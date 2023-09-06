عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

اشتعال أسعار النفط عالميا| البرميل يتخطى 90 دولارا.. وهذه الدول ستعاني بقوة

مخاوف الإمدادات تقفز
مخاوف الإمدادات تقفز أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوياتها خلال أكثر من عام، وسط قلق في الأسواق من نقص في الإمدادات، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام.

النفط 

سعر البرميل يتجاوز 90 دولارا 

أعلنت السعودية تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا والذي دخل حيز التنفيذ في شهر يوليو- وتم تمديده ليشمل أغسطس وسبتمبر- لمدة 3 أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023.

ومن جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في بيان، أمس الثلاثاء، إن روسيا مددت قرارها الطوعي بخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

txt

أبو الغيط: العالم العربي يحظى بحصة الأسد في واردات اليابان من النفط والغاز

txt

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية بعد قرار السعودية بشأن الإنتاج

وتأتي التخفيضات الطوعية السعودية والروسية علاوة على خفض أبريل الذي اتفق عليه عدد من منتجي أوبك+ والذي يمتد حتى نهاية عام 2024.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، ونوفاك،: إن البلدين سيراجعان قرارات التخفيض شهريا؛ لدراسة زيادة حجم التخفيضات، أو زيادة الإنتاج، اعتمادا على أوضاع السوق.

وكان المستثمرون يتوقعون أن تقوم السعودية وروسيا بتمديد التخفيضات الطوعية حتى أكتوبر، لكن التمديد لمدة 3 أشهر كان غير متوقعا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، 14 سنتا، بما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 90.18 دولار للبرميل، وسجل الخام، الثلاثاء، أول تجاوز لمستوى 90 دولارا منذ نوفمبر، في اليوم السادس على التوالي من المكاسب.

رئيس الوزراء الروسي

نقص المعروض في الأسواق 

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا أو 0.13 بالمئة إلى 86.80 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة.

وقال خورخي ليون، نائب الرئيس الأول لشركة ريستاد إنرجي الاستشارية، في مذكرة: "هذه التحركات الصعودية تضيق بشكل كبير في سوق النفط العالمية، ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى شيء واحد، ألا وهو، ارتفاع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم".

وأضاف ليون، أنه من الصعب التنبؤ بتأثير هذه التخفيضات على التضخم والسياسة الاقتصادية في الغرب، لكن ارتفاع أسعار النفط لن يؤدي إلا إلى زيادة احتمال مزيد من التشديد المالي، خاصة في الولايات المتحدة، للحد من التضخم.

وقدرت “ريستاد” أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط العرض بنحو 2.7 مليون برميل يوميا في الربع المقبل.

وفي انعكاس للمخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب؛ تم تداول العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق، الثلاثاء، زيادة بنحو 4.37 دولار للبرميل فوق الأسعار في عقود الستة أشهر في أعلى زيادة منذ نوفمبر 2022.

وبالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، اتسع الفارق بين عقود شهر أقرب استحقاق وعقود الستة أشهر إلى نحو 4.47 دولار للبرميل، الثلاثاء، وهو أعلى مستوى أيضا في 9 أشهر.

النفط 

قرار تمديد خفض إنتاج النفط 

وقال سوغاندا ساشديفا، المدير التنفيذي وكبير الاستراتيجيين في شركة Acme Investment Advisors، إن "قرار تمديد تخفيضات الإنتاج يؤكد التزامهم (أوبك بلس) باستقرار الأسعار في بيئة السوق الصعبة".

ومع ذلك، أضاف ساشديفا أن فترة الصيانة السنوية لمصافي التكرير في الولايات المتحدة من سبتمبر إلى أكتوبر يمكن أن تحد من الطلب على النفط الخام وربما تكون بمثابة عامل مقيد لارتفاع أسعار النفط.

وبموجب الخفض الطوعي، من المقرر أن يبلغ إنتاج السعودية من النفط للأشهر المقبلة (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر) ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وأوضحت وزارة الطاقة، أن قرار الخفض الطوعي ستتم مراجعته شهريًا للنظر في تعميق الخفض أو زيادة الإنتاج، مؤكدة أن هذا الخفض يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي الذي أعلنته المملكة سابقًا في أبريل 2023، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024، مشددة على أن التخفيض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+، بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: "ستمدد روسيا خفضًا طوعيًا إضافيًا لإمدادات النفط للأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر 2023".

وأشار نوفاك إلى أن قرار تمديد خفض إمدادات النفط حتى نهاية العام يهدف إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول أوبك+ من أجل الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط، حسبما ذكرت وكالة تاس.

النفط 

أسعار النفط بعد قرار الخفض

وأوضح أن بلاده ستقوم شهريًا بمراجعة حجم التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، صعودًا أو هبوطًا، اعتمادًا على الوضع في السوق العالمية.

يأتي الإجراء بالإضافة إلى التخفيض الطوعي الذي أعلنته روسيا سابقًا في أبريل 2023 والبالغ 500 ألف برميل يوميًا والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

وقال محللون من بنك "آي إن جي" (ING)، في مذكرة للعملاء، إنه "بالنظر إلى توقعات السوق، من غير المرجح أن يبتعد المنتجان الرئيسان، وهما المملكة العربية السعودية وروسيا، عن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، وبالتالي يخاطران بعمليات بيع في السوق".

في الوقت نفسه، أظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة في 8 أشهر، إذ استمر ضعف الطلب في وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم أمام أزمة، مع فشل التحفيز في إنعاش الاستهلاك بصورة هادفة.

txt

روسيا تعلن قرارها بشأن خفض إمدادات النفط

txt

النفط يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من ‭‏‎7‬‎‏ أشهر محققاً مكاسب أسبوعية

ويرى محللون أن الأسواق قد عملت على تسعير جهود الصين الأخيرة لتعزيز الاقتصاد، ما عوض الدعم من تخفيضات إمدادات النفط المتوقعة، وتسبب في رفع أسعار النفط، وفق المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي اليابان، التي تُعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، انخفض إنفاق الأسر في يوليو 2023 بنسبة 5.0% عن المدة نفسها من العام الماضي 2022، وهو أعمق من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5%، ويُعد استمرارًا للشهر الخامس من الانخفاضات.

النفط 
النفط اسعار النفط روسيا السعودية انتاج النفط سعر البرميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

الأزمة تشتعل | تفاصيل هجوم محمد فضل على الأهلي.. وصدمة النادي

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

200 جنيه|الذهب يتراجع مجددا الآن في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

سعر جديد للدولار|الأخضر يفقد 5 جنيهات بالسوق السوداء بعد بريكس وقرار الحكومة

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

محمود المخبزي يكشف كواليس الحالة الصحية لـ«الخطيب» .. ومفاجأة بشأن سيد عبدالحفيظ

موضوعات متعلقة

أبو الغيط: العالم العربي يحظى بحصة الأسد في واردات اليابان من النفط والغاز

روسيا تعلن قرارها بشأن خفض إمدادات النفط

حقيقة تعرض روسيا لأزمة وقود حادة رغم كونها أكبر منتجي النفط في العالم

بولندا تكشف آخر التطورات بعد تسرب نفط من خط أنابيب دروجبا

ترشيحاتنا

فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع المتعاملين مع هذه الشركة بأكتوبر الجديدة

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

صحيفة عبرية: اتصالات سرية بين إسرائيل وإندونيسيا لتطبيع العلاقات بدعم أمريكي

التعليم تعلن رسوم امتحانات 2024 لطلاب المدارس الخاصة

دعاء تعجيل الفرج والرزق السريع .. احرص عليه وقت المحن

قوات الحماية المدنية تنقذ سوق التوفيقية بالأزبكية من كارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق ما حدث لـ سيدة استنشقت فلفلا حارا

استنجدت بزوجها .. فقرة غريبة تتسبب في فزع عروسين بقاعة حفل زفافهما|شاهد

كاف يفسخ عقده مع بي إن سبورتس| هانشوف ماتشات الأهلي فين؟.. تفاصيل

بسعر لن تتوقعه.. تاجر يثير جدلا ببيعه قلادة الجنيه المصري| صورة

فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ