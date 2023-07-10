نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد ، تغطية خاصة حول أخر مستجدات أسعار الذهب والدولار حيث شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 10-7-2023 ، تراجعا جديدا مقارنة بأسعار الأمس، استمرارا لموجة الهبوط المستمرة على مدار عدة أيام بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بقوة ليسجل مستويات متدنية جديدة في طريقه إلى الـ1800 جنيه ، بعد أن سجل ما يقرب من 2500 جنيه كأعلى سعر في إبريل الماضي، حيث سجل بدءا من 1,856 جنيها فقط اليوم.

ويسعى الراغبين في الشراء أو البيع إلى معرفة سعر الذهب الآن في محلات الصاغة في مصر، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية: