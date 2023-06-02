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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر من أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية.. حياة كريمة تعتمد مبادرة لتقديم مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة

ملف التوك شو
ملف التوك شو

تناولت برامج “ التوك شو " ، اليوم ، الجمعة ، عدد من الموضوعات والقضايا الهامة : 

الأرصاد تحذر من أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية.. وتنصح مرضى الجيوب الأنفية

 

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك استمرارا لتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من غرب الدلتا والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

 

وفاء عامر لـ منة فضالي: لا أحد يستطيع استبعادي من أي عمل.. فيديو

 

 أكدت الفنانة وفاء عامر، أن الفنانة منة فضالي، لم تمنعها من المشاركة فى أحد المسلسلات، معلقة لا أحد يستطيع استبعادي من أي عمل.

 

 

نصائح مهمة لأصحاب الجيوب الأنفية للوقاية من الأتربة.. شاهد
 

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبوليجي والمناعة: إن الأتربة المحملة بالمواد العضوية، أو غير العضوية تسبب حساسية، مشيرا إلى أنها في بعض الأحيان تكون محملة بالميكروبات.

 

الأوقاف: الإسلام ليس فقط عبادات ولكنه دين تعاملات وأخلاق

 

قال الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الأخلاق من القيم الإسلامية الثابتة، التي حثنا عليها الإسلام، متابعا: الأخلاق بمثابة صمام أمان للفرد والمجتمع، خاصة خلال الأيام الحالية.

 

واستشهد بقول رسول الله: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ"، وذلك دليل على أهمية الأخلاق ودورها في المجتمع.

 

الحالة المرورية اليوم الجمعة.. لوحات حديدية آيلة للسقوط أعلى كوبري أكتوبر

استعرضت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي” الفضائية؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الجمعة عبر تطبيق جوجل للخرائط.

وظهر طريق صلاح سالم باللون الأخضر الذي يعبر عن السيولة المرورية، والطريق الدائري ومحور 26 يوليو حتى المهندسين بهما أيضا سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات وهناك تحويلة مرورية أعلى فتحات نزلة المهندسين، ناصحة بربط حزام الأمان وتقليل السرعات المقررة.

حياة كريمة تعتمد مبادرة لتقديم محاضرات المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

 

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” تقريرا عن جهود مؤسسة  حياة كريمة  في مبادرة لتقديم محاضرات المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة .


الوزراء: لا صحة لاعتزام الحكومة تنفيذ خطة لإزالة مساجد آل البيت

 

عرضت فضائية “ اكسترا نيوز ” أنفوجرافا ينفي صحة اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لإزالة مساجد آل البيت لصالح مشروعات استثمارية.

فارق 6 درجات حرارة | الأرصاد تزف بشرى للجميع

 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

دول تمتلك أقوى جيوش العالم.. أمريكا في الصدارة ومصر الأولى عربيا| شاهد

 

رصدت فضائية العربية  تقرير فيديو عن دول عربية تتصدر قائمة أقوي الجيوش بالعالم لعام 2023، فهي ما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين ومصر والسعودية.

“ التوك شو الأرصاد وفاء عامر الجيوب الانفية

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