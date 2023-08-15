عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

عاملة 80 جنيه في الأكشاك.. أسعار السجائر تنافس اللحمة ومفاجأة صادمة للتجار

ضخ كميات من السجائر
ضخ كميات من السجائر للتجار

حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الشديدة تضرب أسعار السجائر خاصة الشعبية منها، ولم يعد لعلبة السجائر ثمن محدد متعارف عليه مثلما كان فيما سبق أو كما هو معلن عنه رسميا من قبل شركات الأدخنة.

وتفاقمت الأزمة بشكل كبير حيث أصبح كل تاجر يبيع بسعر، وبات لكل منطقة أسعارها وكلها مبالغ فيها ولا تدخل إلى خزينة الدولة أو المنتجين بل يستفيد منها بعض التجار لتحقيق أرباحا، "الشعبية وصلت 50 جنيها، والأجنبية تخطت 80".

السجائر 

ضخ كميات من السجائر

وفي هذا الصدد، كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، عن توجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمنتجات شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني.

وأكد أمان ـ خلال تصريحات خاصة لقناة "صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي لدى الشركة، منوها بأن المعروض من السجائر سيكون كبيرا، مما يعمل على توازن أسعار السجائر.

وتابع الشركة واجهت بعض المشاكل في توريد المواد الخام، حيث خزن بعض التجار المنتجات وحجبوها استعدادًا لزيادة أسعار السجائر في الشهر الماضي أو تقلبات سعر الدولار.

txt

أخبار التوك شو| تحذير من الأرصاد: أمطار رعدية في هذه المناطق.. وبشرى بشأن أسعار السجائر

txt

الحكومة تتحرك لـ حل أزمة السجائر

وواصل: سعر جميع علب سجائر الشركة الشرقية للدخان هو 24 جنيهًا، باستثناء علبة الـ10 سجائر التي يبلغ سعرها 15 جنيهًا، وهذا هو السعر المقرر للبيع.

واختتم: أي تجار يخالفون هذه الأسعار سيتم وقف التعامل معهم فورًا وفقًا للوائح والقوانين، وأن الجهات الرقابية تتعامل حاليًا مع هذا الأمر.

هاني أمان

تحرك الحكومة لانهاء الأزمة

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

txt

إلى من يذهب فارق سعر البيع الحالي لـ السجائر؟

txt

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، موضحًا أنه تم الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر".

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن شركة "إيسترن كومباني"، تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق.

الدكتور مصطفى مدبولي

أسعار السجائر الرسمية اليوم الثلاثاء 

وشهدت أسعار السجائر المحلية في الفترة الماضية ارتفاعا شديدا، ويرجع هذا في الأساس إلي ما يقوم به بعض تجار السجائر ومن خلال تخزينها وتعطيش السوق، ثم يقومون بطرح السجائر في الأسواق بأسعار أعلى من المقرر بيعها به.

قامت شركة الشرقية للدخان بالإعلان عن الأسعار الرسمية للسجائر وهي:-

  • بوكس 10: 15 جنيها.
  • بوسط/ بلومنت: 23 جنيها.
  • كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها.
  • كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.
  • فايسروي بال مال: 23 جنيها.
  • كليوباترا بوكس 20: 24 جنيها.
  • كليوباترا سوبر: 24 جنيها.
  • مونديال أحمر- أزرق- سيلفر: 24 جنيها.
  • مونديال سويتش منتول- بلوبيري: 24 جنيها.
  • كليوباترا بلاك: 24 جنيها.
  • ماتوسيان سوبر: 24 جنيها.

وعلى الرغم من الارتفاعات المتتالية في أسعار السجائر التي سببت ازعاجا للعديد من المواطنين إلا إنه يتم استهلاك 85 مليار سيجارة من قبل المواطنين، وإنتاج السجائر يغطي الأسواق بالكامل، ولكن يأتي العجز بسبب التجار والطمع في الكسب بتخزين أسعار السجائر ورفع سعرها بعد زيادة الطلب عليها.

السجائر 
السجائر أسعار السجائر الشرقية للدخان أسعار السجائر المحلية الأسعار الاساسية للسجائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

عاملة 80 جنيه في الأكشاك.. أسعار السجائر تنافس اللحمة ومفاجأة صادمة للتجار

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

خلص بنسبة 99%.. سيف زاهر يكشف مهاجم الأهلي الجديد بعد رحيل شريف

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو| تحذير من الأرصاد: أمطار رعدية في هذه المناطق.. وبشرى بشأن أسعار السجائر

إلى من يذهب فارق سعر البيع الحالي لـ السجائر؟

انخفاض أسعار البيض والدواجن.. بشرى سارة للمواطنين حول السجائر.. ومفاجأة بشأن الطقس.. الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية | توك شو

سيد علي يفاجئ العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان: «بتشرب سجاير؟».. ورد غير متوقع

حماية المستهلك 24 والمحل بـ 53 .. خناقة على علبة سجاير كليوباترا في 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

منعا للنصب .. تعرف على قائمة المعاهد المعتمدة رسمياً في مصر

هذا ما حدث بسبب الصين.. تراجع معظم أسواق الخليج العربي| تفاصيل

صوروه بملابس حريمي .. الداخلية تكشف عن تفاصيل فيديو سائق البحيرة

ننشر قائمة الجامعات التكنولوجية المعتمدة رسمياً في مصر

مصر في مأمن.. تحركات عاجلة لتأمين مخزون القمح بعد قرار روسيا

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرة نار صعدت للسماء.. هل حرائق غابات هاواي القاتلة مُفتعلة ؟

بربع مليون جنيه.. إطلالة مي عمر وأسماء جلال تثير الجدل| شاهد

موسم بيع مهاجمي الأهلي للبحث عن السوبر.. من يعوض غياب شريف بعد رحيله رسميا؟

زوج أبوه الثانية بنفسه.. شاب يرضي والدته بهذه الهدايا بعد اختيار ضرتها

فيديو

تفاصيل رحلة شفاء بيلا حديد من مرض مُزمن.. معلومات صادمة عنه|فيديو جراف

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ