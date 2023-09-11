أخبار التوك شو.. عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الصحة تكشف تطورات الإصابة بمتحور كورونا الجديد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الأخيرة العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين.. فيديو

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضروات والفاكهة ، اليوم الاثنين 11-9- 2023.

أسعار الخضروات اليوم في مصر

الطماطم 11 جنيها للكيلو

البصل بـ19 جنيهًا للكيلو

البطاطس 12.5 جنيهًا للكيلو

الخيار 11 جنيهًا

أسعار الفاكهة

البرتقال 15 جنيهًا

العنب الأحمر 21 جنيهًا

العنب الأصفر 21 جنيهًا

المانجو البلدي 15 جنيهًا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، استعداد الوزارة لـ التعامل مع المتحور الجديد لـ فيروس كورونا، وتحديدًا بشأن طلاب المدارس.

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك استعداد من قبل الوزارة، وأن الأمور مستقرة، وأن منظمة الصحة العالمة أكدت أن درجة الخطورة الصحية من المتحور الجديد منخفضة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على قناة تن تقديم الإعلامية سلمى عادل، أن التعامل مع الفيروس أو المتحور الجديد لـ كورونا، يتم مثل أن هذا الدور مثل البرد العادل.



تمزيق صور مرتضى منصور| نجم الزمالك يتحدث عن أمر غريب بالنادي.. فيديو

أكد الكابتن محمد صلاح لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن هناك منافسة قوية بين المرشحين لـ رئاسة الزمالك، اللواء حسين لبيب، والكابتن فاروق جعفر.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن كلا من حسين، وفاروق، له مميزات، فـ فاروق جعفر لاعب كبير ومعروف، واللواء حسين لبيب تولى إدارة الزمالك من قبل.



هذه قيمة عيار 21 | أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

قدمت الإعلامية داليا أيمن خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب ، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 .

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 11 سبتمبر

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم داليا أيمن ويرأس تحريره أحمد حمدي ، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.13 جنيه للبيع، و32.98 جنيه للشراء

السياح يفرون إلى بلادهم هربا من تداعيات زلزال المغرب المدمر

حلم المتعة والبهجة تحول إلى كابوس مفزع عاشه السائحون المغرب بعد أن ضربها زلزال مدمر أضر بالعديد من الأماكن السياحية والمباني والمعالم من أسوار ومساجد وحدائق وقصور.

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه بحلول فترة المساء ستكون هناك فرص أمطار على بعض الأماكن من محافظة الإسكندرية، وستكون ما بين الخفيفة والمتوسطة، كما أن سرعة الرياح ستكون عالية في الصحراء الغربية ما بين 30 إلى 50 كم على الساعة تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وبخاصة في المناطق الغربية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.



عاجل لسكان هذه المناطق | الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن العاصفة دانيال

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال، ضربت السواحل الليبية أمس وأول أمس، وأن ليبيا حتى الساعات الحالية تتأثر بهذه العاصفة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة “تن” تقديم الإعلامية سلمى عادل، أن مصر ستتأثر بهذه العاصفة، ولكن التأثير سيكون أضعف بكثير من الذي حدث في ليبيا.



الأرصاد: العاصفة دانيال ستكون أقل حدة وشدة في مصر

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال ستبدأ في فقدان قوتها بالأراضي الليبية، حيث تكتسب قوتها من حرارة البحر المتوسط وبمجرد دخولها الأراضي الليبية ستبدأ كميات الأمطار تقل وسرعات الرياح تقل كذلك، وهو ما سيؤدي إلى التأثير في بعض المناطق الحدودية في مصر وتتحول إلى منخفض جوي متعمق على الصحراء الغربية، مشددةً على أن العاصفة دانيال في مصر ستكون أقل حدة وشدة مما يحدث بليبيا.



رغم توقعات وصول العاصفة دانيال اليوم | القاهرة تشهد طقسا حارا و تسجل 36 درجة

قدّمت الإعلامية نهاد سمير ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى ، وحار على الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين :

العظمى الصغرى

القاهرة 36 - 26

الإسكندرية 33 -24

الإسماعيلية37 -25

الغردقة 41 -30

أسوان45 - 29



العاصفة دانيال.. الأرصاد تكشف مفاجأة وتوجه رسائل مهمة للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال، بمجرد وصولها على الأرض ستفقد قوتها، مشيرا إلى أنه لا يوحد لها أي مخاطر وستتلاشى نتيجة المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية أن السلوم ومطروح، سيكون بها عدم استقرار في الأحوال الجوية، وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك نشاط للرياح بسرعة تصل لـ 30 كيلو متر خاصة على السواحل الشمالية والمحافظات الحدودية، إضافة إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار أيضا على محافظة الإسكندرية.

العاصفة دانيال

وأشارت منار غانم إلى أن العاصفة دانيال ستبدأ اليوم على مطروح والسلوم، وستصل للمحافظات الساحلية ومحافظات الوجه البحري، غدا، وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار، مؤكدة أنه يوم الخميس القادم ستنتهي أثار العاصفة دانيال.