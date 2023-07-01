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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | اشتر أرخص سيارة جديدة في مصر بهذه القيمة.. 5 عربيات زيرو تبدأ من 429 ألف جنيه.. وسعر مرسيدس C180 موديل 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بهذا السعر .. اشتر أرخص سيارة جديدة في مصر

يرغب الكثير في شراء سيارة جديدة وبسعر مناسب، وتعتبر النسخة سوزوكي اسبريسو 2022 هي ارخص سيارة "زيرو" مقدمة داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة، وبسعر رسمي لا يتجاوز الـ 400 ألف جنيه.

5 سيارات سيدان «زيرو» في مصر تبدأ من 429 ألف جنيه| صور

يحتوي السوق المصري على باقة متنوعة من السيارات، سواء من فئة الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام SUV والكروس أوفر، بالإضافة إلى فئة السيدان، والتي اكتسبت شهرة كبيرة نسبة للعديد من المقاومات.

سعر مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر .. صور

تتعدد الاصدارات المقدمة من شركة مرسيدس الألمانية داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام SUV، أو من فئة السيدان الشهيرة، ومنها النسخة الشبابية ذات المظهر المميز C180 موديل 2023.

أسعار BMW X5 موديل 2023 في السوق المصري .. صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية BMW الكثير من السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، ومنها النسخة X5 موديل 2023، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 4 ملايين و800 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

تقدم شركة سكودا عملاقة تصنيع السيارات، الكثير من الإصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، بين فئة الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالإضافة إلى فئة السيدان وعلى رأسها النسخة الشهيرة أوكتافيا A8 موديل 2023.

 

بـ 7 مقاعد .. أسعار تويوتا روميون 2023 في مصر

تعتبر السيارة تويوتا روميون موديل 2023 واحدة من أبرز السيارات العائلية المطروحة بالسوق المصري، حيث تتمتع هذه النسخة بعدد 7 مقاعد، مع باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب هيكل خارجي يعكس مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة.

سعر هيونداي توسان 2023 بالسوق السعودي .. صور

تعتبر السيارة هيونداي توسان واحدة من اشهر السيارات الرياضية المقدمة من الصانع الكوري الجنوبي، حيث تتمتع هذه النسخة بمظهر خارجي رياضي من فئة الـ SUV، بالاضافة إلى الكثير من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الفئات المطروحة.

 

بقوة 641 حصانا.. ترقيات مميزة لـ BMW M3 TOURING | صور

كشفت شركة مانهارت الألمانية والمتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن حزمة جديدة من الترقيات تتضمن السيارة BMW M3 TOURING، حيث تمتعت السيارة بالعديد من التجهيزات الداخلية والخارجية المميزة، بالإضافة إلى باقة من القدرات الفنية عالية الأداء.

 

لكزس تقدم نسختها الجديدة ES موديل 2024 .. صور

تواصل شركة لكزس من تعزيز تواجدها بعد أن كشفت عن النسخة ES موديل 2024، والتي جاءت بحزمة من التجديدات تتضمن المزيد من التكنولوجيا، إلى جانب تمتعها بتصميم خارجي انيق من فئة السيدان الفاخرة، وباقة من التجهيزات القوية.

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