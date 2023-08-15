عاملة 80 جنيه في الأكشاك.. أسعار السجائر تنافس اللحمة ومفاجأة صادمة للتجار

حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الشديدة تضرب أسعار السجائر خاصة الشعبية منها، ولم يعد لعلبة السجائر ثمن محدد متعارف عليه مثلما كان فيما سبق أو كما هو معلن عنه رسميا من قبل شركات الأدخنة.

وتفاقمت الأزمة بشكل كبير حيث أصبح كل تاجر يبيع بسعر، وبات لكل منطقة أسعارها وكلها مبالغ فيها ولا تدخل إلى خزينة الدولة أو المنتجين بل يستفيد منها بعض التجار لتحقيق أرباحا، "الشعبية وصلت 50 جنيها، والأجنبية تخطت 80".

السجائر

ضخ كميات من السجائر

وفي هذا الصدد، كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، عن توجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمنتجات شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني.

وأكد أمان ـ خلال تصريحات خاصة لقناة "صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي لدى الشركة، منوها بأن المعروض من السجائر سيكون كبيرا، مما يعمل على توازن أسعار السجائر.

وتابع الشركة واجهت بعض المشاكل في توريد المواد الخام، حيث خزن بعض التجار المنتجات وحجبوها استعدادًا لزيادة أسعار السجائر في الشهر الماضي أو تقلبات سعر الدولار.

وواصل: سعر جميع علب سجائر الشركة الشرقية للدخان هو 24 جنيهًا، باستثناء علبة الـ10 سجائر التي يبلغ سعرها 15 جنيهًا، وهذا هو السعر المقرر للبيع.

واختتم: أي تجار يخالفون هذه الأسعار سيتم وقف التعامل معهم فورًا وفقًا للوائح والقوانين، وأن الجهات الرقابية تتعامل حاليًا مع هذا الأمر.

هاني أمان

تحرك الحكومة لانهاء الأزمة

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، موضحًا أنه تم الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر".

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن شركة "إيسترن كومباني"، تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق.

الدكتور مصطفى مدبولي

أسعار السجائر الرسمية اليوم الثلاثاء

وشهدت أسعار السجائر المحلية في الفترة الماضية ارتفاعا شديدا، ويرجع هذا في الأساس إلي ما يقوم به بعض تجار السجائر ومن خلال تخزينها وتعطيش السوق، ثم يقومون بطرح السجائر في الأسواق بأسعار أعلى من المقرر بيعها به.

قامت شركة الشرقية للدخان بالإعلان عن الأسعار الرسمية للسجائر وهي:-

بوكس 10: 15 جنيها.

بوسط/ بلومنت: 23 جنيها.

كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.

فايسروي بال مال: 23 جنيها.

كليوباترا بوكس 20: 24 جنيها.

كليوباترا سوبر : 24 جنيها.

مونديال أحمر- أزرق- سيلفر: 24 جنيها.

مونديال سويتش منتول- بلوبيري: 24 جنيها.

كليوباترا بلاك: 24 جنيها.

ماتوسيان سوبر: 24 جنيها.

وعلى الرغم من الارتفاعات المتتالية في أسعار السجائر التي سببت ازعاجا للعديد من المواطنين إلا إنه يتم استهلاك 85 مليار سيجارة من قبل المواطنين، وإنتاج السجائر يغطي الأسواق بالكامل، ولكن يأتي العجز بسبب التجار والطمع في الكسب بتخزين أسعار السجائر ورفع سعرها بعد زيادة الطلب عليها.