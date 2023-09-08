أخبار التوك شو|حوّلوهم لمحاكمة عسكرية.. مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء.. أهم ما تضمنه اجتماع السيسي مع مدبولي اليوم

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات الهامة والموضوعات المهمة، نرصد أبرز ما جاء فيها في سياق التقرير التالي:

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قضية زيادة الأسعار قضية مهمة، ولابد من العمل على وجود حلول عاجلة لها، مشيرا إلى أنه قد طالبت أكثر من مرة بإحالة من يعمل على ارتفاع الأسعار للمحاكمة العسكرية".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك استغلال من بعض التجار ضد المواطنين، معلقا “الأسعار لا تطاق ونناشد بأنه لا بد من وجود اجراءات رادعة ضد عملية الإستغلال التي تتم”.

أهم ما تضمنه اجتماع السيسي مع مدبولي اليوم.. فيديو

سلطت فضائية etc في تقرير أذاعه الكاتب الصحفي ضياء رشوان ببرنامج مصر جديدة اليوم الخميس، الضوء على تصريحات المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووليد سامي جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

هل تنحفض أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة؟.. المحاصيل الحقلية يزف بشرى للمواطنين

أكد علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، أنه متوقع انخفاض أسعار الأرز خلال الفرة القادمة، خاصة بعد الزيادة في الانتاجية، والتي جعلت هناك فائض في الإنتاج.

وقال علاء خليل، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه يتم زراعة 1.3 مليون فدان، لإنتاج 3.2 مليون طن أرز أبيض للاستخدام المحلي، مؤكدا أن استهلاك الفرد الواحد فقط 40 كيلو من الأرز على مدار العام.

أشرف زكي: الأيام القادمة ستشهد أخبارا جديدة تفيد الصناعة

وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعوتها لاجتماع تشاوري بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية واتحاد المنتجين.

وأكد أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة" ، أن الشركة المتحدة تكن كل الاحترام لصناع الدراما والمنتجين فردا فردا.

نفسي أحضنه واقوله وحشتني.. ميمي جمال توجه رسالة مؤثرة لزوجها الفنان حسن مصطفى

أكدت الفنانة ميمي جمال، أن كان بيني وبين زوجي الفنان حسن مصطفى إتفاق هام بعد إنجابنا لبناتنا، وهي أنه مهما كانت خلافاتنا لا تؤثر علينا أو على بناتنا.

وقالت ميمي جمال، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أن الفنان حسن مصطفى عند حدوث خلافات بيني وبينه، كان يذهب لصديقة سمير خفاجة، وكان دائم على تواصل معنا.

عضو "الحوار الوطني": السيسي أحد أكثر الرؤساء اهتماما بالشباب

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن حضوره لجلسة كاملة للقاء الشباب في الحوار الوطني، وكانت واحدة من الجلسات الممتعة بالنسبة له، خاصة أن الشباب كانوا يتحدثون خلال الجلسة بشكل موضوعي، فضلا عن تنوع واضح في الحضور ما بين قيادات من اتحادات الطلاب، وعدد من المشرفين والمسؤولين في الجامعات المصرية المختلفة.

وأضاف "عبد القوي"، خلال تصريحات تلفزيونية من خلال قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن مناقشات الجلسة التي شهدها ركزت في عدد من القضايا، وعلى رأسها جاء تعديل اللائحة الطلابية في الجامعات، فضلا عن الوعي السياسي في الجامعات والعمل عليه، فضلا عن أن البعض اقترح إمكانية وجود عمل حزبي داخل الجامعات، ألا أن هذا الاقتراح لم يلق بقبول المتواجدين.

حقيقة إنتاج جنين بشري بدون بويضات وحيوان منوي.. دكتور نساء يوضح التفاصيل

قال الدكتور حسام الشنوفي أستاذ طب النساء والتوليد بقصر العيني، إنه تم إنتاج جنين بشري بدون بويضات ولا حيوان منوي كنموذج للمحاكاة ، حيث ُتم خلقه من خلايا تحاكي جنينا عمره 14 يوما.

وقال حسام الشنوفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الباحثين عملوا على الخلايا الجذعية التي ينتج منها الخلايا المتخصصة وهي الأصل ثم إضافة مواد كيميائية معنية، وهي تحفز تلك الخلايا والتحول إلى 4 أنواع من الخلايا لتكوين الجنين الأولي ومن هنا تم تكوين الجنين والوصول به إلى 14 يوما وهذا حسب ما صرحوا به العلماء.

هل تدخل محمد صلاح؟.. تطور هام بشأن استعادة مصر لـ حجر رشيد

تعد قصة استعادة مصر لـ حجر رشيد، واحد من أكثر ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد قيام العالم الآثري الكبير الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، بحملة توقيعات لتوقيع 200 ألف شخص في بريطانيا من أجل تغيير القانون الخاص باستعادة الآثار، وذلك حرصا منه على تواجد حجر رشيد داخل مصر قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ورصدت قناة "العربية"، تقريرًا عن تطور هام بشأن إمكانية استعادة مصر لـ حجر رشيد خلال الفترة المقبلة، من المتحف البريطاني، خاصة بعدما تم سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف، وسط حالة من القلق على الآثار المصرية المتواجدة هنا.

بعد انتقال إمام عاشور.. سيف الجزيري يكشف موقفه من الانضمام للنادي الأهلي

حسم اللاعب سيف الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، موقفه من إمكانية الانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الاحتراف في الفترة الراهنة، وانتقال عدد من لاعبي الفارس الأبيض إلى المنافسين الرئيسيين مثل الأهلي وبيراميدز في الفترة الأخيرة.

وقال "الجزيري"، خلال تصريحات تلفزيونية من خلال قناة "إم بي سي مصر" نقلتها قناة "العربية"، إن الانتماء وحب الناس بالنسبة له أمر لا يُشترى بالمال، ومن الصعب بالنسبة له أن يستغنى عنهم بعد ما شاهده داخل صفوف نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

ادعموا السينما | مناشدة من رئيس حزب الشعب الجمهوري للدولة المصرية

أكد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن اللهجة المصرية واحدة من اللهجات التي يفهمها الجميع، خاصة أنها واحدة من اللهجات واللغات السهلة، والتي لا تحتاج إلى جهد كبير، كما أن اللغة الغربية تعتبر قاسما مشتركا عادة بين كل الشعوب العربية، لافتا أن القوة الناعمة المصرية عادة ما تتواجد في قلوب العالم العربي والإسلامي من المحيط للخليج.

وأضاف "فؤاد"، خلال تصريحات مع قناة "اكسترا نيوز"، أن الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما أو المسرح مشاهدة بشكل قوي في العالم العرب، وهي التي فرضت العقل الجمعي المصري على شعوب المنطقة، وساعدت في تشكل وجدانه.