عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفعيل مراكز التميز البحثي بالجامعات المصرية في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تواصل الجامعات المصرية بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دعم الموهوبين والنوابغ وتحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي ويعد أمرًا حيويًا لنجاح الجامعات وتحقيقها لأهدافها المحددة.

قال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ، أن تم انطلاق مبادرة تطوير معامل ومراكز التميز الناجحة والممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لافتاً أن المبادرة تهدف إلى ربط المجتمع الأكاديمى بالقطاعات الصناعية والمدنية والجهات الحكومية والمحافظات؛ لمواجهة التحديات وتطوير البنية الأساسية البحثية بالمراكز.

txt

إنشاء مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس مبني على أهداف علمية وبحثية شتى

txt

تكريم رئيس جامعة عين شمس ونائبه لشئون الدراسات العليا بمجلس كلية البحوث البيئية

txt

عمداء عين شمس يكشفون نسبة الحضور في الامتحانات النهائية

txt

أخبار التعليم| وزيرا الاتصالات والتعليم يفتتحان مركز إبداع مصر الرقمية بالخارجة.. ننشر تفاصيل تدشين مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد

txt

تعليمات عاجلة بشأن سداد المصروفات الدراسية بجامعة عين شمس

txt

مذكرة تفاهم بین طب عين شمس والمؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية

txt

عميدة بنات عين شمس: تصحيح إجابات الطلاب بالامتحانات إلكترونيًا أولًا بأول

txt

عمداء عين شمس يكشفون تفاصيل اختبارات نهاية العام.. محظورات امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات

txt

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة عين شمس

txt

بدائل الثانوية العامة 2023.. مدارس متاحة بعد الشهادة الإعدادية توفر فرص عمل

وأكد الدكتور يوسف الغرباوي ،أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين احتياجات الدولة فى الأقاليم الاقتصادية والبحث العلمى، مؤكدًا أن المبادرة التى يتم تنفيذها تخدم المجتمع وتربط البحث العلمى والتكنولوجيا بالصناعة؛ لمواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، لافتًا إلى أهمية دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادى وأهمية الاستمرار فى البحوث التطبيقية لتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي ،  أن هناك طفرة كبيرة فى دعم البحث العلمى والمبادرات الهادفة التى تخدم المجتمع، مشيرًا لأهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات والمراكز والمعاهد البحثية ، مشدداً على تفعيل مراكز التميز البحثي بالجامعات المصرية في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة .

وشدد على  ربط البحث العلمى والتكنولوجيا بالصناعة فى مجالات (الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والمياه، والطاقة المُتجددة)، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء شركات ناشئة فى هذه المجالات لإعطاء فرصة أكبر للباحثين.

وزارة التعليم العالى التعليم العالي البحث العلمي الجامعات المصرية التعليم الجامعي جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

مجلس أعلى للضرائب وإعفاءات استثنائية.. تعديلات جديدة في قانون الضريبة على الدخل

طقس الغد.. ارتفاع الحرارة على القاهرة والوجه البحري وأمطار رعدية في سيناء

أولى صفقات الأهلي الصيفية| نجم الدوري الكندي على بعد خطوات من المارد الأحمر

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

ترشيحاتنا

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

في ذكرى سقوط قسطنطينية.. كيف تغلب السلطان محمد الفاتح على الدولة البيزنطية

بإجماع الآراء.. الإعدام شنقا لقاتل صديقه مدرس الإنجليزي بمنشأة القناطر

شيخ الأزهر يدعو إلى لم شمل الأمة الإسلامية لمواجهة التحديات وحملات التغريب

هالاند ليس الأول| 5 لاعبين عمالقة في دوريات أوروبا.. اثنان منهم بطول 2.08 متر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة القهار طراز MEKO- A200 وقائد القوات البحرية يرفع علم مصر عليها

هؤلاء ممنوعون من تناول الآيس كريم في الصيف |تجنبه فورا

طريقة عمل كشري إسكندراني بمذاق لا يقاوم

مي عمر تثير الجدل بسعر حقيبتها في حفل هيفاء وهبي |رقم غير متوقع

فيديو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة القهار طراز MEKO- A200 وقائد القوات البحرية يرفع علم مصر عليها

مازلنا أصدقاء.. بشرى تعلن انفصالها عن سالم هيكل بعد زواج 3 سنوات

موضوع يخص الشرف.. سبب طعن غدير الفهد في رقبتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ