600 جنيه| الذهب يتراجع بعد انتهاء العيد.. ومفاجأة في سعر عيار21 الآن

قدمت تسنيم خيري، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة حول تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم، الإثنين، 3 يوليو، بعد انقضاء أيام إجازة عيد الأضحى التي شهدت مستويات كبيرة نتيجة نشاط حركة الشراء خلال العيد، وذلك بالتزامن مع هبوط غير مسبوق في أسعار الأوقية عالميا.

وهبط سعر جرام الذهب بقوة من نحو 2800 جنيه وهو أعلى سعر وصل إليه، إلى 2220 جنيها فقط اليوم كأقل سعر بفارق نحو 600 جنيه، فيما هبط من 2310 جنيهات قبل ساعات.

سعر الجنيه الذهب اليوم تراجع أيضا بقوة والذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليسجل نحو 17,760 جنيها، بعدما كان نحو 18960 جنيها بتراجع نحو 1200 جنيه، وتراجع 4640 جنيها من أعلى سعر وهو 22400 جنيه.

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