أخبار الفن: ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها.. والموت يفجع أسرة الفنان محمود ياسين

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أثارت جنا عمرو دياب جدلاً واسعًا بمجموعة من الصور الجديدة التى نشرتها عبر حسابها بتطبيق انستجرام .

وظهرت جنا عمرو دياب وهى تحتضن صديقها، ونالت الصور العديد من الانتقادات من قبل متابعيها عبر انستجرام.

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين وفاة زوجة عمه فاروق ياسين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين :"إنا لله وإنا إليه راجعون ، وفاة زوجة عمى فاروق ياسين بأستراليا".

علّق الفنان كريم فهمى على أزمة زوجته دانيا والفنانة هنا الزاهد زوجة شقيقه أحمد فهمى.

وكتب كريم فهمى عبر حسابه بفيسبوك: "احنا رجعنا من بره مصر في العيد لقينا في جروب تبع حد بيكتب كلام علي مراتي كذب وافتري ... طول عمر مراتي ملهاش علاقة بالوسط الفني ولا بالمشاكل وحتى علاقتنا الأسرية كلها السابقة كلها احترام من جميع الأطراف.. مجانين السوشيال ميديا و مجانين شراء الفولورز دخلونا فيها الله حسبي ونعم الوكيل.. أنا آسف إني برد.. أرجو محدش له دعوة بینا وخلينا في حالنا زي ما إحنا طول عمرنا ومتدخلوناش في مشاكل ملناش دعوة بیها ونبقي كبش فدا مع احترامي للجميع بس كفاية عبث.. أنا مكنتش ناوي أرد عشان

عیب بس كفاية كده.. أتمني تكون الرسالة وصلت".