جامعة عين شمس: مراكز التميز تعمل على إيجاد حلول للمشكلات

قالت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الجامعة لديها العديد من مراكز التميز ومنها مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره، موضحة أن المركز ضمن 10 مراكز طرحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة ٢٠١٣ وكانت الفكرة تدور حول أن الجامعات والمراكز البحثية في مصر يتوافر بها أبحاث علمية مشتركة تخدم المجتمع، وأن المركز ممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بـ10 ملايين جنيه، وتم شراء أجهزة وصلت تكلفتها لحوالي 6 ملايين جنيه.

وأضافت الدكتورة غادة فاروق أن مركز التميز التربوي يعد وحدة تنظيمية مستقلة، ويضم قيادة قادرة لديها المعرفة الكافية، وإدارة مؤهلة للرعاية والإعلام والتسويق ، وكفاءات تدريسية وبحثية متميزة ، وثقافة تنظيمية داعمة ، وفرق بحثية تعاونية قادرة على معالجة المشكلات والإبداع فى طرح حلولها ، وخطة دراسة وأخرى بحثية تتداخل وتتكامل فيها التخصصات التربوية ، ومعامل وتجهيزات عالية الجودة ، وأليات فاعلة لمتابعة الأداء وتقويمه ، ودرجات علمية غير تقليدية فى مجال التعليم.



أكدت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة عين شمس لديها أنشطة وفعاليات كثيرة في مجال الاستدامة والتغير المناخي، إلي أنه أثر علي الرؤية الأصلية والأساسية الخاصة بجامعة عين شمس لذلك تطورت وتبلورت لتتضمن القضايا المناخية داخل الأنشطة الخاصة بها سواء أنشطة تعليمية أو طلابية بالإضافة إلي إقامة فعاليات ومؤتمرات ومقررات إضافية أضيفت للطلاب وإقامة معارض بالإضافة إلي إقامة مراكز تمير.

أوضحت الدكتور غادة فاروق، أن الجامعة لديها مركز تميز طاقة ليبحث في مجال الطاقة المتجددة ويقدم حلول جديدة منوها ان الجامعة شريكة في مراكز تميز مياه وغذاء مع جامعات أخري، وأن جامعة عين شمس تنفرد عن باقي الجامعات المصرية بمركز تميز استدامة دوره يقدم استشارات و يساعد متخذ القرار لدعم أي قرارات مرتبطة بالاستدامة.