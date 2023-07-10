أخبار السيارات | سعر أرخص هاتشباك "أوتوماتيك" من ميتسوبيشي ..أسعار كيا سبورتاج موديل 2023..5 سيارات يابانية زيرو تبدأ من 399 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم شركة ميتسوبيشي اليابانية، الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، مثل فئة الـ SUV الرياضية تتضمن النسخة اكليبس كروس، والسيارة العائلية اكسابندر 2023 ذات الـ 7 مقاعد، بالاضافة إلى النسخة ميتسوبيشي ميراج والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، حيث يتم طرحا عبر فئة واحدة وبسعر مناسب مقارنة ببعض السيارات الاخرى.

تتعدد الاصدارات الرياضية لسيارت كيا بين موديلات 2023، ومنها النسخة كيا سبروتاج الشكل الجديد، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ SUV، والتي يتم طرحها في السوق المصري، عبر 5 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و169.900 ألف للفئة الأولى LX.

تقدم شركة ستروين نسختها سي اليزيه موديل 2023 بسعر يبدأ من 569 الف جنيه، وتعد هذه النسخة هي أرخص إصدارات الشركة الفرنسية في مصر، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي من فئة السيدان وناقل سرعات أوتوماتيكي، إلى جانب الكثير من التجهيزات الاخرى.

يمد الصانع الياباني السوق المصري بالكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب العلامات التجارية، أو التصميمات الخارجية سواء من عائلة السيدان او الهاتشباك او الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية.

تقدم عملاق تصنيع السيارات الألمانية مرسيدس، الكثير من السيارات التي تتسم بالفخامة داخل السوق المصري، مثل النسخة GLS الرياضية من فئة الـ SUV، و مرسيدس G Class، بالاضافة إلى السيارة مايباخ الشهيرة، إلى جانب النسخة ومرسيدس E 300 و E200 موديل 2023.

تعتبر شيفروليه اوبترا موديل 2023، واحدة من ابرز السيارات الاقتصادية داخل السوق المصري، والتي يتم طرحها من خلال فئة واحدة، تضم العديد من التجهيزات، بالاضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان الشهيرة.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية BMW، الكثير من السيارات المتنوعة سواء من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ابرزها عائلة X الشهيرة، بالإضافة إلى فئة الهاتشباك، ونخبة من السيارات القوية التي تنتمي إلى عائلة السيدان، ومنها COMPETITION X DRIVE موديل 2023.

استطاعت شركة كوينيجسيج أن تقدم اسرع السيارات الخارقة حول العالم، وتواصل من تعزيز تواجدها بعد ان اعلنت عن محرك جديد يشمل النسخة الخارقة جيميرا، والذي يمنحها اداء مبهر وبقوة اجمالية قدرها 2300 حصانا.

تعتبر السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 واحدة من أفخم سيارات النجمة الألمانية في مصر، والتي تنتمي للفئة الرياضية SUV، حيث تتمتع تلك النسخة بتصميم مميز وعصري، بالاضافة إلى عدد كبير من التجهيزات الفنية والتقنية.