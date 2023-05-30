حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

يعد التوتر من أكبر أسباب الإصابة بالأمراض الجسدية والنفسية والعقلية ويجعل الوظائف الذهنية أقل كفاءة لذا لابد من معرفة كيفية السيطرة على التوتر.

ووفقا لما ذكره موقع “السيطرة على الأمراض” الأمريكي فتوجد عدة طرق للتعامل مع التوتر في 10 دقائق.

أنشطة سريعة لتحسين صحتك العاطفية

كن نشيطًا وخذ استراحة لممارسة الرياضة أو الرقص أو رفع أثقال أو تمارين الضغط أو ركل كرة قدم لبضع دقائق.

أغلق عينيك خذ نفسا عميقا وتمدد أو اجلس مسترخيا أو تأمل.

اكتب ثلاثة أشياء أنت ممتن لها مثل القدرة على النظر والانترنت الذي يتيح كل شيء بسهولة.

حقق مع نفسك خذ وقتًا لتسأل نفسك عن شعورك.

فكر في شخص يجعلك تضحك أو في المرة الأخيرة التي ضحكت فيها بشدة حتى بكيت.

ابحث عن أغنية ملهمة أو اقتباس واكتبها أو التقطها بحيث تكون في مكان قريب.

تواصل مع الآخرين لتقليل التوتر وابتعد عن الأشخاص السلبيين

تواصل مع مجتمعك أو أفراد عائلتك أو أصدقائك وتحدث مع شخص تثق به عن مشاعرك أو أي مخاوف.

تمارين التأمل

طرق علاج التوتر العامة

أما بالنسبة لطرق تخفيف التوتر فى الحياة بشكل عام ونظام اللايف ستايل الذي يساعد فى الوقاية من القلق فى المرات القادمة التى تتعرض خلالها لموقف صعب، فهى: