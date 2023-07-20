تحذير عاجل .. الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة .. وجامعة جنوب الوادي ترد على رسوب 80%.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة، على مدار الساعة ، ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

اللواء حازم طاهر: 2 مليار جنيه لحل أزمة مياه الصرف الزراعي بسيوة





كشف اللواء حازم طاهر، مساعد مدير إدارة المياه بـ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تفاصيل مشروعات الصرف الصحي والمياه في واحة سيوة وإنشاء محطة رفع مياه الصرف الزراعي بمنطقة أنطفير، معلقا: نقل المياه خارج الواحة من خلال طردين ينقلان المياه لـ القناة المفتوحة بطول 34 كيلو باتجاه منخفض عين الجنبي، لافتا إلى أنه تم حفرها على مدار عام كامل.



بعد انقطاعها المتكرر| متحدث وزارة الكهرباء يوجه رسالة هامة للمواطنين..فيديو

تحدث الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن سبب انقطاع الخدمة في بعض المناطق في الأيام الأخيرة، قائلاً "إن الغاز من ضمن العمليات الأساسية لإنتاج الوقود، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية نتج عنه زيادة استهلاك للغاز، وأدى لانخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء".

وأضاف “حمزة”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن الغاز دخل في عدة مجالات، و هذا أدى إلى ضغط على الغاز، وذلك تسبب في انخفاض ضعط الغاز في "المواسير" التي تصل إلى محطات الكهرباء.



أحمد موسى يعرض تقريرا مهما عن العلاج في رمال سيوة

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو عن الدفن في رمال سيوة، وأعرب المواطنون عن فرحتهم بالتواجد في سيوة.

وقال أحد المواطنين أنه كان يعاني من أمراض كثيرة، وفي أثناء التواجد في سيوة شعر بالراحة.



رفضت الزواج من شقيق طليقها فشوّه وجهها بماء النار .. تفاصيل





كشفت هبة عن مأساتها، والتي رفضت الزواج من شقيق طليقها فشوّه وجهها بماء نار، خلال لقاء لها لـبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، قائلة: “أخو جوزي شالي نور عيني عشان رفضت الزواج منه”.



وقالت “هبة”، إن "كل ما أحتاجه هو مكان يسترني ومنطردش منه ولو مت ولادي ميشوفوش اللي أنا شفته، وأن يتم علاج أذني، وعيني التي أرى بها".

الغش الجماعي بالثانوية العامة السبب.. جامعة جنوب الوادي ترد على رسوب 80%





كشف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، تفاصيل رسوب 70% من طلاب كلية طب بشري و80% بكلية الأسنان.

وأكد الدكتور بدوي شحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأرقام المعلنة ليست صادمة كون كلية الطب البشري حاصلة على الجودة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، مضيفا أن كليات القطاع الطبي بالجامعة تطبق معايير الجودة ومعايير القياس والتقويم في الامتحانات بدرجة صعوبتها، ويتم عمل تقارير نصف سنوية حسب الفصول الدراسية، وأغلب هذه الامتحانات التي تمت للطلاب كانت إلكترونية والتصحيح بها إلكتروني.

متى تنتهي الموجة الحارة؟.. الأرصاد توضح





كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، موضحة موقف المحافظات من الموجة الحارة.

ولفتت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الموجة الحارة بدأت الخميس الماضي، ومستمرة حتى الأحد المقبل، بدرجات مئوية وصلت 38 درجة في الظل مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، لتصل المحسوسة لـ41 في القاهرة الكبرى، وتصل لـ44 و45 في الصعيد.



تحذير عاجل .. الأرصاد تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة





كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، وقالت إن البلاد منذ الأسبوع الماضي وهي تشهد موجة من الارتفاع في درجات الحرارة.

العالم هيجوع|سمير فرج يفجّر مفاجأة بشأن قرار روسيا بالانسحاب من «صفقة الحبوب»

أكد اللواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن روسيا أكبر دولة تصدر حبوب لـ دول العالم، وأن أوكرانيا الدولة رقم 5 لتصدير الحبوب، وأنه بعد الحرب، حدثت مجاعة في العالم.

وأضاف سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن قرار روسيا بالانسحاب من "صفقة الحبوب" سيكون له تأثير على العالم، وأن هذا القرار سينتج عنه مشكلات.



رطوبة 95% وأجواء شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد للمواطنين ..فيديو





تؤكد هيئة الأرصاد الجوية، في بياناتها تعرض البلاد إلى موجة حارة على مختلف أنحاء الجمهورية، وتمتد هذه الموجة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

أكد الشيخ بلال أحمد بلال، كبير المشايخ واحة سيوة، أن سيوة من عام 1990 ارتفعت فيها المياه الجوفية، وأنه عرض على رئيس الجمهورية في 1996، مشكلات سيوة ووجه الوزير بحل مشكلات سيوة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة في الماضي كانت تعالج مشكلات سيوة بالمسكنات من خلال جسور ترابية.