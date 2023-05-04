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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا |زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر وتثبيت البنزين.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

حدث ليلا
حدث ليلا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه: 

 

مصرع 14 شخصا وإصابة 25 في تصادم أتوبيس بمقطورة تريلا بالوادي الجديد
لقى 14 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 25 أخرون في تصادم اتوبيس بشاحنة نقل بمقطورة ، اليوم الأربعاء، بطريق أسيوط – الوادي الجديد.

 

زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر وتثبيت البنزين
قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه  للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق  04 / 05 / 2023 .

 

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن
هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس بقوة في محلات الصاغة ، خاصة عيار 21 والذي يبحث عنه الكثير من المصريين فهو الأكثر تداولا في السوق.

 

بعد رفع الفائدة الأمريكية.. اعرف سعر الدولار في مصر اليوم 4-5-2023

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للأسبوع الخامس علي التوالي دون أي ارتفاعات  .

 

الطن يتراجع عن 40 ألف جنيه|مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم
يبحث الكثير عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، خاصة المقبلون على البناء الجديد أو الراغبون في إجراء تعديلات في شققهم ، حيث تراجع سعر طن الحديد محليا بعد هبوط الخام عالميا بقوة، خاصة سعر الحديد الاستثماري الذي هبط إلى أقل من 40 ألف جنيه.


محمد صلاح يفوز بأفضل لاعب في مباراة ليفربول وفولهام

اختارت رابطة الدوري الإنجليزي، اللاعب محمد صلاح كأفضل لاعب في مباراة ليفربول ضد فولهام، بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد.

 

قدم الآن.. وظائف هيئة سلامة الغذاء 2023
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين الراغبين في الحصول على وظيفة ثابتة وتقدم مميزات كثيرة، عن وظائف الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي أعلنتها الهيئة عن وظائف خالية جديدة، لعام 2023.


احذر..غرامة 2000 جنيه مخالفة الإضرار البيئي فى قانون المرور
وضع قانون المرور ، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

 

كأس السوبر .. ننشر صور لاعبي بيراميدز أثناء سفرهم |شاهد

نقلت مصر للطيران الناقل الرسمي لبطولة كأس السوبر المصري، على متن رحلة خاصة، اليوم الأربعاء، بعثة فريق بيراميدز إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي،  لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي المقرر لها الجمعة المقبلة.

 

أول تعليق من شريف إكرامي بعد إيقافه بسبب المنشطات
علق شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، عن إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي حتى ٢٨ مايو.

أسعار الذهب السولار سعر الدولار كأس السوبر المصري فريق بيراميدز

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