليلة جنازة سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ