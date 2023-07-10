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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | سعر أرخص هاتشباك "أوتوماتيك" من ميتسوبيشي ..أسعار كيا سبورتاج موديل 2023..5 سيارات يابانية زيرو تبدأ من 399 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر أرخص هاتشباك "أوتوماتيك" تقدمها ميتسوبيشي موديل 2023 .. صور

تقدم شركة ميتسوبيشي اليابانية، الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، مثل فئة الـ SUV الرياضية تتضمن النسخة اكليبس كروس، والسيارة العائلية اكسابندر 2023 ذات الـ 7 مقاعد، بالاضافة إلى النسخة ميتسوبيشي ميراج والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، حيث يتم طرحا عبر فئة واحدة وبسعر مناسب مقارنة ببعض السيارات الاخرى.

 

أسعار كيا سبورتاج موديل 2023 في السوق المصري .. صور

تتعدد الاصدارات الرياضية لسيارت كيا بين موديلات 2023، ومنها النسخة كيا سبروتاج الشكل الجديد، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ SUV، والتي يتم طرحها في السوق المصري، عبر 5 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و169.900 ألف للفئة الأولى LX.

 

بهذا السعر .. اشتري أرخص سيارة فرنسية موديل 2023

تقدم شركة ستروين نسختها سي اليزيه موديل 2023 بسعر يبدأ من 569 الف جنيه، وتعد هذه النسخة هي أرخص إصدارات الشركة الفرنسية في مصر، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي من فئة السيدان وناقل سرعات أوتوماتيكي، إلى جانب الكثير من التجهيزات الاخرى.

 

5 سيارات يابانية في مصر بسعر يبدأ من 399 ألف جنيه

يمد الصانع الياباني السوق المصري بالكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب العلامات التجارية، أو التصميمات الخارجية سواء من عائلة السيدان او الهاتشباك او الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية.

 

أفخم 5 سيارات تقدمها مرسيدس بالسوق المصري .. تصل لـ 10 مليون جنيه

تقدم عملاق تصنيع السيارات الألمانية مرسيدس، الكثير من السيارات التي تتسم بالفخامة داخل السوق المصري، مثل النسخة GLS الرياضية من فئة الـ SUV، و مرسيدس G Class، بالاضافة إلى السيارة مايباخ الشهيرة، إلى جانب النسخة ومرسيدس E 300 و E200 موديل 2023.

 

جديدة وبسعر مناسب.. اركب شيفروليه اوبترا موديل 2023 |صور

تعتبر شيفروليه اوبترا موديل 2023، واحدة من ابرز السيارات الاقتصادية داخل السوق المصري، والتي يتم طرحها من خلال فئة واحدة، تضم العديد من التجهيزات، بالاضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان الشهيرة.

 

سعر BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 في مصر

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية BMW، الكثير من السيارات المتنوعة سواء من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ابرزها عائلة X الشهيرة، بالإضافة إلى فئة الهاتشباك، ونخبة من السيارات القوية التي تنتمي إلى عائلة السيدان، ومنها COMPETITION X DRIVE موديل 2023.

 

بقوة لا تصدق .. كوينيجسيج جيميرا بقدرات خارقة |صور

استطاعت شركة كوينيجسيج أن تقدم اسرع السيارات الخارقة حول العالم، وتواصل من تعزيز تواجدها بعد ان اعلنت عن محرك جديد يشمل النسخة الخارقة جيميرا، والذي يمنحها اداء مبهر وبقوة اجمالية قدرها 2300 حصانا.

 

سعر مرسيدس GLE موديل 2023 .. اعرف بكام

تعتبر السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 واحدة من أفخم سيارات النجمة الألمانية في مصر، والتي تنتمي للفئة الرياضية SUV، حيث تتمتع تلك النسخة بتصميم مميز وعصري، بالاضافة إلى عدد كبير من التجهيزات الفنية والتقنية.

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