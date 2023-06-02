أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر من أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية.. حياة كريمة تعتمد مبادرة لتقديم مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة

تناولت برامج “ التوك شو " ، اليوم ، الجمعة ، عدد من الموضوعات والقضايا الهامة :

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك استمرارا لتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من غرب الدلتا والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أكدت الفنانة وفاء عامر، أن الفنانة منة فضالي، لم تمنعها من المشاركة فى أحد المسلسلات، معلقة لا أحد يستطيع استبعادي من أي عمل.

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبوليجي والمناعة: إن الأتربة المحملة بالمواد العضوية، أو غير العضوية تسبب حساسية، مشيرا إلى أنها في بعض الأحيان تكون محملة بالميكروبات.

قال الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الأخلاق من القيم الإسلامية الثابتة، التي حثنا عليها الإسلام، متابعا: الأخلاق بمثابة صمام أمان للفرد والمجتمع، خاصة خلال الأيام الحالية.

واستشهد بقول رسول الله: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ"، وذلك دليل على أهمية الأخلاق ودورها في المجتمع.

استعرضت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي” الفضائية؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الجمعة عبر تطبيق جوجل للخرائط.

وظهر طريق صلاح سالم باللون الأخضر الذي يعبر عن السيولة المرورية، والطريق الدائري ومحور 26 يوليو حتى المهندسين بهما أيضا سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات وهناك تحويلة مرورية أعلى فتحات نزلة المهندسين، ناصحة بربط حزام الأمان وتقليل السرعات المقررة.

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” تقريرا عن جهود مؤسسة حياة كريمة في مبادرة لتقديم محاضرات المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة .

عرضت فضائية “ اكسترا نيوز ” أنفوجرافا ينفي صحة اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لإزالة مساجد آل البيت لصالح مشروعات استثمارية.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن دول عربية تتصدر قائمة أقوي الجيوش بالعالم لعام 2023، فهي ما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين ومصر والسعودية.