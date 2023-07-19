أخبار التعليم| المجلس الأعلى للجامعات يناقش اللمسات النهائية لتنسيق 2023.. السبت نتيجة الثانوية العامة 2023.. وتفاصيل منح درجات الحافز الرياضي للطلاب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

المجلس الأعلى للجامعات يناقش اللمسات النهائية لتنسيق 2023 .. السبت



قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات ، أنه سوف يتم إجراء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ، وهو إجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات والدكتور مصطفى رفعت، أمين الأعلى للجامعات والسيد عطا، المشرف على تنسيق الجامعات 2023 ، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك يوم السبت المقبل 29 من الشهر الجاري.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 في جميع المحافظات.. أسعار الدراسة بها

يترقب طلاب الثانوية العامة انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية 2023، والإعلان عن الحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات 2023، خاصة بعد إعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للشهادات المعادلة.

التعليم العالى تؤكد تجهيز الجامعات التكنولوجية بالمعامل والورش لتدريب الطلاب عمليًا

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل؛ وذلك لدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمى الهام، مشيدًا ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

جامعة كفر الشيخ تختتم الدورة التدريبية لمواجهة الإدمان بكلية العلوم.. صور

كرَّمت جامعة كفر الشيخ، طلاب كلية العلوم في ختام الدورة التدريبية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 | تفاصيل منح درجات الحافز الرياضي للطلاب

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة 2023 ، وذلك بالتزامن مع قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة 2023.

تنسيق الجامعات 2023.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل تسجيل الرغبات

وجهت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عدة نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة مع انتظار تنسيق الجامعات 2023 وتسجيل رغباتهم.