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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صفقات أهلاوية “فشنك”| 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر.. أحدهم رحل للزمالك

والتر بواليا
والتر بواليا

بات فشل اللاعبين الأفارقة، يمثل صداعا فى رأس مجالس إدارات النادي الأهلى خلال السنوات الأخيرة وهو الأمر الذى بات ملحوظا بعد التخلص من الموزمبيقي لويس ميكيسوني إلى جانب التفاوض مع والتر بواليا للخروج من الباب الآمن بعدما هدد بتصعيد الأمور إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.

خزينة النادي الأهلى تكبدت خلال العشرية الأخيرة ملايين الجنيهات مقابل استقدام محترفين أفارقة لم يقدموا مردودا بعيدا كل البعد عن مستواهم فى الأندية الأخرى.

“صدى البلد” يسلط الضوء على محترفين أفارقة فشلوا فى النادي الأهلى خلال السنوات الأخيرة من القرن الحالي وتم فض الاشتباك بينهم وبين القلعة الحمراء.

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الليبيري فرانسيس دافوركى

انضم المهاجم الليبيري فرانسيس دافوركي للنادي الأهلى فى موسم 2009 – 2010 فى عهد حسام البدرى ولم ينجح فى تقديم أوراق اعتماده رغم حصوله على فرصة المشاركة، واستمر فى الأهلى حتى موسم 2010 – 2011 ورحل خلال فترة البرتغالى مانويل جوزيه ولم يسجل فرانسيس سوى 4 أهداف فقط خلال 23 مباراة لعبها مع الأهلى.

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الإيفوارى أوسو كونان

رغم تألق المهاجم الإيفوارى أوسو كونان مع مصر المقاصة، ولكن لم ينجح فى فرض نفسه مع الفريق وانضم فى موسم 2012 – 2013 مع حسام البدرى وشارك فى 6 مباريات وأحرز هدفًا وحيدًا.

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دومينيك داسيلفا

تألق الموريتانى دومينيك دا سيلفا مع الأهلى فى بداية ظهوره فى يناير 2011 ولم يستمر طويلًا ورحل بدون مقابل للزمالك وشارك دومينيك فى 53 مباراة أحرز 6 أهداف وصنع مثلها.

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صلاح الدين سعيدو

تألق الأثيوبى صلاح الدين سعيدو مع وادى دجلة فى الدورى وانضم للأهلى فى موسم 2014 – 2015 ولكن لم ينجح فى فرض نفسه وإثبات قدراته كمهاجم يستحق ارتداء القميص الأحمر وانضم خلال فترة الإسبانى جاريدو وأحرز 4 أهداف فقط خلال 18 مباراة بالقميص الأحمر.

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بيتر إيبيموبوى

تعاقد الأهلى مع النيجيرى بيتر إيبومبوى فى موسم 2014 – 2015 لكن اللاعب عانى من الإصابات المتكررة ولم ينجح داخل صفوف القلعة الحمراء بعدما سجل 3 أهداف فقط خلال 12 مباراة لعبها ورحل سريعا بعد ثبوت وجود إصابة مزمنة.

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جون أنطوي

لم ينجح الغانى جون أنطوى فى تقديم أوراق اعتماده مع الأهلى خلال موسمين قضاهما بالقميص الأحمر بعد انضمامه فى موسم 2015 – 2016 ورحل للإعارة للمقاصة قبل أن يقوم الأهلى بالتخلص منه بشكل نهائى ولعب أنطوى 29 مباراة أحرز خلالها 10 أهداف وصنع 3.

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أليو بادجى

لم يقدم المهاجم السنغالى أليو بادجى القادم من رابيد فينا النمساوي ما يتوقعه جماهير وإدارة الأهلى، وهو ما عجل برحيله سريعا من الفريق، وأحرز بادجى 4 أهداف وصنع 8 آخرين خلال مشاركته مع الأحمر فى 25 مباراة ولكن لم ينجح فى إقناع الجمهور الأحمر بقدراته.

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جيرالدو دا كوستا  

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن التعاقد في 16 ديسمبر من عام 2018 مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لمدة اربع مواسم ونصف.

وقرر النادي الأهلي في عام 2021 فسخ عقد اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا مع النادي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية بين الطرفين.

وقال الأهلي إن اللاعب وقع على ما جاء في مذكرة التسوية.

وأضاف :"في نفس الوقت قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الأنجولي ووجه إليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية".

وكان النادي الأهلي قد قام بقيد والتر بواليا في قائمته المحلية والأفريقية بعد التعاقد معه من الجونة بديلا للأنجولي جيرالدو.

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الموزمبيقي لويس ميكيسوني

رفض الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي الرحيل وفسخ عقده بالتراضي مع القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب ميكيسوني الحصول على قيمة عقده المتبقي مع الأهلي كاملا حيث أن القلعة الحمراء تعاقدت مع اللاعب لمدة 4 مواسم .

وطلب ميكيسوني الحصول على قيمة عقده لمدة موسمين مقبلين مع الأهلي كاملًا للموافقة على الرحيل.

وهدد بالتصعيد وتقديم شكوى اللي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حال عدم الحصول على مستحقاته المتبقية في ظل رغبة الأهلي في فسخ عقد اللاعب أو بيعه لأي فريق آخر.

وأنهى النادي الأهلي علاقته مع الموزمبيقي ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بعدما جرت إعارته فى الخليج وفشل فى تقديم مردود قوي.

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والتر بواليا 

شهدت الساعات الماضية أزمة حادة وتصعيد جديد من قبل المهاجم والتر بواليا الذى رفض الرحيل عن النادي الأهلي على سبيل الإعارة إلى أحد أندية الدوري المصري وتمسك بفسخ عقده مع القلعة الحمراء. 

واشتعلت الأزمة بين المهاجم والتر بواليا والنادي الأهلي بعدما شهد تواصلا من جانب اللاعب ووكيله مع نادي الزمالك خلال الفترة الحالية من أجل الانتقال الي صفوف القلعة البيضاء في قادم الأيام. 

ولم يستطع والتر بواليا الانسجام وتقديم مردود قوي كمهاجم بصفوف النادي الأهلي وتم إعارته إلى الدوري التركي وعاد مجددا إلى صفوف القلعة الحمراء وينتظر فسخ تعاقده على غرار ما حدث مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني.

الأهلى ميكيسوني والتر بواليا الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم حسام البدري

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