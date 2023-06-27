تحذير من الصحة السعودية للحجاج.. تفاصيل جديدة حول العقار المنهار.. وهذا أفضل وقت للأضحية| أخبار تهمك

تناولت برامج التوك شو اليوم الثلاثاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



ارتفاع واضح في درجات الحرارة..تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، 27 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.



فيديو | ضيوف الرحمن يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

عرضت فضائية “الأولي” لقطات فيديو بعنوان، ضيوف الرحمن يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

بعد تصدره التريند.. الطيار المفاجئ لوالدته: رتبت كل شيء لإسعادها

تحدث الطيار عبد الله بهي، كواليس مفاجئته لوالدته وقيادته لطائرة أقادتها للحج، قائلا: إنه قال لوالدته من أجل مفاجئتها إنه ذاهب لرحلة أخرى دون قيادته لرحلتها لظروف معينة.



عالم أزهري: عرفة هو يوم تحقيق الرغبات وإستجابة الدعوات

قال محمد عماد الخولي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إنه يجب علينا أن ندرك اهمية يوم عرفة من أيام الله عز وجل، مشيرا إلى أن هذا اليوم النبي محمد صلي الله عليه وسلم قال إنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة.



بطلق ناري في ظهرها.. طفل يقتل أمه وجنينها بالخطأ في أمريكا| شاهد

أطلق طفل في الثانية من عمره النار بالخطأ على والدته الحامل وأصاب ظهرها بمسدس غير مخزن في مكان آمن، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.



تؤدي إلى الوفاة.. الطب البيطري يحذر من تناول الكبدة نيئة

حذرت نعمة عارف، مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري القاهرة، من تناول الكبدة نيئة، قائلة: لو الكبدة سليمة وصحيحة يمكن تناولها نيئة، ولكن في حالة عدم التأكد من مصدرها وطريقة ذبحها يكون الأمر خطرا.



أمين الفتوى يكشف عن شروط وأحكام وأفضل وقت للأضحية

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شروط الأضحية أولا أن تكون من الانعام، اى الخراف والماعز والأبقار والجواميس والقبل، أما أى شئ أخر كطيور وأسماك وغيرها لا يصلح للأضحية، إلى جانب أن تكون الانعام وافية السن، فالسن فى الضأن ما كان ستة أشهر فأكثر وفقا لما ذكره الفقهاء، والماعز ماكان عاما فأكثر، أما للأبقار فما كان عامين فأكثر، والإبل خمس سنوات.

حبس|تفاصيل جديدة حول عقار الإسكندرية المنهار.. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان:"انتشال الجثث من تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار ".



تحذير عاجل من الصحة السعودي لـ الحجاج بشأن حرارة الجو .. فيديو

أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، أنه تم توجيه عدد من النصائح لـ الحجاج، بسبب حرارة الجو، وأنه تم رفع عدد الأسرة الطبية المجهزة، للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس.