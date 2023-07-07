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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توك توك وحشيش وهيطلق مراته.. أزمات مرتضى منصور ونجوم الزمالك في 2023

نادي الزمالك
نادي الزمالك

شهدت الآونة الأخيرة العديد من الأزمات داخل نادي الزمالك التي نشبت بين المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ونجوم الفارس الأبيض السابقين والحاليين .

وفجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أزمات عديدة مع نجوم الفارس الأبيض منذ مطلع عام 2023 بدأها بواقعة الحشيش مرورا بأزمة التوكتوك ووصولا الي خلافه مع إمام عاشور المحترف بصفوف نادي ميتلاند الدانماركي. 

صدى البلد يسلط الضوء على أزمات مرتضى منصور مع نجوم نادي الزمالك فى الآونة الأخيرة.

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مرتضى منصور واتهامات الحشيش  
 

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مطلع عام 2023 اتهامات الي اثنين من لاعبي الفريق بتعاطي مخدر الحشيش.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة النادي في أعقاب تعادل الفريق مع الداخلية 1-1 : "تم وقف بعض المستحقات للاعبين إلى نهاية الموسم. وصلنا مرحلة أن لاعبين اثنين دخلا المباراة بعد أن تعاطيا الحشيش".
وذكر رئيس النادي أن اللاعبين هما أحمد فتوح وعبد الله جمعة، مؤكدا: "هناك مخدرات في جسديهما".

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مرتضى منصور وتوكتوك عبدالغني 
 

أبدى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استياءه من حديث البعض عن دخوله في مشادة كلامية مع محمد عبد الغني مدافع الفريق؛ بسبب وضع الأخير السيارة في المكان الخاص بسيارة رئيس النادي.

وقال مرتضى منصور : عبد الغني لم يضع سيارته مكان سيارتي، اللاعب ركن سيارته أمام بوابة دخول الأعضاء القريبة من مكتب الاشتراكات.

وأردف مرتضي منصور: استدعيت أمن النادي وطلبت منهم إبعاد سيارة اللاعب من أمام البوابة أثناء التدريبات، الأمر الذي لم يستغرق سوى 3 ثوان. 
وشدد مرتضى منصور على أن محمد عبد الغني لا يستطيع الرد عليه، فكيف يدخل معه في مشادة كلامية، مشيرا إلى أن شيكابالا وزيزو وعمرو السيسي كانوا شهود علي الواقعة التي لم تستغرق إلا ثوانٍ معدودة.
واختتم مرتضى منصور كلامه قائلا: كويس إن عبد الغني بقى راكب عربية بي إم، كان جاي النادي في توكتوك.

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مدافع الزمالك يرد على مرتضى منصور 

حرص محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك، على الرد على مرتضى منصور بطريقته الخاصة عقب التصريحات الأخيرة التي اطلقها منصور ضد اللاعب في اعقاب الازمة التي حدثت بين الثنائي أمس الجمعة.

ونشر محمد عبد الغني، فيديو صغير له وهو يركب التوك توك داخل منطقة الأميرية، وذلك ردًا على التصريحات التي أطلقها مرتضى منصور ضده بأنه  يركب الأن سيارة بي ام بعد أن جاء إلى النادي وهو يركب التوك توك.
واعتبر اللاعب، تصريحات مرتضى منصور بها نوع من السخرية ضده في ظل الأزمة التي حدثت بينهم اليوم على السيارة التي وضعها اللاعب في ممر النادي، ومنعت دخول سيارات أخرى مما جعل منصور يقوم  بتعنيفه ورد اللاعب عليه واشتدت الأزمة بين الثنائي.

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مرتضى منصور يهاجم إمام عاشور
 

كشف المستشار مرتضى منصور عن واقعة خاصة بإمام عاشور تجاه حماه بسبب رفضه التجديد للزمالك

وقال مرتضى منصور: حما إمام عاشور تواصل معي من أجل الاجتماع مع اللاعب

وتابع مرتضى منصور : إمام عاشور رمى مراته وطلب من حماه عدم التدخل

وواصل منصور هجومه : مش عايز أحكي يا إمام عربيتك اتحرقت ليه لما جيت تعيط

وأكمل مرتضى منصور إن الجماهير تهاجمني علشان لاعبية من الزمالك بالرغم عدم وجود فلوس في النادي

وأضاف منصور: إمام عاشور اتخانق مع حماه علشان رافض يرجع الزمالك.. وشكله هيطلق مراته. 

 

 

مرتضى منصور الزمالك امام عاشور أحمد فتوح محمد عبد الغني توكتوك

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