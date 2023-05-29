أخبار التكنولوجيا| خاصية جديدة رائعة للبنات في واتساب..وأفضل موبايل Nokia بـ5000 جنيه فقط

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف آيفون الأحدث iPhone 14 Pro Max في موقع أمازون ألمانيا، وتقدر قيمة التخفيض ب 250 يورو (أي ما يعادل 8300 جنيه مصري ) سعره بعد الخصم إلى 1200 يورو.

يتخذ تطبيق واتساب WhatsApp ، منصة المراسلة الفورية الشهيرة المملوكة لشركة ميتا ، خطوات للبقاء في المقدمة في السوق التنافسي من خلال تقديم ميزات جديدة وتحسين تجربة المستخدم. في آخر تحديثاته ، يعمل التطبيق على السماح للمستخدمين باختيار أسماء المستخدمين بدلاً من الاعتماد فقط على أرقام الهواتف لتحديد الهوية والعمل أيضًا على صفحة إعدادات معاد تصميمها.

أعلنت شركة تكنو عن أحدث هواتفها وهي Tecno Camon 20 و Camon 20 Pro 5G و Camon 20 Premier.

ذكر أحد المحامين المشهورين في الخارج أنع يجد حياته المهنية القانونية بأكملها في خطر بسبب الاعتماد غير المتوقع على روبوت محادثة الذكاء الاصطناعي AI. قام ChatGPT ، برنامج الدردشة الآلي الشهير الذي طورته شركة OpenAI ، بتلفيق سلسلة من القضايا القانونية الخيالية التي استشهد بها شوارتز في ملف حديث.

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف نوكيا الأفضل Nokia G22 في موقع أمازون إنجلترا، حيث أن سعره 145 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 5200 جنيه مصري تقريبا).